Трагедия в Шереметьеве

В аэропорт Мурманска несут цветы и игрушкиТК Звезда 17:34

Всего на борту загоревшегося самолета находились 78 человек. Следователи сообщают о 37 пассажирах, которым удалось спастись. В аэропорт Мурманска, куда должен был прилететь пассажирский самолет из Москвы, приносят первые цветы в память о погибших.
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В аэропорт Мурманска несут цветы и игрушки

ТК Звезда17:34

При пожаре в самолете Москва – Мурманск выжило 37 человек из 78 – СК

Москва 2416:35
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