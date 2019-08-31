В московских аэропортах задерживалось 122 рейса, десять были отменены. По данным сервиса "Яндекс.Расписание" на 10:15 мск во Внуково задержали 25 рейсов, в Домодедово — 45, еще десять отменили, в Шереметьево задержка коснулась 52 рейсов. В Жуковском отмененных и задержанных рейсов не было.

В аэропортах Москвы задержали или отменили более 130 рейсов

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