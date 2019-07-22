28 июня в аэропорту Антальи застряло более 300 российских туристов из-за задержки вылета. Рейс авиакомпании iFly в Москву отложили как минимум на девять часов.

В аэропорту Антальи застряли около 500 российских туристов

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