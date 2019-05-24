В администрации Зеленского выступили за переговоры с РоссиейИзвестия 03:21

На следующий день глава администрации президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией. Позже Зеленский заявил, что хочет провести не референдум, а опрос по поводу переговоров с Россией.

В администрации Зеленского выступили за переговоры с Россией

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