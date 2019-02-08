Происшествия

Как в Домодедово пассажирский самолет врезался в фонарный столбГазета.Ru 07:13

Самолет, летевший рейсом Тюмень - Москва, потерял управление из-за наледи на рулежной дорожке и врезался в фонарный столб. Инцидент произошел в аэропорту "Домодедово" в тот момент, когда воздушное судно двигалось к месту стоянки.
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Как в Домодедово пассажирский самолет врезался в фонарный столб

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