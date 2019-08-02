с чего всё началось

Как уточняется, речь идёт о законе «О контроле за химическим и биологическим оружием», который был применён из-за инцидента в Солсбери. Ранее издание Politico сообщало, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.

В администрации США сообщили о введении новых санкций против России

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