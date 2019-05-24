Политика

В администрации Зеленского выступили за переговоры с РоссиейРИА Новости 02:26

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан выступил за переговоры с Россией.
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Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией

RT на русском02:27

Администрация Зеленского выступила за переговоры с Россией

Телеканал 360°03:19

Администрация Зеленского захотела переговоров с Россией

Газета.Ru02:54

Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией

РБК04:05

В администрации Зеленского выступили за переговоры с Россией

РИА Новости02:26

Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией

ТАСС02:10

Глава администрации президента Украины допустил возможность переговоров с Россией

Коммерсантъвчера в 22:26
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Президент Украины
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