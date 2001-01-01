Трагедия в Шереметьеве
В аэропорт Мурманска несут цветы и игрушкиТК Звезда 17:34
Всего на борту загоревшегося самолета находились 78 человек. Следователи сообщают о 37 пассажирах, которым удалось спастись. В аэропорт Мурманска, куда должен был прилететь пассажирский самолет из Москвы, приносят первые цветы в память о погибших.
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Наука
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Шоу-бизнес
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Обновлено в 08:16
Происшествия
Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж
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Происшествия
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