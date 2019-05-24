Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с РоссиейТАСС 02:10

Переговоры между Украиной и Россией нужны, если в Киеве хотят достижения мира в Донбассе. Об этом заявил глава администрации президента (АП) Украины Андрей Богдан в эфире телеканала "1+1".

Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией

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Общество Директор школы в Приморье уволилась из-за выпускников в БДСМ-костюмах В Приморье правоохранители начали проверку после скандальной вечеринки выпускников в школе, на которую они пришли в БДСМ-костюмах и полицейской форме.

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Общество В Перми изменят систему отбора детей в школы после гендерного скандала Пермские власти решили изменить систему набора детей в статусные учебные заведения. Об этом сообщили в администрации Перми.

Общество Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.

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Общество Кафе с бесплатными обедами для пенсионеров закрыли в Петербурге В Гатчине 28 января 2019 года состоялось открытие второго кафе проекта, которое закрылось в эту пятницу, 17 мая.

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Кино Больше Тарантино: «Однажды в Голливуде» могут удлинить Квентин Тарантино и монтажёр Фред Раскин очень старались успеть закончить фильм «Однажды в Голливуде» к Каннам (фильм добавили в конкурс позже, чем все остальные).

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Финансы Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке Ключевой игрок российского рынка ипотечного кредитования — Сбербанк — с 25 мая 2019 года уменьшит ставки по кредитам на приобретение жилья.

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Происшествия В Тульской области напали на полицейского Неизвестный напал на полицейского в Тульской области. В настоящий момент правоохранительные органы ведут розыск злоумышленника.