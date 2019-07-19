Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 600 млн рублей на софинансирование мероприятий по реконструкции магистральной рулёжной дорожки в международном аэропорту Красноярска.

Экономика Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей Половина россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, получают менее 34 335 рублей в месяц.

Культура После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Происшествия Кемеровчанка умерла во время аборта из-за ошибки врача В рамках расследования была проведена судебно-медицинская экспертиза, результат которой показал – смерть пациентки была вызвана ошибкой врача.

Технологии Google утроил выплату за найденные в Chrome уязвимости Корпорация Google в 2010 году запустила программу вознаграждений за найденные в Chrome уязвимости.

Происшествия Под Новосибирском на заводе «Сибирский гурман» проходят обыски Сегодня утром 19 июля на заводе «Сибирский Гурман», расположенном в посёлке Красный Восток в Новосибирской области, работают следователи и силовики в масках, пишет НГС со ссылкой на слова очевидцев.

Происшествия После задымления самолета в Шереметьево двое попали в больницу Директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова сообщила, что после задымления на борту самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер", который вылетал по маршруту Москва-Ереван, госпитализировали двоих пассажиров.

Космос Огромный НЛО засекли возле Солнца Уфологи разглядели огромную летающую тарелку рядом с Солнцем.

Экономика ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит» Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Жилкредит", говорится в сообщении ЦБ.

Политика Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше Президент РФ Владимир Путин не оказался в числе приглашенных на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова вице-премьера правительства страны Яцека Сасина.

Политика Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2» Увольнение гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии высмеяли пользователи сети в комментариях на Facebook-странице издания Sputnik Georgia.

Армия и оружие Опубликовано видео ракетных стрельб в Черном море Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных стрельб фрегата "Адмирал Макаров" и берегового ракетного комплекса "Утес" в Черном море.

Политика В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России Группа конгрессменов от демократической и республиканской партии внесла в Палату представителей конгресса США законопроект, который предполагает введение санкций против 24 представителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в ответ на арест 24 украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе.

Происшествия В Свердловской области в жилом доме произошел взрыв Как сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области, в поселке Асбестовский города Алапаевск произошел хлопок газовоздушной смеси в 16-квартирном доме.

Происшествия Обнаженная девушка прыгнула с 45-метрового моста Девушка в Португалии разделась и прыгнула с 45-метрового моста Понти-ди-Дон-Луиш, расположенного в окрестностях Порту.

Происшествия Жертвами поджога студии аниме в японском Киото стали 25 человек Число погибших при пожаре в студии по производству аниме, расположенной в японском городе Киото, возросло до 25, сообщил NHK.

Политика «Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.

Общество СМИ узнали о планах ФСБ получить право отменять авиарейсы за границу Если компания нарушит такой порядок проверок повторно, то ее могут лишить прав на выполнение международных полетов на месяц, если допустить три нарушения и более — у нее отзовут лицензию не менее чем на год.

Политика Медведчук прилетел к Путину в Санкт-Петербург Медведчук преподнёс Путину это, как новый более "мягкий" мирный план по Донбассу с прямым диалогом Украины и ЛДНР.

Экономика Пальмовое масло могут лишить льгот на НДС Законопроект о лишении пальмового масла льгот на НДС и возврате к ставке 20 процентов планируется внести на рассмотрение в Государственную думу.

Армия и оружие В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57 Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.