Происшествия

В аэропорту Дубая разбился винтовой самолетРИА Новости 13:53

В аэропорту Дубая разбился небольшой винтовой самолет, два человека из четырех находившихся на борту погибли, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office. По заявлению пресс-службы, в результате аварии погибли капитан двухмоторного винтового самолета Diamond-43 и его помощник.
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В Дубае при крушении самолета погибли четыре человека

РБК15:16

В Дубае потерпел крушение американский самолет

Известия15:06

Число погибших при крушения самолета в Дубае возросло до четырех

Московский Комсомолец15:23

СМИ: в Дубае разбился одномоторный самолет

ТАСС14:32

В аэропорту Дубая разбился самолет

Газета.Ru14:29

В Дубае около аэропорта разбился винтовой самолёт

RT на русском14:58

В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет

РИА Новости13:53
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Общество

Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»

По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено в 07:40
Политика

США ввели санкции против чеченского спецназа

США ввели санкции в отношении чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек».
Обновлено в 13:55
Политика

Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке

Обновлено в 16:08
Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщило местное отделение телеканала ABC.
Обновлено в 19:37
Политика

Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Политика

Песков назвал оправданными задержания митингующих в Екатеринбурге

Обновлено в 06:01
Происшествия

Во Владивостоке работница банка украла 28 млн рублей

Прокуратура Фрунзенского района города Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в особо крупном размере).
Обновлено в 13:28
Здоровье

Госдума разрешает допуск родственников в реанимацию

Проект, разрешающий родственникам и законным представителям пациента посещение реанимации, прошел в Госдуме второе чтение.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Власти Кубы озвучили причину крушения Boeing 737 в 2018 году

Как сообщает издание Granma, Институт гражданской авиации Кубы обнародовал отчет о возможных причинах катастрофы лайнера Boeing 737 в аэропорту Гаваны в мае 2018 года, разбившегося сразу после взлета.
Обновлено в 19:30
Шоу-бизнес

Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Юдашкина

Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Валентина Юдашкина.
Обновлено в 15:21
Общество

В США умер автор проекта пирамиды Лувра

В возрасте 102 лет в США скончался архитектор Бэй Юймин, прославившийся своим проектом пирамиды музея Лувр (Париж), пишет The New York Times.
Обновлено в 19:27
Музыка

Фадеев прокомментировал отмену результатов шоу «Голос. Дети»

Продюсер Максим Фадеев в разговоре с RT прокомментировал решение Первого канала после получения предварительных итогов расследования голосования в финале шоу «Голос.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие

Суданская оппозиция объявила о создании нового национального движения

Объединение Национальное движение Судана «Аль-Харак» объявило о себе на пресс-конференции в четверг, сообщает телеканал Al-Hadath.
Обновлено в 19:47
Гаджеты

Huawei запустит в июне продажу 5G-смартфонов Mate 20X в Британии

Китайская Huawei представила в четверг в Лондоне первый коммерческий смартфон с поддержкой сетей пятого поколения Huawei Mate 20 X (5G) и намерена начать в июне его продажи в Британии, несмотря на скандал вокруг компании, сообщил РИА Новости официальный представитель корпорации.
Обновлено в 19:07
Общество

Склады растут вверх

Территория особого девелопмента На сегодняшний день в Москве выделено 47 зон КУРТ, 57% территорий которых будет отведено под промышленную застройку, 27% - под общественную и 16 % - под смешанную (в том числе и под жилую).
Обновлено в 04:35
Наука

Ученые описали управляющую движениями организма «черную субстанцию»

Обновлено в 15:20
Космос

Американский модуль МКС может стать непригодным для сна

Обновлено в 12:43
Общество

РЖД высаживает провайдеров

Серверный центр в Петербурге потребовал переподключения ОАО РЖД направило интернет-провайдерам письма (есть у "Ъ") с требованием до 10 июня демонтировать оборудование, размещенное в Санкт-Петербургском информационно-вычислительном центре Октябрьской железной дороги.
Обновлено в 19:04
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9 SE выходит в России

Обновлено в 15:46
Кино

Фанаты потребовали от HBO переснять последний сезон «Игры престолов»

Больше 400 тыс. фанатов «Игры престолов» подписали петицию, в которой потребовали от HBO переделать финальный восьмой сезон сериала.
Обновлено в 10:54
Хоккей

Александр Овечкин спас Евгения Дадонова от попадания шайбы в лицо

Обновлено в 04:45
Общество

Стала известна зарплата Михаила Пиотровского и Валерия Гергиева

Среди руководителей театров самая высокая зарплата оказалась у директора Мариинского театра Валерия Гергиева.
Обновлено в 05:35
Технологии

В Германии прошли испытания воздушного электротакси

Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
Обновлено в 08:14
Музыка

Лазарев выступил в полуфинале Евровидения-2019

Обновлено в 16:16
Армия и оружие

Два эсминца ВМС США вошли в Персидский залив

Обновлено в 20:28
Здоровье

Прямой угол как диагноз

Родителям мальчика посоветовали обратиться в петербургскую федеральную клинику, где операцию могли бы провести бесплатно.
Обновлено в 19:04
Футбол

Месси получил правительственную награду Каталонии

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси награждён Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия), сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 18:20
Футбол

Спаллетти выгнал Жоау Мариу с тренировки «Интера»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти выгнал с тренировочного занятия полузащитника Жоау Мариу, сообщает Sky Sport Italia.
Обновлено в 20:04
Общество

В Екатеринбурге приостановили строительство храма

Обновлено в 14:45
Экономика

Большинство российских семей оказались вообще без сбережений

Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
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