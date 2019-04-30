В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без КрымаРБК 09:18

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь. В этом видео была показана карта Украины без территории Крыма. Об этом говорится на сайте украинского МВД.

В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма

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