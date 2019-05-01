Политика

В аэропорту Киева показали карту Украины без КрымаЭкономика сегодня вчера в 09:10

Уже заведено уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины. Напомним, Крым был воссоединен с Россией по итогам всеобъемлющего референдума 2014 года. Тогда около 97 процентов жителей полуострова выступили именно за возвращение в состав РФ.
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Видео с картой Украины без Крыма показали в аэропорту Киева

Газета.Ru03:30

В Киеве объяснили показ ролика с картой Украины без Крыма

РБКвчера в 15:42

Украинские полицейские возбудили дело за показ в киевском аэропорту карты страны без Крыма

ИА Крыминформвчера в 08:02

В аэропорту Киева пассажирам показывали ролик с Украиной без Крыма

RT на русскомвчера в 07:30

В аэропорту Киева показали видео с изображением Украины без Крыма

РИА Новостивчера в 07:25

У Украины нет Крыма - наблюдение бдительного авиапассажира в Киеве

РИА Новости Крымвчера в 07:17

В аэропорту Киева показали ролик с Украиной без Крыма

URA.Ruвчера в 09:47
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:39, Ашберн
Футбол

Тоттенхэм — Аякс 0:1

Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:57
Политика

Супругу Зеленского заподозрили в покупке элитной квартиры в Крыму за полцены

Обновлено в 04:52
Политика

Делегация общественников из США прибыла в Крым

С пятидневным визитом на Крымский полуостров прибыли представители общественных организаций из США.
Обновлено вчера в 15:30
Политика

Мадуро заявил о приверженности военных лидеров Венесуэлы

Обновлено вчера в 10:28
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy S10 5G загорелся и взорвался после падения

Обновлено вчера в 13:20
Общество

На первомайскую демонстрацию в Твери вышли более 15 тысяч человек

В День Весны и Труда на демонстрацию вышли более 15 тысяч человек - трудовые коллективы ведущих предприятий не только из Твери, но и муниципалитетов.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие

Отряд кораблей Северного флота прибыл во Владивосток

Отряд кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал Горшков», спасательного буксира «Николай Чикер», многофункционального судна «Эльбрус» и морского танкера «Кама» прибыл во Владивосток.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес

Сестра Гуфа похвалила Алсу за поддержку Микеллы

Обновлено в 03:22
Энергетика

На Украине подешевел газ для населения

«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Хоккей

Павел Дацюк объявил об уходе из СКА

Обновлено в 01:12
Музыка

Алсу примет участие в Евровидении-2019

Обновлено в 02:33
Космос

В Сети появилась первая в мире «фотография бога»

Астрофотограф Курт Морган сделал снимок, который тут же в СМИ назвали "фотографией Бога". На изображении четко виден силуэт человека.
Обновлено вчера в 04:54
Происшествия

Разрушительный торнадо в Румынии попало на видео

В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Общество

Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово

Обновлено в 02:29
Общество

Сторонники КПРФ начали шествие в Москве

В Москве началась первомайская демонстрация КПРФ и её сторонников.
Обновлено в 05:27
Общество

Синоптики спрогнозировали рекордно низкое давление 2 мая в Москве

Резкое падение атмосферного давления произойдет в четверг в столице.
Обновлено в 04:02
Общество

В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»

Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес

Тина Канделаки: «Делаю уколы и подтяжку лица»

Тина Канделкаи не скрывает, что добиться идеального лица непросто, поэтому она тратит немало времени и денег на косметические процедуры.
Обновлено в 00:00
Общество

Беглов возглавил первомайское шествие в Петербурге

Демонстрацию возглавили временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов и вице-губернатор Анна Митянина.
Обновлено в 04:46
Происшествия

Уголовное дело возбудили в отношении активиста «мусорных» протестов

В Архангельске возбудили уголовное дело в отношении активиста Андрея Боровикова, ему вменяют неоднократное нарушение «митинговых» статей КоАП РФ, сообщает портал 29.ru.
Обновлено вчера в 14:53
Кино

Московский кинотеатр «Люксор» закрылся, распродав билеты на «Мстителей»

Кинотеатр «Люксор» в ТРК Vegas в Москве закрылся, сообщили Daily Storm московские зрители, которые купили билеты на премьеру блокбастера «Мстители: Финал», но не смогли увидеть фильм.
Обновлено 29 апреля в 15:22
Шоу-бизнес

Фанаты высмеяли «змеиные» штаны Ани Лорак: «Брюки просто катастрофа»

Фанаты высмеяли образ певицы, а именно ее «змеиные» штаны – именно такой пятнистый принт их украшал.
Обновлено вчера в 16:31
Политика

Чичерина пристыдила Макаревича за слова о паспортах для Донбасса

Обновлено вчера в 17:44
Политика

В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»

Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено вчера в 13:54
Общество

Компания Group-IB проверит итоги голосования в шоу «Голос. Дети»

Обновлено 29 апреля в 09:18
Спорт

Банкнота 100 рублей вошла в число самых красивых в мире

Российская купюра в 100 рублей попала в число самых красивых по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:59
Театры

Сухоруков объяснил отмену спектаклей

Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Политика

Лукашенко уволил заместителя госсекретаря Совбеза Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко освободил от должности замгоссекретаря Совбеза Андрея Втюрина за поступки, "дискредитирующие звание военнослужащего".
Обновлено вчера в 17:27
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган выложили фото с ребенком на отдыхе

Светская львица Ксения Собчак и режиссер Максим Виторган опубликовали в своих социальных сетях фотографии с сыном Платоном у моря.
Обновлено в 03:39
Общество

Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»

По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено вчера в 12:44
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