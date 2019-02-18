Происшествия

Задержанных в аэропорту Амстердама россиянок отпустилиВести.Ru 03:55

Нидерландская полиция отпустила журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и сотрудницу правозащитного центра "Мемориал" Милану Бахаеву. Женщины были задержаны в аэропорту Амстердама в понедельник утром.
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В аэропорту Амстердама задержали корреспондента «Новой» Елену Милашину и сотрудницу ПЦ «Мемориал» Милану Бахаеву

В аэропорту Амстердама полиция задержала корреспондента «Новой газеты» Елену Милашину, а также сотрудницу правозащитного центра «Мемориал» Милану Бахаеву. Милашина и Бахаева прилетели в Амстердам на встречу с правозащитниками, исследующими проблему сирийских беженцев.
Новая газета01:51

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В полиции Нидерландов объяснили причину остановки граждан РФ в аэропорту Амстердама

ТАСС07:47

Полиция Амстердама отпустила журналистку «Новой газеты» и сотрудницу «Мемориала»

Интерфакс03:28

Задержанных в аэропорту Амстердама спецкора «Новой» и сотрудницу «Мемориала» отпустили

Новая газета03:21

Задержанных в аэропорту Амстердама россиянок отпустили

RT на русском04:03

В аэропорту Амстердама задержали сотрудников «Новой газеты» и «Мемориала»

РБК02:48

Сотрудниц «Новой газеты» и «Мемориала» отпустили без объяснения причин

Коммерсантъ04:04

Полиция в Амстердаме отпустила журналистку, сообщили в «Новой газете»

РИА Новости03:57
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Происшествия

В Ярославле по делу о пытках задержан бывший начальник местной колонии

Сотрудники Следственного комитета задержали в Ярославле бывшего начальника местной исправительной колонии №1 (ИК-1) Дмитрия Николаева по делу о пытках заключенных, сообщает фонд "Общественный вердикт".
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Потерявшийся шестилетний ребёнок провёл ночь в парке «Лосиный остров»

В Москве потерявшийся шестилетний мальчик провёл ночь в заповеднике «Лосиный остров».
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Россия обогнала Саудовскую Аравию по уровню добычи нефти на декабрь 2018 года, отмечается на сайте JODI.
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Общество

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Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил положение о классификации гостиниц, согласно которому российские отели должны получать звезды в обязательном порядке.
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Происшествия

Входящий в консультативный комитет Baring Vostok космонавт Леонов покинул Россию

По данным сайта Baring Vostok, Леонов является членом консультативного комитета организации.
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Происшествия

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В списке участниц финала Кубка России по фигурному катанию присутствует имя Елизаветы Туктамышевой, чьё выступление изначально было под вопросом, передаёт ТАСС со ссылкой на официальный сайт турнира.
Обновлено в 09:40
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Защита основателя Baring Vostok Майкла Калви обжаловала его арест

Защита основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви обжаловала в Мосгорсуде его арест, передает ТАСС.
Обновлено в 09:40
Политика

Запуск серийного производства МС-21 перенесли из-за санкций

Запуск серийного производства первых самолетов МС-21 перенесли на конец 2020 года, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
Обновлено в 08:57
Политика

Путин включил Александра Беглова в состав Совета безопасности РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым обновил состав Совета безопасности России.
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Происшествия

Уголовное дело на главу порта Усть-Луга вернули в прокуратуру

В понедельник, 18 февраля в Смольнинском райсуде завершились предварительные слушания по уголовному делу в отношении Валерия Израйлита, сообщается в объединенной пресс-службе городских судов.
Обновлено в 09:01
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Подросток на спор ударил полицейского в Москве

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что намерена пообщаться с подростком, который на спор ударил полицейского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:57
Культура

Рэпер Саша Скул умер в возрасте 29 лет

Рэпер Саша Скул умер в возрасте 29 лет Причина смерти музыканта пока не уточняется.
Обновлено в 09:32
Энергетика

В России производители в январе снизили цены на бензин на 19,1%

Цены производителей на бензин в январе в среднем по России снизились на 19,1%, на дизельное топливо - на 9,2%, говорится в материалах Росстата.
Обновлено в 08:30
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Два ребенка пострадали при обрушении балкона на севере Москвы

Обновлено в 08:16
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Минфин хочет устанавливать минимальные цены на алкоголь

Минфин хочет получить право устанавливать минимальные розничные цены на все алкогольные напитки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на подготовленный ведомством проект.
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В Кремле прокомментировали блокировку Facebook одного из проектов RT

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что телеканалу RT удастся отстоять свои права в связи с закрытием страниц в социальной сети Facebook.
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Политика

Порошенко уволил советника, который захотел стать президентом

Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности своего внештатного советника бывшего председателя Службы безопасности Украины Игоря Смешко, который зарегистрирован кандидатом в президенты на выборы 31 марта, сообщает администрация украинского президента.
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Идея измерения охвата талии как одного из способов профилактики производственного здоровья пока не обсуждалась с министерством здравоохранения, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
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Общество

Экс-сотрудница «Конкорда» рассказала о чудовищных условиях на предприятии «повара Путина»

Экс-сотрудница компании Московский школьник (входит в компанию Конкорд Евгения Пригожина) Наталья Шилова дала большое интервью сотруднику Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, в котором рассказала, как на самом деле работает предприятие, обеспечивающее питанием детские сады и школы столицы.
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На форуме в Сочи заключили контракты на 1 трлн руб

В прошлом году на Российском инвестиционном форуме подписали 538 соглашений на общую сумму 794,05 млрд руб. В 2019 году РИФ прошел в Сочи 14 и 15 февраля.
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Происшествия

Полицейский сбил 10-летнюю девочку на переходе в Сочи и скрылся

В Сочи сотрудник полиции сбил насмерть 10-летнюю девочку на пешеходном переходе, после чего скрылся.
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Встречу с воображаемым китайским министром вспомнил Андрей Караулов

У себя в фейсбуке Караулов "вспомнил", как один экземпляр своей книги "Русский ад" лично дарил вымышленному журналистами Мингу.
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Бетонная плита упала на ногу девятилетней девочке в столичном парке "Зарядье", у ребенка диагностирован перелом ноги.
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Предназначенные для Китая ракеты С-400 были уничтожены

Зенитные управляемые ракеты С-400, которые Китай заказал у России, были уничтожены.
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Медведев дал поручения по развитию производства лифтов в России

Как указывается в них, ведомства также должны к 3 апреля представить предложения по применению расширенного банковского сопровождения фондов капремонта по закупкам лифтового оборудования.
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Свердловский облсуд отпустил начальника СвЖД из СИЗО

В суде Свердловской области рассмотрена апелляционная жалоба начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова.
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Третьяковка заключила миллионный контракт с Росгвардией

Обновлено в 09:26
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Елена Валерьевна Милашина
Российская журналистка
Российская журналистка, специальный корреспондент и редактор отдела спецпроектов «Новой газеты».
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