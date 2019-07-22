Происшествия
В аэропорту Антальи застряли около 500 российских туристовИзвестия 10:10
28 июня в аэропорту Антальи застряло более 300 российских туристов из-за задержки вылета. Рейс авиакомпании iFly в Москву отложили как минимум на девять часов.
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Празднуем день рождения в самолёте «России» и изучаем бортовые системы развлечений от Azur Air: главные авиановости недели
Областная газета20 июля в 10:55
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 19:29, Ашберн
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины и России
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил разработать закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
Обновлено в 18:05
Здоровье
Названо самое полезное для здоровья мороженое
У мороженого есть как полезные, так и вредные свойства, заявила ведущий научный сотрудник НИИ питания РАН Ольга Григорьян.
Обновлено вчера в 19:47
Политика
Геннадий Бурбулис: Ельцин не планировал продавать Финляндии Карелию
Комментируя публикацию в финской газете Hufvudstadsbladet о планах постсоветской России продать Карелию Финляндии, Бурбулис сказал: "Никогда такого быть не могло".
Обновлено в 14:21
Происшествия
В Англии чайка похитила чихуахуа
Британский портал Devon Live рассказал о необычном похищении: в городе Пейнтон собаку породы чихуахуа унесла чайка.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
Шнуров сделал выпад в адрес Собчак
«Самым интересным соперником был Богомолов, который писал за Собчак», — заявил Шнуров.
Обновлено 20 июля в 00:40
Космос
Стыковку «Союза МС-13» с МКС сняли на видео с Земли
Наблюдатель из Великобритании Мартин Льюис заснял на видео момент стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-13» с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено вчера в 04:46
Технологии
Тестирование системы электронного голосования пройдет 23 июля
Завершается прием заявок на участие в открытом тестировании системы дистанционного электронного голосования.
Обновлено в 09:13
Энергетика
Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений
Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Таксист из Южно-Сахалинска пропал ночью в Корсакове
Таксист въехал в Корсаков на автомобиле Toyota Mark II с госномером М801КА.
Обновлено вчера в 00:54
Политика
Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2
Бессмысленными называет готовящиеся санкции США против участников проекта газопровода "Северный поток – 2" американский эксперт, директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия
Двое детей пострадали в массовом ДТП в Ленобласти
Обновлено в 19:19
Футбол
ПАОК предложил без жеребьевки назначать «Аякс» своим соперником в ЛЧ
Греческий футбольный клуб ПАОК в шутливой форме предложил без жеребьевки назначать голландский "Аякс" своим соперником в квалификации Лиге чемпионов.
Обновлено в 10:31
Футбол
Бронзовый призер ЧМ-2014 Класи стал игроком АЗ
Обновлено в 15:56
Шоу-бизнес
Адвокат короля Малайзии подтвердил развод с Воеводиной
Судья дал добро на развод 1 июля, так что Воеводина и король Малайзии официально больше не пара.
Обновлено в 15:48
Здоровье
Тысячи россиян не замечают, что выгорают на работе. Это опасно для карьеры и жизни
Термин «эмоциональное выгорание» как раз подразумевает риски в профессиональной деятельности.
Обновлено в 17:01
Гаджеты
Samsung Galaxy A70 получил фирменную систему стабилизации Super Steady
Super Steady является программной стабилизацией, а в Galaxy A70 она работает только во время записи видео в разрешении Full HD при 30 к / с. Технологию Super Steady распространяют с очередным обновлением операционной системы для Galaxy A70.
Обновлено в 16:58
Футбол
Полузащитник сборной Польши перешёл в «Урал»
Полузащитник «Легии» Михал Кухарчик продолжит карьеру в чемпионате России. О переходе 28-летнего польского хавбека объявил «Урал».
Обновлено в 11:42
Музыка
Объяснено появление песни Цоя на концерте Metallica
Обновлено в 18:25
Политика
Трамп заявил о достижении договоренности с конгрессом по госдолгу
Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США достигла договоренности c конгрессом по потолку госдолга, а также по бюджету на два года.
Обновлено в 18:20
Происшествия
В 16 штатах Венесуэлы произошло отключение электричества
Отключение электричества произошло в ряде районов Каракаса и 16 штатах Венесуэлы, сообщает оппозиционное издание El Nacional.
Обновлено в 18:59
Политика
Иран сообщил об аресте 17 шпионов ЦРУ
Представители спецслужбы Ирана арестовали 17 шпионов ЦРУ, ряд из которых были работниками критически важных направлений.
Обновлено в 06:43
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Более четверти продаваемой в России питьевой воды — подделка, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:34
Политика
Об опасности победы партии Зеленского предупредила Die Welt
Сокрушительная победа партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду имеет значение для всего континента, пишет Die Welt.
Обновлено в 07:31
Политика
Великобритания узнает имя нового премьера
Имя нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании станет известно во вторник.
Обновлено в 17:10
Космос
«Роскосмосу» направили обоснование безопасности космотуризма
Обновлено в 19:03
Шоу-бизнес
Рапунцель из шоу «Дом-2» вопит после помолвки с Яббаровым
Илья Яббаров и Алена Рапунцель повздорили прямо на лобном месте телестройки. Звезды шоу "Дом-2" не могут и часа продержаться без скандала.
Обновлено в 13:53
Интернет
В интернете появились поддельные приложения FaceApp
Антивирусная компания ESET предупредила пользователей о том, что в сети начали распространять поддельные версии приложения FaceApp.
Обновлено в 07:26