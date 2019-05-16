В аэропорту Дубая разбился винтовой самолетРИА Новости 13:53

В аэропорту Дубая разбился небольшой винтовой самолет, два человека из четырех находившихся на борту погибли, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office. По заявлению пресс-службы, в результате аварии погибли капитан двухмоторного винтового самолета Diamond-43 и его помощник.

Музыка Определились все финалисты «Евровидения-2019» Ранее были названы победители первого полуфинала. Победитель конкурса будет объявлен 18 мая.

Общество Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».

Хоккей Форвард сборной России Телегин продолжит карьеру в НХЛ Нападающий московского ЦСКА и сборной России Иван Телегин следующий сезон собирается провести в Национальной хоккейной лиге.

Политика Зеленский раскрыл, как будет подбирать кандидатов на госдолжности Избранный президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь международные кадровые агентства для поиска сотрудников на госдолжности, сообщает РИА "Новости".

Политика Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.

Игры Sony и Microsoft объявили о стратегическом партнерстве Microsoft и Sony стали партнерами. Компании совместно будут работать в сферах облачного гейминга и искусственного интеллекта.

Авто В России резко снизились цены на внедорожники «УАЗ» Компания «УАЗ» объявила о резком снижении цен на свои внедорожные модели – «Патриот» и «Пикап».

Здоровье Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.

Космос Китайский луноход нашел минералы на обратной стороне Луны Китайский луноход "Юйту-2" в рамках космической миссии на обратную сторону Луны обнаружил богатые железом минералы пироксены и оливины.

Происшествия В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.

Общество Минкульт назвал зарплаты руководителей театров и музеев Министерство культуры России обнародовало зарплаты руководителей государственных музеев и театров, пишет «Интерфакс».

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева рассказала об отношениях с супругом Кудрявцева рассказала, что раньше не очень горела желанием отпускать мужа на тусовки с друзьями, но теперь она стала старше, и к подобным развлечениям относится намного спокойнее.

Происшествия Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве Полиция ищет женщину, оставившую в четверг вечером маленькую девочку в поликлинике в центре Москвы.

Авто В России запатентовали новый Nissan Teana Новое поколение Nissan Altima было представлено ещё в начале 2018 года.

Политика США ввели санкции против чеченского спецназа США ввели санкции в отношении чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек».

Авто Белорусский «Защитник»: что известно о новом бронированном супергрузовике "Защитник" базируется на шасси МАЗ-631708 с колесной формулой 6x6 и укомплектован турбодизелем ЯМЗ-7511 мощностью 400 л.с. Двигатель сочетается с коробкой передач ЯМЗ-239.

Экономика Большинство российских семей оказались вообще без сбережений Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

Космос Эксперты рассказали, почему осьминоги имеют внеземное происхождение Авторитетное научное издание Progress in Biophysics and Molecular Biology опубликовало гипотезу группы из 33 ученых, объясняющую способность отдельных видов головоногих моллюсков редактировать свою ДНК.

Здоровье Запахи тела, которые нельзя игнорировать, назвали медики Фруктовый запах изо рта Доктор Роберт Габбей, работающий в Диабетическом центре Джослина при Гарвардском университете, заявил, что игнорировать „фруктовое дыхание“ изо рта ни в коем случае нельзя, так как это говорит о возможном возникновении диабетического кетоацидоза.