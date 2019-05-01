Политика
Видео с картой Украины без Крыма показали в аэропорту КиеваГазета.Ru 03:30
Уголовное дело возбудила Нацполиция Украины после того, как в киевском аэропорту Борисполь был продемонстрирован видеоролик с картой страны без Крыма.
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Украинские полицейские возбудили дело за показ в киевском аэропорту карты страны без Крыма
ИА Крыминформвчера в 08:02
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