Происшествия

В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолетИнтерфакс 10:38

В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times. ЧП произошло в международном аэропорту Янгона.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту Мьянмы

Коммерсантъ11:16

Посол Бангладеш сообщил о 30 пострадавших при крушении самолета в Мьянме

РБК13:43

При крушении самолета в Мьянме пострадали 30 человек

РИА Новости13:33

В Бангладеш сообщили о 19 раненых при ЧП с самолетом Biman Airlines в Мьянме

Известия13:54

Десятки человек пострадали при крушении самолета в Мьянме

Газета.Ru14:44

Самолет авиакомпании Biman потерпел крушение в аэропорту Мьянмы

ТАСС10:42

Представитель Biman Airlines рассказал подробности ЧП с самолётом в Мьянме

RT на русском12:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 21:48, Ашберн
Происшествия

Суд признал Кокорина и Мамаева виновными

Обновлено в 08:29
Общество

Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России

Обновлено в 16:03
Политика

Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»

Обновлено в 19:22
Политика

Команда Зеленского сочла кнутом закон об исключительности украинского языка

Представитель команды избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш заявил, что закон об украинском языке представляет собой метод кнута.
Обновлено в 21:12
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Обновлено в 06:19
Футбол

Реконструкция «Сантьяго Бернабеу» продлится 39 месяцев

Обновлено в 16:49
Технологии

Банк России выбрал дату старта оплаты покупок по QR-коду

Банк России выбрал дату запуска технологии QR-платежей в магазинах в рамках тестирования Системы быстрых платежей.
Обновлено в 05:38
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Обновлено в 17:01
Игры

Microsoft выпустила бесплатную браузерную версию Minecraft

Обновлено в 11:48
Экономика

Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт

Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 20:48
Авто

Китай начнет экспорт подержанных автомобилей

Китай начнет экспортировать подержанные автомобили. Соответствующее разрешение для ряда городов приняло министерство торговли КНР.
Обновлено вчера в 09:45
Театры

Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра

Обновлено в 06:06
Общество

В Совфеде предложили разделить длинные праздничные выходные

Разделять праздничные "каникулы" предложил первый замглавы экономического комитета нижней палаты парламента Сергей Калашников.
Обновлено в 11:31
Армия и оружие

Боевики опять обстреляли российскую авиабазу Хмеймим

Обновлено в 11:29
Происшествия

Иркутск накрыло пеплом и дымом от пожаров

К 10 часам вечера город Иркутск полностью накрыло дымом. Местные жители говорят, что по улицам даже летает пепел.
Обновлено в 12:15
Происшествия

В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину

Обновлено в 13:03
Музыка

Соседов не видит Лазарева победителем «Евровидения-2019»

Популярный певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на музыкальном конкурсе в этом году, по мнению известного критика Сергея Соседова, не сможет занять высокое место, не говоря уж о победе.
Обновлено в 13:36
Политика

Путину очень не понравилась практика переноса сроков по нацпроектам

Перенос сроков по нацпроектам нужно упорядочить, сделать редким исключением из правила, потребовал Путин.
Обновлено в 14:07
Происшествия

В Шереметьево задержали вылет двух SSJ-100

Обновлено в 05:05
Общество

Сахалин первым встретил День Победы

Празднования в честь Дня Победы начались на острове Сахалин на востоке России.
Обновлено в 20:40
Шоу-бизнес

Никита Ефремов закрутил роман с Марией Иваковой

Никита Ефремов продолжает творческую деятельность династии Ефремовых.
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
Обновлено в 07:47
Кино

Главные премьеры недели по версии «Газеты.Ru»

Обновлено в 14:39
Общество

У ВТБ произошел сбой в работе онлайн-банка

В колл-центре ВТБ подтвердили ограничения в работе онлайн-банка.
Обновлено в 09:26
Космос

Минобороны заканчивает формирование системы космической разведки

Формирование на околоземной орбите системы радиолокационной разведки "Лиана", позволяющей наблюдать даже за небольшими объектами, будет закончено в этом году.
Обновлено вчера в 04:40
Политика

Украина отказалась признавать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса

В среду, 8 мая, украинский кабинет министров признал паспорта РФ, выданные в Донбассе, недействительными на территории Украины.
Обновлено в 08:31
Политика

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Кино

Райан Рейнолдс выложил в сеть фильм «Покемон. Детектив Пикачу»

Имя для «пирата», якобы «слившего» в сеть полную версию еще не вышедшего в прокат кинофильма, актер тоже подобрал под стать ситуации: нарушителем спокойствия и закона является Инспектор Пикачу.
Обновлено в 16:41
Транспорт

Мэрия Нарвы не разрешила традиционное шествие 9 мая

Согласно принятому 8 мая распоряжению в рамках публичного мероприятия «День победы», заявленного госпожой Олениной как частным организатором, разрешено провести митинг на Петровской площади Нарвы, однако последующее народное шествие к месту братского захоронения близ речного порта — не разрешено.
Обновлено в 20:46
Здоровье

Четверть ВИЧ-инфицированных в России не знают о диагнозе

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что около 25% россиян, которые имеют положительный ВИЧ-статус, не знают о диагнозе, передает ТАСС.
Обновлено в 13:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное