Политика

Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с РоссиейТАСС 02:10

Переговоры между Украиной и Россией нужны, если в Киеве хотят достижения мира в Донбассе. Об этом заявил глава администрации президента (АП) Украины Андрей Богдан в эфире телеканала "1+1".
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В Госдуме поддержали заявление Киева о переговорах с Россией

RT на русском05:21

Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией

РБК04:05

Глава администрации президента Украины допустил возможность переговоров с Россией

Коммерсантъвчера в 22:26

Администрация Зеленского захотела переговоров с Россией

Газета.Ru02:54

Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией

РИА Новости02:26

Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией

ТАСС02:10

Администрация Зеленского выступила за переговоры с Россией

Телеканал 360°03:19
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Происшествия

Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео

Обновлено в 03:43
Хоккей

Сборная РФ сыграет с командой Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею

Полуфинальный матч сборных России и Финляндии пройдет 25 мая в Братиславе Игроки российской хоккейной сборной встретятся с соперниками из национальной команды Финляндии в полуфинальном матче чемпионата мира, проходящего в Словакии.
Обновлено вчера в 17:20
Общество

Директор школы в Приморье уволилась из-за выпускников в БДСМ-костюмах

В Приморье правоохранители начали проверку после скандальной вечеринки выпускников в школе, на которую они пришли в БДСМ-костюмах и полицейской форме.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Общество

В Перми изменят систему отбора детей в школы после гендерного скандала

Пермские власти решили изменить систему набора детей в статусные учебные заведения. Об этом сообщили в администрации Перми.
Обновлено в 05:05
Общество

Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС

Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Музыка

Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

Вернется, по словам Бурлаковой, только 25 мая. Никаких предварительных съемок спецвыпуска шоу не было.
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия

В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке

Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.
Обновлено в 04:08
Авто

Названы самые чувствительные и устойчивые к коррозии автомобили

Обновлено в 03:11
Политика

Тереза Мэй объявила об отставке со слезами на глазах

Обновлено в 05:14
Общество

На Ямале задержали вылеты нескольких авиарейсов из-за непогоды

Обновлено в 04:12
Экономика

МВФ спрогнозировал темп роста ВВП России на уровне 1,4%

Темп роста ВВП России в 2019 году останется на уровне 1,4%, эта цифра не меняется последние три года, говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ) 2019 года.
Обновлено в 05:27
Происшествия

В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка

Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес

Поклонники считают Юлию Началову святой и заряжают на ее могиле воду

Обновлено в 00:21
Общество

Кафе с бесплатными обедами для пенсионеров закрыли в Петербурге

В Гатчине 28 января 2019 года состоялось открытие второго кафе проекта, которое закрылось в эту пятницу, 17 мая.
Обновлено вчера в 13:09
Общество

Роскачество выбрало лучшие марки глазированных сырков

Обновлено вчера в 16:26
Политика

Зеленский решил игнорировать петицию о его отставке

Электронная петиция об отставке украинского президента была опубликована на сайте лидера.
Обновлено вчера в 22:43
Кино

Больше Тарантино: «Однажды в Голливуде» могут удлинить

Квентин Тарантино и монтажёр Фред Раскин очень старались успеть закончить фильм «Однажды в Голливуде» к Каннам (фильм добавили в конкурс позже, чем все остальные).
Обновлено в 04:30
Политика

Юнкер обвинил Грецию в подлоге данных для вступления в еврозону

Греция предоставила Евростату сфальсифицированные данные о своих экономических показателях.
Обновлено в 05:25
Происшествия

На газопроводе в Пермском крае произошел пожар

Обновлено в 01:49
Хоккей

IIHF утвердил проведение ЧМ 2023 года в Санкт-Петербурге

Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил, что чемпионат мира 2023 года будет проведён в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:45
Финансы

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Ключевой игрок российского рынка ипотечного кредитования — Сбербанк — с 25 мая 2019 года уменьшит ставки по кредитам на приобретение жилья.
Обновлено в 05:05
Экономика

Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг

Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Кино

Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Авто

Обновленный Haval H9 показали на первых фото

Китайский автогигант Great Wall готовит к старту продаж обновленный флагманский внедорожника Haval H9.
Обновлено в 00:37
Происшествия

В Тульской области напали на полицейского

Неизвестный напал на полицейского в Тульской области. В настоящий момент правоохранительные органы ведут розыск злоумышленника.
Обновлено в 05:18
Происшествия

ФСБ пресекла работу четырех подпольных оружейных мастерских

Обновлено в 02:50
Авто

Audi заменит спорткар TT электромобилем

Компания Audi снимет с производства спорткар TT и вместо него будет выпускать электромобиль.
Обновлено в 05:30
Политика

Тимошенко выступила против референдума по переговорам с Россией

Обновлено в 00:22
Политика

Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих»

Обновлено в 03:25
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины, победивший на выборах 2019 года. Получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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