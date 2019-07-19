Экономика

В аэропорту Красноярска реконструируют магистральную рулёжную дорожкуREGNUM вчера в 23:48

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 600 млн рублей на софинансирование мероприятий по реконструкции магистральной рулёжной дорожки в международном аэропорту Красноярска.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Правительство РФ выделит 0,6 млрд руб. на рулежную дорожку в Красноярске

РБК Красноярск03:29

Дмитрий Медведев выделил 600 млн рублей на реконструкцию рулёжной дорожки в аэропорту Красноярска

НИА-Красноярсквчера в 23:07

Красноярскому аэропорту выделят 600 миллионов рублей на реконструкцию рулежной дорожки

КП - Красноярск02:08

На рулежную дорожку в красноярском аэропорту выделили 600 млн рублей

Московский Комсомолец00:49

Красноярскому краю выделили 600 милионов на новую рулежную дорожку в аэропорту

Newslab.ruвчера в 23:09

Красноярскому аэропорту выделили 600 млн рублей на рулежную дорожку

ДЕЛА.ru00:26

Кабмин выделит 600 млн руб. на строительство рулежной дорожки в аэропорту Красноярска

ТАССвчера в 05:34
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 03:49, Вашингтон
Происшествия

Двух человек госпитализировали после инцидента с Boeing в Шереметьево

Обновлено вчера в 23:51
Политика

Путин встретился с Медведчуком накануне выборов в Раду

Президент России Владимир Путин встретился с руководителем политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:16
Происшествия

РПЦ пообещала разобраться с перекрытием дороги перед визитом патриарха

Русская православная церковь разберется с инцидентом, из-за которого автомобили скорой помощи оказались заблокированы на подстанции подмосковного Сергиева Посада из-за визита патриарха Кирилла.
Обновлено в 00:35
Общество

В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса

Обновлено в 02:48
Политика

Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя портала РИА новости Украина Кирилла Вышинского на осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова.
Обновлено в 03:15
Политика

Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
Обновлено вчера в 22:25
Армия и оружие

«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне

Обновлено вчера в 16:13
Политика

Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше

Обновлено вчера в 11:23
Общество

Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы

Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.
Обновлено в 02:10
Политика

В Конгрессе США провели обряд по изгнанию темных духов

Священник «изгнал духов тьмы» из Капитолия, где заседают сенат и палата представителей. Обряд Патрик Конрой начал со вступительной молитвы.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие

Украина задумалась о покупке у Польши списанных ракетных катеров

Украина рассматривает возможность покупки у Польши списанных ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ.
Обновлено в 01:33
Армия и оружие

В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия

На западе Австрии разбился самолет, есть погибшие

Обновлено в 03:41
Общество

Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона

Более 11 тыс. россиян зарабатывают свыше 1 млн руб. в месяц, следует из исследования Росстата.
Обновлено в 03:37
Политика

Порошенко не пустили в зал Европарламента

Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Происшествия

На пруду в Екатеринбурге нашли маслянистое пятно

В Екатеринбурге на городском пруду обнаружено маслянистое пятно.
Обновлено в 03:28
Происшествия

В одной из квартир Ижевска нашли тело умершего пять лет назад мужчины

В Ижевске газовики, проверявшие исправность оборудования, нашли в одной из квартир по улице 9 Января тело мужчины 1966 года рождения.
Обновлено в 03:11
Театры

Театр Луны покажет мюзикл «Маяковский» в день рождения поэта

"Сегодня исполняется 126 лет со дня рождения замечательного поэта Владимира Владимировича Маяковского, и именно сегодня будет показан посвященный ему мюзикл, который будет сыгран в 30-й раз", - уточнил собеседник агентства.
Обновлено вчера в 20:46
Политика

Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Музыка

Татьяна Буланова в новом клипе примерила образ робота

Клип снимали в Петербурге – родном городе Татьяны Булановой.
Обновлено вчера в 09:14
Культура

Инна Чурикова осталась в реанимации

Народная артистка СССР Инна Чурикова после падения во время спектакля находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ее состояние оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:54
Происшествия

Внучка отсудила у ветерана подаренную Путиным квартиру

Обновлено в 02:57
Армия и оружие

Чемезов заявил о готовности России вместо F-35 поставлять Турции Су-35

Обновлено вчера в 06:50
Происшествия

Гужвинского, Кучумова, Кандыкова заключили под стражу «по делу ЖКХ»

Обновлено вчера в 09:59
Происшествия

На новосибирском комбинате «Сибирский гурман» начались обыски

Сегодня утром сотрудники сразу трех силовых ведомств приступили к оперативно-розыскным мероприятиям на крупном комбинате "Сибирский гурман" под Новосибирском.
Обновлено в 03:27
Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Жилкредит", говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено в 01:53
Футбол

Оби Микел завершил карьеру в сборной Нигерии

Обновлено вчера в 10:32
Политика

Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область

Президент России Владимир Путин уже второй раз за последний месяц прибыл в Иркутскую область, пострадавшую в результате наводнения, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 02:37
Политика

В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России

Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
Обновлено в 02:45
Наука

Ученые выяснили новую причину инфарктов и инсультов

«Верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое одинаково влияют на риск развития сердечного приступа и инсульта.
Обновлено вчера в 20:11
Главное