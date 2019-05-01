В аэропорту Киева показали карту Украины без КрымаЭкономика сегодня вчера в 09:10

Уже заведено уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины. Напомним, Крым был воссоединен с Россией по итогам всеобъемлющего референдума 2014 года. Тогда около 97 процентов жителей полуострова выступили именно за возвращение в состав РФ.

В аэропорту Киева показали карту Украины без Крыма

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