Происшествия

Самолет совершил жесткую посадку в киевском аэропорту
Известия
14:16

В киевском аэропорту Борисполь самолет совершил жесткую посадку. Об этом рассказали пассажиры рейса, которых из-за этого перенаправили в другой аэропорт.
Известия14:16

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Самолет авиакомпании «Белавиа» совершил жесткую посадку в аэропорту Киева

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СМИ: Самолёт «Белавиа» совершил жёсткую посадку в киевском аэропорту Борисполь

Life.ru17:58

СМИ: самолет «Белавиа» совершил жесткую посадку в аэропорту Борисполь

ТАСС17:48

Аэропорт «Борисполь» закрыл полосу из-за жесткой посадки самолета «Белавиа»

Ведомости17:46

В аэропорту Киева самолет выкатился со взлетно-посадочной полосы

Газета.Ru16:44

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Фонтанка.Ру15:05

Пассажирский самолет в Киеве выкатился за пределы ВПП, есть повреждения

РЕН ТВ15:36

В Киеве самолет «Белавиа» попал в аварию: обтекатель двигателя распорот

КП - Беларусь17:01
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