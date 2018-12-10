Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в киевском аэропорту
Самолет совершил жесткую посадку в киевском аэропортуИзвестия14:16
В киевском аэропорту Борисполь самолет совершил жесткую посадку. Об этом рассказали пассажиры рейса, которых из-за этого перенаправили в другой аэропорт.
Известия14:16
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