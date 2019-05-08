Происшествия

В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолетИнтерфакс 10:38

В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times. Катастрофа произошла в международном аэропорту Янгона.
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Самолет авиакомпании Biman потерпел крушение в аэропорту Мьянмы

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Life.ru10:15

В Мьянме разбился самолет из Бангладеш

РИА Новости10:14
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