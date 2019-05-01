Политика
В аэропорту Киева показали карту Украины без КрымаЭкономика сегодня вчера в 09:10
Уже заведено уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины. Напомним, Крым был воссоединен с Россией по итогам всеобъемлющего референдума 2014 года. Тогда около 97 процентов жителей полуострова выступили именно за возвращение в состав РФ.
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Украинские полицейские возбудили дело за показ в киевском аэропорту карты страны без Крыма
ИА Крыминформвчера в 08:02
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Резкое падение атмосферного давления произойдет в четверг в столице.
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В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»
Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
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Тина Канделкаи не скрывает, что добиться идеального лица непросто, поэтому она тратит немало времени и денег на косметические процедуры.
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Беглов возглавил первомайское шествие в Петербурге
Демонстрацию возглавили временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов и вице-губернатор Анна Митянина.
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Кино
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Кинотеатр «Люксор» в ТРК Vegas в Москве закрылся, сообщили Daily Storm московские зрители, которые купили билеты на премьеру блокбастера «Мстители: Финал», но не смогли увидеть фильм.
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Фанаты высмеяли «змеиные» штаны Ани Лорак: «Брюки просто катастрофа»
Фанаты высмеяли образ певицы, а именно ее «змеиные» штаны – именно такой пятнистый принт их украшал.
Обновлено вчера в 16:31
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Чичерина пристыдила Макаревича за слова о паспортах для Донбасса
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В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»
Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
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Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
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Лукашенко уволил заместителя госсекретаря Совбеза Белоруссии
Белорусский президент Александр Лукашенко освободил от должности замгоссекретаря Совбеза Андрея Втюрина за поступки, "дискредитирующие звание военнослужащего".
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Собчак и Виторган выложили фото с ребенком на отдыхе
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Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»
По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
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