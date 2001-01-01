В аэропорт Мурманска несут цветы и игрушкиТК Звезда 17:34

Всего на борту загоревшегося самолета находились 78 человек. Следователи сообщают о 37 пассажирах, которым удалось спастись. В аэропорт Мурманска, куда должен был прилететь пассажирский самолет из Москвы, приносят первые цветы в память о погибших.

В аэропорт Мурманска несут цветы и игрушки

Армия и оружие США направят авианосную группу в качестве «сигнала» для Ирана США направляют к берегам Ирана авианосец и бомбардировщики и готовы применить силу в случае посягательства со стороны Исламской Республики на свои интересы и интересы своих союзников, заявил советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Происшествия Названа возможная причина пожара в загоревшемся в Шереметьево самолете Неисправность электрооборудования могла стать возможной причиной возгорания пассажирского самолета SSJ-100, совершившего экстренную посадку в аэропорту Шереметьево.

Происшествия В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек В результате возгорания на борту самолета Sukhoi Superjet 100, приземлившегося в аэропорту Шереметьево, погиб 41 человек включая одного члена экипажа.

Общество Сахалинцы устроили паломничество к невельским сивучам Жители и гости Сахалинской области на длинных первомайских каникулах устроили настоящее паломничество к лежбищу сивучей в Невельске.

Хоккей Сборная России победила Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.

Общество Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе и четырех выходных Россиян на следующей неделе из-за празднования Дня Победы 9 мая ждут три рабочих дня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.

Общество В Челябинске врач выписал ребенку рецепт от 1919 года Курьезный случай произошел в Челябинске: педиатр выписала годовалой девочке рецепт на бланке, который был утвержден еще Минздравом СССР в 1988 году.

Экономика Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.

Происшествия В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении известной журналистки Следователи возбудили уголовное дело в отношении якутской журналистки по обвинению в вымогательстве, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК РФ.

Происшествия Криминалистов центрального аппарата СКР направили в Шереметьево Следователи-криминалисты центрального аппарата Следственного комитета России (СКР), имеющие опыт расследования авиапроисшествий, направлены в столичный аэропорт Шереметьево для оказания практической помощи при осмотре места происшествия.

Авто Япона-мама: в России упал спрос на праворульные автомобили Спрос на праворульные автомобили в России упал на 85%, свидетельствует статистика аналитического агентства «Автостат Инфо», с которой ознакомились «Известия».

Происшествия Пять дачных домов горят в окрестностях Южно-Сахалинска Возгорание пяти дач произошло в понедельник днем на территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) "Ландыш" в пригороде Южно-Сахалинска.

Экономика Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики Экономика России избежит большого стресса из-за замедления трудовой активности и снижения темпов промышленного производства на длинных майских выходных, сообщает РИА Новости.

Происшествия Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата В отношении депутата Госдумы Дмитрия Ионина возбуждено уголовное дело после того, как он устроил стрельбу из автомата холостыми патронами в Камышлове Свердловской области.

Происшествия WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.

Происшествия Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.

Происшествия В Забайкалье оценили ущерб сельскому хозяйству от природных пожаров В минсельхозе Забайкальского края завершили работу по приему документов на оказание помощи пострадавшим в результате природных пожаров, ущерб от которых составил свыше 800 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Технологии Российские стартапы могут выиграть гранты на технологии для кружков НТИ до 20 млн рублей Победители смогут выиграть гранты на создание технологий для кружков в размере до 20 млн рублей, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Кружкового движения НТИ.