В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолетИнтерфакс 10:38

В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times. ЧП произошло в международном аэропорту Янгона.

Экономика Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.

Культура Умер композитор Евгений Крылатов Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.

Происшествия Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100 Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево могла произойти из-за того, что экипаж не отключил часть оборудования при входе в грозу, заявил РИА Новости член совета высшего офицерского состава общероссийской организации "Офицеры России", заслуженный пилот Юрий Сытник.

Происшествия Спасатели нашли тела трех погибших под лавиной на Алтае Глава республики Алтая Олег Хорохордин заявил, что спасатели смогли обнаружить тела трех из семи туристов, которые погибли в результате схода лавины в горах.

Политика В команде Зеленского назвали «кнутом» закон об украинском языке Советник избранного президента Украины Владимир Зеленского Святослав Юраш заявил, что принятый Верховной радой закон об украинском языке является «кнутом», который может иметь негативные последствия.

Политика Украина отказалась признавать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса В среду, 8 мая, украинский кабинет министров признал паспорта РФ, выданные в Донбассе, недействительными на территории Украины.

Политика Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки Президент США Дональд Трамп заявил, что китайские власти «сорвали сделку» в ходе торговых переговоров.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.

Политика Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.

Здоровье Медики назвали предупреждающие об инфаркте симптомы на коже По словам специалистов Американской академии дерматологии, кожная сыпь в виде мелких полупрозрачных бугорков может стать ранним симптомом смертельного недуга.

Происшествия Суд постановил уничтожить стул, которым дрался Кокорин Суд в Москве постановил уничтожить стул, которым футболист Александр Кокорин избил чиновника Дениса Пака, пишет "Интерфакс".

Политика Порошенко раскритиковал акцию «Бессмертный полк» Действующий президент Украины Петр Порошенко в ходе своего выступления, приуроченному ко Дню победы над нацизмом, назвал участников проходящей по всему миру акции "Бессмертный полк" "ряжеными".

Футбол Защита Кокорина намерена обжаловать приговор Сегодня суд приговорил братьев Александра и Кирилла Кокориных к полутора годам колонии общего режима.

Армия и оружие Президент назначил нового главкома ВМФ Сегодня на правительственном совещании министр обороны Сергей Шойгу озвучил указ президента Владимира Путина о назначении нового главнокомандующего ВМФ.

Армия и оружие Российский истребитель перехватил американский ударный беспилотник. Видео Как можно увидеть на представленных видеокадрах, истребитель ВКС Российской Федерации был поднят для идентификации и перехвата американского стратегического беспилотного летательного аппарата ударного типа MQ-9 Reaper.

Происшествия Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей В поселке Иковка, который находится в 30 километрах от Кургана, из-за пожаров объявили эвакуацию жителей.

Политика В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT ситуацию с оставшимися украинскими МиГ-29 на полуострове.

Здоровье Во Франции запретили опасную пищевую добавку Е171 С января будущего года во Франции не будут производить либо импортировать продукты питания, в которых присутствует популярная пищевая добавка E171, или диоксид титана, сообщает немецкое издание «Центр здоровья».

Политика Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.

Политика Волкер назвал единственную помеху для улучшения отношений России и США Единственная помеха на пути улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном — сама Россия, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью Би-би-си.