Происшествия

В аэропорту Киева самолет выкатился со взлетно-посадочной полосы
Газета.Ru
16:44

В аэропорту "Борисполь" самолет из Белоруссии совершил жесткую посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на очевидцев. По данным телеканала, самолет компании "Белавиа" при выруливании повредил фонари, также был поврежден обтекатель.
Газета.Ru16:44

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В аэропорту Киева самолет выкатился со взлетно-посадочной полосы

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