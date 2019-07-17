с чего всё началось

Украинский президент спросил у руководителя аэровокзала, сколько необходимо средств и времени для завершения работ, после чего завязалась словесная перепалка. В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.

В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского

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