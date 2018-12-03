Футбол

В адрес Клоппа выдвинули обвинения за празднование гола на поле
Матч ТВ
11:38

Ливерпуль — Эвертон
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Энфилд»
Джердан Шакири
33′
63′
Тео Уолкотт
Адемола Лукман
Джердан Шакири
Наби Кейта
71′
Мохамед Салах
Дэниэл Старридж
75′
Фабиньо
77′
Джо Гомес
80′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
84′
88′
Андре Гомеш
89′
Бернард Анисио
Доминик Кэлверт-Льюин
90′
Гильфи Сигурдссон
90′+1′
Гильфи Сигурдссон
Курт Зума
Дивок Ориги
90′+6′
Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу за празднование гола на поле во время матча с «Эвертоном».
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Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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