Транспорт

РБКРБКВ аэропортах Москвы задержали и отменили более 140 рейсов

В московских аэропортах по состоянию на 9 утра 31 августа задержали 141 рейс и отменили еще 11, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание». По информации на 09:00 мск больше всего рейсов было задержано в Шереметьево — 71, в Домодедово — 38, во Внуково — 32. В Домодедово также отменили 11 рейсов.
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Порядка ста рейсов задержаны и отменены в трех столичных аэропортах

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Более 120 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

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Более 100 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

РИАМО02:50

Более 120 рейсов отменены или задержаны в столичных аэропортах

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Более 120 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах

Москва 2402:11

Более 140 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы

Моя Москва.онлайн03:07
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