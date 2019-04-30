Политика
Видео с картой Украины без Крыма показали в аэропорту КиеваВзгляд.ру 07:48
Украинская полиция завела уголовное дело после того, как в аэропорту Борисполь транслировали видеоролик, в котором Украина изображена без Крыма, сообщила пресс-служба областного управления нацполиции Украины.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:59, Ашберн
Футбол
Дюгарри: «Смешно, что ПСЖ заплатил за Паредеса 47 млн евро»
Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри в эфире RMC Sport раскритиковал полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса, который этой зимой перебрался в Париж из «Зенита».
Обновлено в 17:13
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Авто
В России продажи Lamborghini увеличились в 9 раз
Итальянская компания Lamborghini в первом квартале нынешнего года продала 28 автомобилей в России, что в 9 раз превышает показатели за аналогичный промежуток 2018 года.
Обновлено в 07:26
Общество
Тони Роббинса отказались снова привозить в Россию
Первый семинар Тони Роббинса в России, прошедший в 2018 году, вызвал широкий общественный резонанс.
Обновлено в 18:38
Политика
Путин назначил нового посла России в Белоруссии
Член Совфеда и губернатор Назначенный новым послом России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев родился в 1959 году в Ленинграде.
Обновлено в 17:43
Экономика
В России могут закрыть несетевые магазины
Несетевые российские магазины могут закрыться из-за увеличения налоговой нагрузки, сообщает Федеральное агентство новостей.
Обновлено вчера в 06:38
Политика
Трамп пригрозил властям Кубы санкциями «самого высокого уровня»
Американский лидер Дональд Трамп пригрозил властям Кубы санкциями «самого высокого уровня» в связи с ситуацией в Венесуэле.
Обновлено в 18:28
Армия и оружие
Американские F-35 начали много простаивать на земле
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес
Плющенко поздравил Киркорова с днем рождения
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил заслуженного артиста России Филиппа Киркорова с днем рождения, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес
Влад Топалов избавился от ОКР благодаря неряшливости Регины Тодоренко
Певец признался, что страдает от обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР).
Обновлено в 16:03
Общество
Восточный обход: когда запустят и пойдет ли через Академгородок
По данным Сибуправтодора, завершить строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска планируется в 2021 году.
Обновлено в 17:05
Футбол
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Космос
Объяснена природа загадочного объекта в космосе
Изначально считалось, что AX J1949.8 принадлежит именно к этому классу, однако ряд ярких вспышек, зафиксированных в 2017 году, указывали на иную природу объекта.
Обновлено в 12:20
Энергетика
Белоруссия полностью приостановила приём российской нефти
Белоруссия полностью приостановила приём нефти из России, транзит планируется возобновить 2 мая.
Обновлено в 08:25
Авто
Hyundai раскрыла первые детали о новом Tucson
В конце марта нынешнего года Hyundai представил новую версию кроссовера Tucson, которая стала частью спортивной линейки N Line.
Обновлено в 03:18
Авто
Стартовали российские продажи нового Kia ProCeed
Новая «пятидверка» с оригинальным кузовом shooting brake предлагается с 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 л.с. и 1,6 л. четырёхцилиндровым наддувным ДВС с 200-сильной отдачей.
Обновлено в 13:19
Политика
В результате столкновений в Венесуэле пострадали 50 человек
Обновлено в 16:23
Гаджеты
Продажи iPhone сократились на 17%
Отмечается, что прибыль за первые три месяца 2019 года снизилась на 16% до $11,56 млрд. Выручка упала на 5% — до $58,02 млрд.
Обновлено в 17:42
Общество
Гороскоп на 1 мая: Близнецам обещают бурный роман, а Козерогу пора изменить романтические пристрастия
Звезды обещают бурный роман или прибавление в семье.
Обновлено в 09:44
Политика
Косачёв оценил заявления Болтона по Венесуэле
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв на своей странице в Facebook прокомментировал заявления советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона по Венесуэле.
Обновлено в 17:10
Космос
NASA приготовилось к столкновению Земли с астероидом
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
Вдове Дмитрия Марьянова стало плохо после встречи с Ириной Лобачевой
Уже после съемок передачи Ксения поделилась со своими подписчиками, что в студии ей стало плохо.
Обновлено в 09:06
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона
Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено в 09:11
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Политика
Небензя призвал Запад не усугублять ситуацию в Сирии санкциями
Россия призывает западные страны не усугублять гуманитарную ситуацию в Сирии своими санкциями, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе Совбеза ООН по политической ситуации в САР.
Обновлено в 16:15
Наука
Северные олени питаются водорослями из-за глобального потепления
Учёные из Норвегии выяснили, что из-за глобального потепления и связанных с ним климатических изменений северные олени теперь питаются водорослями, поскольку привычные для них пастбища покрываются льдом.
Обновлено вчера в 08:41
Интернет
Цукерберг показал новый дизайн Facebook
Обновлено в 14:33