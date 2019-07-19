Экономика
В аэропорту Красноярска реконструируют магистральную рулёжную дорожкуREGNUM вчера в 23:48
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 600 млн рублей на софинансирование мероприятий по реконструкции магистральной рулёжной дорожки в международном аэропорту Красноярска.
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Красноярскому краю выделили 600 милионов на новую рулежную дорожку в аэропорту
Newslab.ruвчера в 23:09
Дмитрий Медведев выделил 600 млн рублей на реконструкцию рулёжной дорожки в аэропорту Красноярска
НИА-Красноярсквчера в 23:07
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 01:48, Вашингтон
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