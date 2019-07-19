Экономика
В аэропорту Красноярска реконструируют магистральную рулёжную дорожкуREGNUM вчера в 23:48
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 600 млн рублей на софинансирование мероприятий по реконструкции магистральной рулёжной дорожки в международном аэропорту Красноярска.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Дмитрий Медведев выделил 600 млн рублей на реконструкцию рулёжной дорожки в аэропорту Красноярска
НИА-Красноярсквчера в 23:07
Красноярскому краю выделили 600 милионов на новую рулежную дорожку в аэропорту
Newslab.ruвчера в 23:09
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 03:49, Вашингтон
Происшествия
Двух человек госпитализировали после инцидента с Boeing в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Путин встретился с Медведчуком накануне выборов в Раду
Президент России Владимир Путин встретился с руководителем политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:16
Происшествия
РПЦ пообещала разобраться с перекрытием дороги перед визитом патриарха
Русская православная церковь разберется с инцидентом, из-за которого автомобили скорой помощи оказались заблокированы на подстанции подмосковного Сергиева Посада из-за визита патриарха Кирилла.
Обновлено в 00:35
Политика
Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя портала РИА новости Украина Кирилла Вышинского на осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова.
Обновлено в 03:15
Политика
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
Обновлено вчера в 22:25
Армия и оружие
«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне
Обновлено вчера в 16:13
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше
Обновлено вчера в 11:23
Общество
Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы
Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.
Обновлено в 02:10
Политика
В Конгрессе США провели обряд по изгнанию темных духов
Священник «изгнал духов тьмы» из Капитолия, где заседают сенат и палата представителей. Обряд Патрик Конрой начал со вступительной молитвы.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Украина задумалась о покупке у Польши списанных ракетных катеров
Украина рассматривает возможность покупки у Польши списанных ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ.
Обновлено в 01:33
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия
На западе Австрии разбился самолет, есть погибшие
Обновлено в 03:41
Общество
Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона
Более 11 тыс. россиян зарабатывают свыше 1 млн руб. в месяц, следует из исследования Росстата.
Обновлено в 03:37
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Происшествия
На пруду в Екатеринбурге нашли маслянистое пятно
В Екатеринбурге на городском пруду обнаружено маслянистое пятно.
Обновлено в 03:28
Происшествия
В одной из квартир Ижевска нашли тело умершего пять лет назад мужчины
В Ижевске газовики, проверявшие исправность оборудования, нашли в одной из квартир по улице 9 Января тело мужчины 1966 года рождения.
Обновлено в 03:11
Театры
Театр Луны покажет мюзикл «Маяковский» в день рождения поэта
"Сегодня исполняется 126 лет со дня рождения замечательного поэта Владимира Владимировича Маяковского, и именно сегодня будет показан посвященный ему мюзикл, который будет сыгран в 30-й раз", - уточнил собеседник агентства.
Обновлено вчера в 20:46
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Музыка
Татьяна Буланова в новом клипе примерила образ робота
Клип снимали в Петербурге – родном городе Татьяны Булановой.
Обновлено вчера в 09:14
Культура
Инна Чурикова осталась в реанимации
Народная артистка СССР Инна Чурикова после падения во время спектакля находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ее состояние оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Внучка отсудила у ветерана подаренную Путиным квартиру
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
Чемезов заявил о готовности России вместо F-35 поставлять Турции Су-35
Обновлено вчера в 06:50
Происшествия
Гужвинского, Кучумова, Кандыкова заключили под стражу «по делу ЖКХ»
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия
На новосибирском комбинате «Сибирский гурман» начались обыски
Сегодня утром сотрудники сразу трех силовых ведомств приступили к оперативно-розыскным мероприятиям на крупном комбинате "Сибирский гурман" под Новосибирском.
Обновлено в 03:27
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Жилкредит", говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено в 01:53
Футбол
Оби Микел завершил карьеру в сборной Нигерии
Обновлено вчера в 10:32
Политика
Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область
Президент России Владимир Путин уже второй раз за последний месяц прибыл в Иркутскую область, пострадавшую в результате наводнения, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 02:37
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России
Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
Обновлено в 02:45
Наука
Ученые выяснили новую причину инфарктов и инсультов
«Верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое одинаково влияют на риск развития сердечного приступа и инсульта.
Обновлено вчера в 20:11