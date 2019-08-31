Более 100 рейсов задержано и отменено в трех столичных аэропортах, сообщает сервис «Яндекс.Расписания». По данным на 7:30, во Внуково задержали 22 рейсов, в Домодедово 23 рейса задержано, восемь -- отменено, в Шереметьево задержано 57 рейсов. О причинах изменений в расписании не сообщается.

В аэропортах Москвы задержано или отменено более 100 рейсов

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