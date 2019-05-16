Происшествия

В аэропорту Дубая разбился винтовой самолетРИА Новости вчера в 13:53

В аэропорту Дубая разбился небольшой винтовой самолет, два человека из четырех находившихся на борту погибли, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office. По заявлению пресс-службы, в результате аварии погибли капитан двухмоторного винтового самолета Diamond-43 и его помощник.
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В Дубае при крушении самолета погибли четыре человека

РБКвчера в 15:16

В Дубае потерпел крушение американский самолет

Известиявчера в 15:06

Число погибших при крушения самолета в Дубае возросло до четырех

Московский Комсомолецвчера в 15:23

СМИ: в Дубае разбился одномоторный самолет

ТАССвчера в 14:32

В аэропорту Дубая разбился самолет

Газета.Ruвчера в 14:29

В Дубае около аэропорта разбился винтовой самолёт

RT на русскомвчера в 14:58

В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет

РИА Новостивчера в 13:53
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Общество

ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14
Армия и оружие

Трамп пообещал, что не допустит войны с Ираном

Дональд Трамп заявил главе Пентагона, что не допустит войны с Ираном. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источник в Белом доме.
Обновлено вчера в 18:15
Общество

Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»

По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали 21 протестующего против строительства храма

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга постановил арестовать 21 участника акций против возведения храма в центральном сквере города, сообщила представитель суда.
Обновлено вчера в 02:34
Общество

Как в Екатеринбурге после вмешательства Путина прошел четвертый день протеста за сквер

В Екатеринбурге завершился четвертый день стихийной акции протеста в защиту сквера у Театра драмы.
Обновлено вчера в 14:41
Происшествия

Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено 15 мая в 01:50
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено 15 мая в 21:43
Музыка

Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Обновлено вчера в 17:08
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

В Калифорнии истребитель F-16 врезался в здание

В американском штате Калифорния истребитель F-16 врезался в здание на территории базы Военно-воздушных сил США.
Обновлено вчера в 19:48
Происшествия

Air Astana опровергла аварийную посадку самолета в Шереметьево

Авиакомпания Air Astana опровергла информацию о том, что лайнер, вылетевший из Нур-Султана, совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево вечером 16 мая.
Обновлено вчера в 23:56
Армия и оружие

В Сирии раскритиковали недостатки российского ЗРПК «Панцирь-С»

В Сирии раскритиковали недостатки комплексов «Панцирь-С».
Обновлено вчера в 00:56
Армия и оружие

Разведка Индии узнала о планах террористов атаковать авиабазы

В Индии разведслужбы получили информацию о планах террористов совершить атаки на авиабазы, которые расположены в северном штате Джамму и Кашмир, сообщает 17 мая ANI.
Обновлено в 00:41
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено 15 мая в 22:00
Общество

Суд отказался вернуть Алешковскому платиновый статус «Аэрофлота»

Пресненский суд Москвы в четверг отказался вернуть платиновый статус журналисту и общественному деятелю Дмитрию Алешковскому в бонусной программе "Аэрофлота", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 09:40
Политика

«Народный фронт» задумался над выходом из парламентской коалиции

По итогам парламентских выборов в ноябре 2014 года в Верховной Раде сформировалась коалиция «Европейская Украина», в которую вошли фракции «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт», «Радикальная партия», «Батькивщина» и «Самопомощь».
Обновлено вчера в 08:43
Общество

После выходных на Сахалин придёт циклон

Как сообщили ASTV.RU в сахалинском управлении гидрометеослужбы, в выходные дни антициклон с Охотского моря сместится в Тихий океан и погода Сахалина будет находиться под влиянием фронтальных разделов, смещающихся с материка.
Обновлено вчера в 23:34
Общество

Прощание с Сергеем Доренко пройдет на Троекуровском кладбище

Обновлено вчера в 17:06
Кино

Актер Пускепалис рассказал, почему не снимается в западных фильмах

Известный актер, заслуженный артист России Сергей Пускепалис рассказал, почему отказывается от предложений западных продюсеров сниматься в иностранных фильмах.
Обновлено в 00:25
Происшествия

СК начал проверку после жалобы Путину на неработающие лифты в Пензе

Следователи начали проверку по факту жалобы журналистки телеканала «Экспресс» Анжелики Пальцевой на компанию, затянувшую на семь месяцев ввод в эксплуатацию лифтов в одном из многоэтажных домов Пензы.
Обновлено вчера в 23:24
Религия

Ургант придумал, как примирить протестующих в Екатеринбурге

Обновлено в 00:31
Политика

Помпео рассказал о примерах успешного сотрудничества России и США

Сотрудничество Соединенных Штатов и России в борьбе с терроризмом помогло обеспечить безопасность граждан двух стран, и в этой сфере Москва и Вашингтон могут успешно работать вместе.
Обновлено вчера в 21:20
Наука

Ученый заявил о невозможности расшифровки «манускрипта Войнича»

По словам российского ученого, узнать содержание рукописи не представляется возможным ввиду того, что отсутствует какая-либо информация о языке, на котором написан манускрипт.
Обновлено в 00:17
Политика

Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь

Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено вчера в 01:49
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич: «Постоянно ругалась с мужем. Думала, что разведемся»

32-летняя актриса призналась, что с появлением второго ребенка долго не могла привыкнуть к новому ритму жизни.
Обновлено в 00:00
Общество

Россияне оказались в списке самых некрасивых наций в мире

Обновлено 15 мая в 08:00
Политика

США ввели санкции против чеченского спецназа «Терек»

Минфин США ввел санкции по закону Магнитского в отношении приближенных Рамзана Кадырова Руслана Геремеева, и Абузайда Висмурадова, а также против чеченского спецназа СОБР «Терек».
Обновлено вчера в 14:53
Общество

В Татарстане обмелевшая Волга обнажила древний мощеный тракт

Обновлено вчера в 10:03
Футбол

Ильин оскорбил Мирзова по национальному признаку

Полузащитник тульского Арсенала Резиуан Мирзов ударил форварда Урала Владимира Ильина во время ответного полуфинала Кубка России (2:2), услышав в свой адрес оскорбление по национальному признаку.
Обновлено вчера в 07:39
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено вчера в 13:40
Главное