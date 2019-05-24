Политика
В администрации Зеленского выступили за переговоры с РоссиейРИА Новости 02:26
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан выступил за переговоры с Россией.
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Глава администрации президента Украины допустил возможность переговоров с Россией
Коммерсантъвчера в 22:26
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Начальник департамента градостроительства Екатеринбурга Алексей Храмов заявил, что храм святой Екатерины вряд ли успеют построить к 300-летию города.
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Общество
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Директор школы уволилась после БДСМ-перформанса, устроенного учениками
Во Владивостоке директор школы уволилась после неформальной вечеринки, устроенной выпускниками накануне последнего звонка.
Обновлено в 09:56
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Обновлено в 03:00
Интернет
Facebook планирует запустить криптовалюту GlobalCoin в 2020 году
Сетевые источники сообщают о планах компании Facebook по запуску собственной криптовалюты в следующем году.
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Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
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Самую большую и премиальную модель в линейки бренда сразу же назвали прямым конкурентом Toyota Land Cruiser Prado.
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Обновлено в 07:38
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