В аэропорту Дубая разбился винтовой самолетРИА Новости вчера в 13:53

В аэропорту Дубая разбился небольшой винтовой самолет, два человека из четырех находившихся на борту погибли, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office. По заявлению пресс-службы, в результате аварии погибли капитан двухмоторного винтового самолета Diamond-43 и его помощник.

Происшествия СК начал проверку после жалобы Путину на неработающие лифты в Пензе Следователи начали проверку по факту жалобы журналистки телеканала «Экспресс» Анжелики Пальцевой на компанию, затянувшую на семь месяцев ввод в эксплуатацию лифтов в одном из многоэтажных домов Пензы.

Экономика Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.

Кино Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру фильма «Рокетмен» 16 мая на 72-ом Канском фестивале состоялась премьера трейлера нового фильма Декстера Флетчера «Рокетмен», картина повествует о жизни и пути к славе Элтона Джона.

Общество Кинолог рассказал, как правильно выбрать щенка Узнайте, как владельцы питомника заботятся о здоровье щенков, какие прививки и когда делают.

Экономика Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП Блокировки «ставят под угрозу самое главное — деньги на счетах и на практике в большинстве случаев приводят к гибели бизнеса», констатировал в беседе с РБК общественный уполномоченный по вопросам взаимодействия с институтами развития, управляющий партнер Профессионального юридического центра Александр Любосердов.

Общество Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети» В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.

Культура Минкультуры обяжет продюсеров согласовывать других инвесторов фильмов Объем господдержки киноиндустрии в 2018 году превысил 8 млрд руб.: 3,9 млрд руб. были распределены между продюсерами по итогам конкурсного отбора Минкультуры, еще 4,3 млрд руб. достались победителям питчингов Фонда кино.

Армия и оружие В России впервые с 1974 года создадут новый снайперский патрон Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в «Ростех») создает новый патрон в калибре .338 Lapua Magnum.

Футбол Санчо не планирует переходить в «МЮ» из-за невыхода клуба в ЛЧ По информации The Independent, Санчо был приоритетной летней трансферной целью «МЮ», который готов был заплатить за него до 100 миллионов фунтов.

Экономика Оператор заявил о возможном переносе запуска «Северного потока-2» Сроки завершения строительства газопровода «Северный поток-2» могут быть перенесены. Об этом заявили в компании-операторе Nord Stream 2.

Происшествия Истребитель F-16 врезался в склад в США Истребитель F-16 потерпел крушение под Лос-Анджелесом в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC7.

Политика Посольство России заявило об ответных мерах на новые санкции США Россия примет ответные меры в связи с новыми санкциями США, введенными на основании акта Магнитского.

Политика Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому он отменят льготный режим торговли с Турцией, начиная с 17 мая 2019 года, сообщает Белый дом.

Происшествия Семью серийных дачных воров задержали в Подмосковье Супружескую пару с ребенком в Московской области поймали на серии дачных краж, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Происшествия Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике В поликлинике № 15 в Москве 16 мая была найдена двухлетняя девочка, оставленная одной из посетительниц, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на источники в полиции.

Экономика Покупатели живут сегодняшним дном В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.

Политика Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады После вступления в должность новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады, сообщил спикер его штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала «1+1».

Футбол Ильин оскорбил Мирзова по национальному признаку Полузащитник тульского Арсенала Резиуан Мирзов ударил форварда Урала Владимира Ильина во время ответного полуфинала Кубка России (2:2), услышав в свой адрес оскорбление по национальному признаку.

Энергетика «Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа «Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.

Шоу-бизнес Пугачева стала главной звездой на вечеринке Юдашкиных Ни для кого не секрет, что супруга телеведущего Максима Галкина давно дружит с семьей модельера Валентина Юдашкина.

Происшествия Летевший из Ларнаки в Самару самолет вынужденно сел в Краснодаре Пассажирский самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс № 5840 Ларнака — Самара, вынужденно сел в аэропорту Краснодара в ночь на 17 мая.

Происшествия В Омске срежут все острые штыри со школьных заборов В Омске со всех пришкольных заборов срежут штыри. Распоряжение дала мэр города Оксана Фадина.

Политика Помпео назвал три точки сближения России и США Говоря о сотрудничестве с Россией, Помпео назвал три сферы, где Вашингтон и Москва уже успешно взаимодействуют.