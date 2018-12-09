Происшествия
В аэропорту Киева самолет выкатился со взлетно-посадочной полосы
В аэропорту Киева самолет выкатился со взлетно-посадочной полосыГазета.Ru16:44
В аэропорту "Борисполь" самолет из Белоруссии совершил жесткую посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на очевидцев. По данным телеканала, самолет компании "Белавиа" при выруливании повредил фонари, также был поврежден обтекатель.
Газета.Ru16:44
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