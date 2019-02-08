В аэропорту Домодедово пассажирский самолет врезался в фонарный столбТАСС 01:59

Пассажирский самолет врезался в фонарный столб в столичном аэропорту Домодедово. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Лариса Марковец.

В аэропорту Домодедово пассажирский самолет врезался в фонарный столб

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