Задержанных в аэропорту Амстердама россиянок отпустилиВести.Ru 03:55

В аэропорту Амстердама полиция задержала корреспондента «Новой газеты» Елену Милашину, а также сотрудницу правозащитного центра «Мемориал» Милану Бахаеву. Милашина и Бахаева прилетели в Амстердам на встречу с правозащитниками, исследующими проблему сирийских беженцев.

с чего всё началось

Нидерландская полиция отпустила журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и сотрудницу правозащитного центра "Мемориал" Милану Бахаеву. Женщины были задержаны в аэропорту Амстердама в понедельник утром.

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