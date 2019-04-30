Происшествия
В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без КрымаРБК 09:18
Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь. В этом видео была показана карта Украины без территории Крыма. Об этом говорится на сайте украинского МВД.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:22, Ашберн
Армия и оружие
ЗРС С-500 прошла финальные испытания
Обновлено в 03:08
Гаджеты
Новые смартфоны iPhone получат быструю зарядку в комплекте
По информации интернет-ресурса Mac Otakara, гаджеты получат в комплекте адаптер быстрой зарядки USB-C мощностью 18 Вт, в том числе кабель Lightning-USB-C.
Обновлено в 07:30
Происшествия
В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек
Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.
Обновлено в 08:36
Политика
Советник Трампа поставил ультиматум приближенным Мадуро
Каких-либо доказательств, что приближенные Мадуро выразили готовность выступить против него, Болтон не привел.
Обновлено в 15:55
Единоборства
Нурмагомедов завершит карьеру после трех ближайших боев
Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов проведет еще три боя и завершит карьеру.
Обновлено в 15:28
Экономика
Малый бизнес заявил об угрозе массового закрытия несетевых магазинов
Действительно, описанные изменения налоговой системы с 2020 года могут привести к дополнительным финансовым проблемам в сфере малого бизнеса, следствием чего станет закрытие части маленьких магазинов и аптек, то есть и высвобождение работников.
Обновлено вчера в 07:12
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Театры
Спектакли Виктора Сухорукова отменены из-за болезни актера
Поклонники актера выражают искренние надежды, что с актером ничего серьезного не случилось. Напомним, что Сухорукову 67 лет.
Обновлено в 16:12
Наука
В США количество суицидов подростков выросло после премьеры сериала о самоубийстве
Количество суицидов среди подростков в возрасте от 10 до 17 лет в США значительно выросло в месяц после премьеры сериала «13 причин почему» (13 Reasons Why) в апреле 2017 года.
Обновлено в 07:16
Интернет
Цукерберг показал новый дизайн Facebook
Основатель Facebook Марк Цукерберг на конференции разработчиков F8 представил новый дизайн социальной сети.
Обновлено в 14:33
Футбол
«Аякс» победил «Тоттенхэм» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Политика
Филарет объяснил Зеленскому, что делать с полученной властью
Филарет поздравил Зеленского с победой на выборах и призвал использовать данную ему власть для «содействия добру и преодоления зла».
Обновлено в 15:19
Общество
В Чечне состоялся самый массовый в России конный поход
В Чечне зафиксировали рекорд России по количеству участников в конном походе - более 1200 всадников.
Обновлено в 11:02
Политика
Михаила Бабича отозвали с поста посла России в Белоруссии
Посла России в Белоруссии Михаила Бабича снимают с должности в Минске.
Обновлено в 12:03
Политика
Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Обновлено в 14:06
Кино
Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»
Обновлено в 15:14
Хоккей
Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России.
Обновлено в 10:00
Общество
Вооруженные бойцы Росгвардии прибыли на станцию Шиес
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Елизавета II первой побывала в гостях у Меган Маркл и принца Гарри
Все пасхальные выходные Елизавета II оставалась в Виндзорском замке, который находится недалеко от коттеджа принца Гарри и Меган Маркл.
Обновлено в 09:37
Политика
Более 20 человек пострадали в ходе протестов в столице Венесуэлы
По меньшей мере 26 человек пострадали в результате столкновений демонстрантов с сотрудниками Нацгвардии на акциях протеста в столице Венесуэлы.
Обновлено в 14:34
Кино
В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея
В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.
Обновлено в 09:08
Технологии
Итоги голосования на шоу «Голос. Дети» проверит Group-IB
Эксперты Group-IB проведут аудит результатов голосования, которые были получены компанией "СМС-сервисы".
Обновлено вчера в 03:07
Авто
Стартовали российские продажи нового Kia ProCeed
Новая «пятидверка» с оригинальным кузовом shooting brake предлагается с 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 л.с. и 1,6 л. четырёхцилиндровым наддувным ДВС с 200-сильной отдачей.
Обновлено в 13:19
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено в 13:55
Политика
Зеленский встретился с главой канонической УПЦ митрополитом Онуфрием
Митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрий во время встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским пожелал ему Божьего благословения на ответственном пути, собеседники обсудили также религиозную ситуацию в стране.
Обновлено в 13:30
Общество
Суд взыскал с Ярмольника более 400 тысяч рублей за ДТП с машиной ФСО
«Суд решил исковые требования ФСО к Ярмольнику удовлетворить частично, взыскать в счёт возмещения ущерба 432 тыс. 34 рубля, в остальной части оставить без удовлетворения», — сказал судья.
Обновлено в 08:00
Игры
Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3
Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3, в ходе которого они продемонстрируют весь игровой геймплей.
Обновлено вчера в 15:04
Шоу-бизнес
Победивший рак певец Шура проиграл суд и потерял единственную квартиру
Эпопея с единственной московской квартирой певца Шуры (настоящее имя Александр Медведев) завершилась во вторник, 30 апреля, не в его пользу.
Обновлено в 16:10
Финансы
Рубль перед майскими праздниками резко упал до 65 за доллар
Курс доллара по отношению к рублю на вечерних торгах во вторник 30 апреля неожиданно резко взлетел до 65.00.
Обновлено в 12:43