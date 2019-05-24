Политика
Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с РоссиейТАСС 02:10
Переговоры между Украиной и Россией нужны, если в Киеве хотят достижения мира в Донбассе. Об этом заявил глава администрации президента (АП) Украины Андрей Богдан в эфире телеканала "1+1".
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Глава администрации президента Украины допустил возможность переговоров с Россией
Коммерсантъвчера в 22:26
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Хоккей
Сборная РФ сыграет с командой Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею
Полуфинальный матч сборных России и Финляндии пройдет 25 мая в Братиславе Игроки российской хоккейной сборной встретятся с соперниками из национальной команды Финляндии в полуфинальном матче чемпионата мира, проходящего в Словакии.
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Общество
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В Приморье правоохранители начали проверку после скандальной вечеринки выпускников в школе, на которую они пришли в БДСМ-костюмах и полицейской форме.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Общество
В Перми изменят систему отбора детей в школы после гендерного скандала
Пермские власти решили изменить систему набора детей в статусные учебные заведения. Об этом сообщили в администрации Перми.
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Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Музыка
Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»
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Происшествия
В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке
Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.
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Авто
Названы самые чувствительные и устойчивые к коррозии автомобили
Обновлено в 03:11
Политика
Тереза Мэй объявила об отставке со слезами на глазах
Обновлено в 05:14
Экономика
МВФ спрогнозировал темп роста ВВП России на уровне 1,4%
Темп роста ВВП России в 2019 году останется на уровне 1,4%, эта цифра не меняется последние три года, говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ) 2019 года.
Обновлено в 05:27
Общество
Кафе с бесплатными обедами для пенсионеров закрыли в Петербурге
В Гатчине 28 января 2019 года состоялось открытие второго кафе проекта, которое закрылось в эту пятницу, 17 мая.
Обновлено вчера в 13:09
Общество
Роскачество выбрало лучшие марки глазированных сырков
Обновлено вчера в 16:26
Политика
Зеленский решил игнорировать петицию о его отставке
Электронная петиция об отставке украинского президента была опубликована на сайте лидера.
Обновлено вчера в 22:43
Кино
Больше Тарантино: «Однажды в Голливуде» могут удлинить
Квентин Тарантино и монтажёр Фред Раскин очень старались успеть закончить фильм «Однажды в Голливуде» к Каннам (фильм добавили в конкурс позже, чем все остальные).
Обновлено в 04:30
Политика
Юнкер обвинил Грецию в подлоге данных для вступления в еврозону
Греция предоставила Евростату сфальсифицированные данные о своих экономических показателях.
Обновлено в 05:25
Происшествия
На газопроводе в Пермском крае произошел пожар
Обновлено в 01:49
Хоккей
IIHF утвердил проведение ЧМ 2023 года в Санкт-Петербурге
Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил, что чемпионат мира 2023 года будет проведён в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:45
Финансы
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Ключевой игрок российского рынка ипотечного кредитования — Сбербанк — с 25 мая 2019 года уменьшит ставки по кредитам на приобретение жилья.
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Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Авто
Обновленный Haval H9 показали на первых фото
Китайский автогигант Great Wall готовит к старту продаж обновленный флагманский внедорожника Haval H9.
Обновлено в 00:37
Происшествия
В Тульской области напали на полицейского
Неизвестный напал на полицейского в Тульской области. В настоящий момент правоохранительные органы ведут розыск злоумышленника.
Обновлено в 05:18
Авто
Audi заменит спорткар TT электромобилем
Компания Audi снимет с производства спорткар TT и вместо него будет выпускать электромобиль.
Обновлено в 05:30
Политика
Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих»
Обновлено в 03:25