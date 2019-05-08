Происшествия
Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту МьянмыКоммерсантъ 11:16
Самолет Bombardier Dash 8 авиакомпании Biman Bangladesh Airlines упал на взлетную полосу аэропорта Янгон в Мьянме, сообщают The Myanmar Times.
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Армия и оружие
В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта
В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено в 12:46
Здоровье
Медики рассказали, чем полезно ежедневное употребление сала
Обновлено в 01:47
Политика
Мерзликин незаконно пересек границу Украины
Обновлено в 01:43
Политика
Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.
Обновлено в 12:09
Наука
Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу
Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.
Обновлено в 01:09
Общество
Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России
В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено в 15:56
Происшествия
Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам в колонии
Кокорин получил 1 год 6 месяцев, Мамаев — 1 год 5 месяцев. Отбывать сроки они будут в колонии общего режима.
Обновлено в 09:21
Игры
Microsoft выпустила бесплатную браузерную версию Minecraft
Обновлено в 11:48
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Футбол
Эриксен: надеюсь, Моуре установят памятник в Англии
Надеюсь, ему установят памятник в Англии.
Обновлено в 17:30
Происшествия
В Германии при столкновении поезда с грузовиком пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в результате столкновения поезда с грузовиком в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн в Германии, сообщила телерадиокомпания NDR.
Обновлено в 01:57
Кино
Роберт Дауни мл. не хотел произносить главную фразу «Мстителей 4»
Ключевую фразу фильма "Мстители 4: Финал", которую в одной из последних сцен произносит Тони Старк, придумали не сценаристы или режиссеры картины.
Обновлено в 12:50
Политика
Россия высылает двух шведских дипломатов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала данные о решении Москвы выслать двух шведских дипломатов в ответ на отказ в выдаче дипломатических виз нескольким сотрудникам российского посольства.
Обновлено в 09:53
Технологии
В WhatsApp появится платежный сервис
Facebook решил открыть в Лондоне центр развития сервиса мобильных платежей WhatsApp, пишет Financial Times.
Обновлено в 13:00
Футбол
«Реал» продлил контракт с adidas до 2028 года
Клуб из Мадрида и немецкая компания подписали контракт до 2028 года. «Реал» и adidas сотрудничают уже третье десятилетие – с 1998 года.
Обновлено в 16:09
Политика
Советник премьера Великобритании посетит Москву на следующей неделе
Советник премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по международным отношениям Кристиан Тернер посетит Москву на следующей неделе.
Обновлено в 15:18
Театры
Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева из-за смерти матери намеревалась совершить самоубийство
Знаменитость призналась, что после того, как из жизни ушла ее мать, она впала в затяжную депрессию и едва не покончила с собой.
Обновлено в 13:01
Политика
В Норвегии оправдали российского «шпиона»
Экс-репортер издания и бывший консул Норвегии в Мурманске Мортен Викебю узнал во Владимире Семена.
Обновлено в 12:15
Футбол
УЕФА представил проект новой Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на встрече с представителями ассоциаций презентовал проект нового формата Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:17
Происшествия
Deutsche Welle просит RT удалить ложный материал
Как сообщается на сайте немецкого издания Deutsche Welle, 7 мая телеканал RT, который финансируется российским правительством, разместил статью (она доступна по ссылке) с обвинениями в адрес DW и других СМИ в распространении фальшивого видео.
Обновлено в 17:33
Происшествия
Суд постановил уничтожить стул, которым дрался Кокорин
Суд в Москве постановил уничтожить стул, которым футболист Александр Кокорин избил чиновника Дениса Пака, пишет "Интерфакс".
Обновлено в 11:34
Общество
Осьминог напал на китаянку и вцепился в ее лицо
Видео быстро стало популярным и распространилось по Сети, многие сочувствовали неудачливой китаянке, но нашлись и такие, которые сочли виноватой во всем саму девушку.
Обновлено в 12:17
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Трамп продлил санкции против Сирии
Американский лидер Дональд Трамп уведомил конгресс США о продлении режима чрезвычайного положения в отношении Сирии, а также продлении санкций против данной страны.
Обновлено в 17:48
Кино
Неудобные вопросы к фильму «Мстители 4: Финал»
Фильм "Мстители 4: Финал" расколол фанатское сообщество на два лагеря.
Обновлено в 17:30
Общество
Салют из 10 тыс. залпов дадут в честь Дня Победы в Москве
Всего дадут 10 тыс. залпов, сообщается в среду, 8 мая, на официальном сайте мэра столицы.
Обновлено в 06:49
Политика
Лидер «Океана Эльзы» собрался заседать в Раде, узнали СМИ
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сформировал предвыборный штаб, который ведет переговоры с так называемыми "лидерами мнений" для формирования своей партии в Верховной раде Украины, пишет журнал "Новое время".
Обновлено в 11:22