Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 600 млн рублей на софинансирование мероприятий по реконструкции магистральной рулёжной дорожки в международном аэропорту Красноярска.

Политика Путин встретился с Медведчуком накануне выборов в Раду Президент России Владимир Путин встретился с руководителем политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, передает ТАСС.

Происшествия РПЦ пообещала разобраться с перекрытием дороги перед визитом патриарха Русская православная церковь разберется с инцидентом, из-за которого автомобили скорой помощи оказались заблокированы на подстанции подмосковного Сергиева Посада из-за визита патриарха Кирилла.

Политика Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя портала РИА новости Украина Кирилла Вышинского на осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова.

Политика Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.

Общество Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.

Политика В Конгрессе США провели обряд по изгнанию темных духов Священник «изгнал духов тьмы» из Капитолия, где заседают сенат и палата представителей. Обряд Патрик Конрой начал со вступительной молитвы.

Армия и оружие Украина задумалась о покупке у Польши списанных ракетных катеров Украина рассматривает возможность покупки у Польши списанных ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ.

Армия и оружие В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57 Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.

Общество Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона Более 11 тыс. россиян зарабатывают свыше 1 млн руб. в месяц, следует из исследования Росстата.

Политика Порошенко не пустили в зал Европарламента Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.

Происшествия На пруду в Екатеринбурге нашли маслянистое пятно В Екатеринбурге на городском пруду обнаружено маслянистое пятно.

Происшествия В одной из квартир Ижевска нашли тело умершего пять лет назад мужчины В Ижевске газовики, проверявшие исправность оборудования, нашли в одной из квартир по улице 9 Января тело мужчины 1966 года рождения.

Театры Театр Луны покажет мюзикл «Маяковский» в день рождения поэта "Сегодня исполняется 126 лет со дня рождения замечательного поэта Владимира Владимировича Маяковского, и именно сегодня будет показан посвященный ему мюзикл, который будет сыгран в 30-й раз", - уточнил собеседник агентства.

Политика Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.

Культура Инна Чурикова осталась в реанимации Народная артистка СССР Инна Чурикова после падения во время спектакля находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ее состояние оценивают как тяжелое.

Происшествия На новосибирском комбинате «Сибирский гурман» начались обыски Сегодня утром сотрудники сразу трех силовых ведомств приступили к оперативно-розыскным мероприятиям на крупном комбинате "Сибирский гурман" под Новосибирском.

Экономика ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит» Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Жилкредит", говорится в сообщении ЦБ.

Политика Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область Президент России Владимир Путин уже второй раз за последний месяц прибыл в Иркутскую область, пострадавшую в результате наводнения, сообщает пресс-служба Кремля.

Политика В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций.