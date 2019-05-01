Политика

Видео с картой Украины без Крыма показали в аэропорту КиеваГазета.Ru 03:30

Уголовное дело возбудила Нацполиция Украины после того, как в киевском аэропорту Борисполь был продемонстрирован видеоролик с картой страны без Крыма.
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Видео с картой Украины без Крыма показали в аэропорту Киева

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URA.Ruвчера в 09:47
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Для огромного числа украинцев мова и вышиванки превратились в символ упадка и регресса государственной экономики.
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