Происшествия
В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолетИнтерфакс 10:38
В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times. ЧП произошло в международном аэропорту Янгона.
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