Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту МьянмыКоммерсантъ 11:16

Самолет Bombardier Dash 8 авиакомпании Biman Bangladesh Airlines упал на взлетную полосу аэропорта Янгон в Мьянме, сообщают The Myanmar Times.

Армия и оружие В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.

Политика Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.

Наука Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.

Общество Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.

Происшествия Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам в колонии Кокорин получил 1 год 6 месяцев, Мамаев — 1 год 5 месяцев. Отбывать сроки они будут в колонии общего режима.

Происшествия В Германии при столкновении поезда с грузовиком пострадали 20 человек Двадцать человек пострадали в результате столкновения поезда с грузовиком в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн в Германии, сообщила телерадиокомпания NDR.

Кино Роберт Дауни мл. не хотел произносить главную фразу «Мстителей 4» Ключевую фразу фильма "Мстители 4: Финал", которую в одной из последних сцен произносит Тони Старк, придумали не сценаристы или режиссеры картины.

Политика Россия высылает двух шведских дипломатов Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала данные о решении Москвы выслать двух шведских дипломатов в ответ на отказ в выдаче дипломатических виз нескольким сотрудникам российского посольства.

Технологии В WhatsApp появится платежный сервис Facebook решил открыть в Лондоне центр развития сервиса мобильных платежей WhatsApp, пишет Financial Times.

Футбол «Реал» продлил контракт с adidas до 2028 года Клуб из Мадрида и немецкая компания подписали контракт до 2028 года. «Реал» и adidas сотрудничают уже третье десятилетие – с 1998 года.

Политика Советник премьера Великобритании посетит Москву на следующей неделе Советник премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по международным отношениям Кристиан Тернер посетит Москву на следующей неделе.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева из-за смерти матери намеревалась совершить самоубийство Знаменитость призналась, что после того, как из жизни ушла ее мать, она впала в затяжную депрессию и едва не покончила с собой.

Политика В Норвегии оправдали российского «шпиона» Экс-репортер издания и бывший консул Норвегии в Мурманске Мортен Викебю узнал во Владимире Семена.

Футбол УЕФА представил проект новой Лиги чемпионов Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на встрече с представителями ассоциаций презентовал проект нового формата Лиги чемпионов.

Происшествия Deutsche Welle просит RT удалить ложный материал Как сообщается на сайте немецкого издания Deutsche Welle, 7 мая телеканал RT, который финансируется российским правительством, разместил статью (она доступна по ссылке) с обвинениями в адрес DW и других СМИ в распространении фальшивого видео.

Происшествия Суд постановил уничтожить стул, которым дрался Кокорин Суд в Москве постановил уничтожить стул, которым футболист Александр Кокорин избил чиновника Дениса Пака, пишет "Интерфакс".

Общество Осьминог напал на китаянку и вцепился в ее лицо Видео быстро стало популярным и распространилось по Сети, многие сочувствовали неудачливой китаянке, но нашлись и такие, которые сочли виноватой во всем саму девушку.

Политика Трамп продлил санкции против Сирии Американский лидер Дональд Трамп уведомил конгресс США о продлении режима чрезвычайного положения в отношении Сирии, а также продлении санкций против данной страны.