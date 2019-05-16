Происшествия
В аэропорту Дубая разбился винтовой самолетРИА Новости 13:53
В аэропорту Дубая разбился небольшой винтовой самолет, два человека из четырех находившихся на борту погибли, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office. По заявлению пресс-службы, в результате аварии погибли капитан двухмоторного винтового самолета Diamond-43 и его помощник.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 20:36, Ашберн
Общество
Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»
По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено в 07:40
Политика
США ввели санкции против чеченского спецназа
США ввели санкции в отношении чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек».
Обновлено в 13:55
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщило местное отделение телеканала ABC.
Обновлено в 19:37
Политика
Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Происшествия
Во Владивостоке работница банка украла 28 млн рублей
Прокуратура Фрунзенского района города Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в особо крупном размере).
Обновлено в 13:28
Здоровье
Госдума разрешает допуск родственников в реанимацию
Проект, разрешающий родственникам и законным представителям пациента посещение реанимации, прошел в Госдуме второе чтение.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Власти Кубы озвучили причину крушения Boeing 737 в 2018 году
Как сообщает издание Granma, Институт гражданской авиации Кубы обнародовал отчет о возможных причинах катастрофы лайнера Boeing 737 в аэропорту Гаваны в мае 2018 года, разбившегося сразу после взлета.
Обновлено в 19:30
Шоу-бизнес
Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Юдашкина
Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Валентина Юдашкина.
Обновлено в 15:21
Общество
В США умер автор проекта пирамиды Лувра
В возрасте 102 лет в США скончался архитектор Бэй Юймин, прославившийся своим проектом пирамиды музея Лувр (Париж), пишет The New York Times.
Обновлено в 19:27
Музыка
Фадеев прокомментировал отмену результатов шоу «Голос. Дети»
Продюсер Максим Фадеев в разговоре с RT прокомментировал решение Первого канала после получения предварительных итогов расследования голосования в финале шоу «Голос.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
Суданская оппозиция объявила о создании нового национального движения
Объединение Национальное движение Судана «Аль-Харак» объявило о себе на пресс-конференции в четверг, сообщает телеканал Al-Hadath.
Обновлено в 19:47
Гаджеты
Huawei запустит в июне продажу 5G-смартфонов Mate 20X в Британии
Китайская Huawei представила в четверг в Лондоне первый коммерческий смартфон с поддержкой сетей пятого поколения Huawei Mate 20 X (5G) и намерена начать в июне его продажи в Британии, несмотря на скандал вокруг компании, сообщил РИА Новости официальный представитель корпорации.
Обновлено в 19:07
Общество
Склады растут вверх
Территория особого девелопмента На сегодняшний день в Москве выделено 47 зон КУРТ, 57% территорий которых будет отведено под промышленную застройку, 27% - под общественную и 16 % - под смешанную (в том числе и под жилую).
Обновлено в 04:35
Космос
Американский модуль МКС может стать непригодным для сна
Обновлено в 12:43
Общество
РЖД высаживает провайдеров
Серверный центр в Петербурге потребовал переподключения ОАО РЖД направило интернет-провайдерам письма (есть у "Ъ") с требованием до 10 июня демонтировать оборудование, размещенное в Санкт-Петербургском информационно-вычислительном центре Октябрьской железной дороги.
Обновлено в 19:04
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 SE выходит в России
Обновлено в 15:46
Кино
Фанаты потребовали от HBO переснять последний сезон «Игры престолов»
Больше 400 тыс. фанатов «Игры престолов» подписали петицию, в которой потребовали от HBO переделать финальный восьмой сезон сериала.
Обновлено в 10:54
Общество
Стала известна зарплата Михаила Пиотровского и Валерия Гергиева
Среди руководителей театров самая высокая зарплата оказалась у директора Мариинского театра Валерия Гергиева.
Обновлено в 05:35
Технологии
В Германии прошли испытания воздушного электротакси
Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
Обновлено в 08:14
Музыка
Лазарев выступил в полуфинале Евровидения-2019
Обновлено в 16:16
Армия и оружие
Два эсминца ВМС США вошли в Персидский залив
Обновлено в 20:28
Здоровье
Прямой угол как диагноз
Родителям мальчика посоветовали обратиться в петербургскую федеральную клинику, где операцию могли бы провести бесплатно.
Обновлено в 19:04
Футбол
Месси получил правительственную награду Каталонии
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси награждён Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия), сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 18:20
Футбол
Спаллетти выгнал Жоау Мариу с тренировки «Интера»
Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти выгнал с тренировочного занятия полузащитника Жоау Мариу, сообщает Sky Sport Italia.
Обновлено в 20:04
Общество
В Екатеринбурге приостановили строительство храма
Обновлено в 14:45
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00