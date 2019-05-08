Происшествия

Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту МьянмыКоммерсантъ 11:16

Самолет Bombardier Dash 8 авиакомпании Biman Bangladesh Airlines упал на взлетную полосу аэропорта Янгон в Мьянме, сообщают The Myanmar Times.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Десятки человек пострадали при крушении самолета в Мьянме

Газета.Ru14:44

Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту Мьянмы

Коммерсантъ11:16

При крушении самолета в Мьянме пострадали 30 человек

РИА Новости13:33

В Бангладеш сообщили о 19 раненых при ЧП с самолетом Biman Airlines в Мьянме

Известия13:54

Посол Бангладеш сообщил о 30 пострадавших при крушении самолета в Мьянме

РБК13:43

Самолет авиакомпании Biman потерпел крушение в аэропорту Мьянмы

ТАСС10:42

Представитель Biman Airlines рассказал подробности ЧП с самолётом в Мьянме

RT на русском12:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 18:42, Ашберн
Армия и оружие

В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта

В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено в 12:46
Футбол

Почеттино: все игроки «Тоттенхэма» — герои, но Моура был супергероем

Обновлено в 17:40
Здоровье

Медики рассказали, чем полезно ежедневное употребление сала

Обновлено в 01:47
Политика

Мерзликин незаконно пересек границу Украины

Обновлено в 01:43
Политика

Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.
Обновлено в 12:09
Наука

Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу

Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.
Обновлено в 01:09
Общество

Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России

В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено в 15:56
Происшествия

Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам в колонии

Кокорин получил 1 год 6 месяцев, Мамаев — 1 год 5 месяцев. Отбывать сроки они будут в колонии общего режима.
Обновлено в 09:21
Игры

Microsoft выпустила бесплатную браузерную версию Minecraft

Обновлено в 11:48
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Футбол

Эриксен: надеюсь, Моуре установят памятник в Англии

Надеюсь, ему установят памятник в Англии.
Обновлено в 17:30
Происшествия

В Германии при столкновении поезда с грузовиком пострадали 20 человек

Двадцать человек пострадали в результате столкновения поезда с грузовиком в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн в Германии, сообщила телерадиокомпания NDR.
Обновлено в 01:57
Кино

Роберт Дауни мл. не хотел произносить главную фразу «Мстителей 4»

Ключевую фразу фильма "Мстители 4: Финал", которую в одной из последних сцен произносит Тони Старк, придумали не сценаристы или режиссеры картины.
Обновлено в 12:50
Политика

Россия высылает двух шведских дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала данные о решении Москвы выслать двух шведских дипломатов в ответ на отказ в выдаче дипломатических виз нескольким сотрудникам российского посольства.
Обновлено в 09:53
Технологии

В WhatsApp появится платежный сервис

Facebook решил открыть в Лондоне центр развития сервиса мобильных платежей WhatsApp, пишет Financial Times.
Обновлено в 13:00
Футбол

«Реал» продлил контракт с adidas до 2028 года

Клуб из Мадрида и немецкая компания подписали контракт до 2028 года. «Реал» и adidas сотрудничают уже третье десятилетие – с 1998 года.
Обновлено в 16:09
Политика

Советник премьера Великобритании посетит Москву на следующей неделе

Советник премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по международным отношениям Кристиан Тернер посетит Москву на следующей неделе.
Обновлено в 15:18
Театры

Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра

Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева из-за смерти матери намеревалась совершить самоубийство

Знаменитость призналась, что после того, как из жизни ушла ее мать, она впала в затяжную депрессию и едва не покончила с собой.
Обновлено в 13:01
Политика

В Норвегии оправдали российского «шпиона»

Экс-репортер издания и бывший консул Норвегии в Мурманске Мортен Викебю узнал во Владимире Семена.
Обновлено в 12:15
Футбол

УЕФА представил проект новой Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на встрече с представителями ассоциаций презентовал проект нового формата Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:17
Происшествия

Deutsche Welle просит RT удалить ложный материал

Как сообщается на сайте немецкого издания Deutsche Welle, 7 мая телеканал RT, который финансируется российским правительством, разместил статью (она доступна по ссылке) с обвинениями в адрес DW и других СМИ в распространении фальшивого видео.
Обновлено в 17:33
Происшествия

Суд постановил уничтожить стул, которым дрался Кокорин

Суд в Москве постановил уничтожить стул, которым футболист Александр Кокорин избил чиновника Дениса Пака, пишет "Интерфакс".
Обновлено в 11:34
Общество

Осьминог напал на китаянку и вцепился в ее лицо

Видео быстро стало популярным и распространилось по Сети, многие сочувствовали неудачливой китаянке, но нашлись и такие, которые сочли виноватой во всем саму девушку.
Обновлено в 12:17
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Музыка

Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»

Обновлено вчера в 14:51
Политика

Трамп продлил санкции против Сирии

Американский лидер Дональд Трамп уведомил конгресс США о продлении режима чрезвычайного положения в отношении Сирии, а также продлении санкций против данной страны.
Обновлено в 17:48
Кино

Неудобные вопросы к фильму «Мстители 4: Финал»

Фильм "Мстители 4: Финал" расколол фанатское сообщество на два лагеря.
Обновлено в 17:30
Общество

Салют из 10 тыс. залпов дадут в честь Дня Победы в Москве

Всего дадут 10 тыс. залпов, сообщается в среду, 8 мая, на официальном сайте мэра столицы.
Обновлено в 06:49
Политика

Лидер «Океана Эльзы» собрался заседать в Раде, узнали СМИ

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сформировал предвыборный штаб, который ведет переговоры с так называемыми "лидерами мнений" для формирования своей партии в Верховной раде Украины, пишет журнал "Новое время".
Обновлено в 11:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное