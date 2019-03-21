Происшествия

В администрации Чехова проходят обыскиОka.fm 04:18

Утром в здание нагрянули сотрудники ФСБ и Следственного комитета. В здании администрации Чехова сейчас проходят обыски, сообщает «РЕН ТВ». По данным издания, в мэрии работают сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями.
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ФСБ пришла в Чехов из-за пропавших земель спецназначения

РБК03:14

СК и ФСБ проводят обыски в администрации Чеховского района Подмосковья

ТАСС03:21

В администрации Чехова обыски и аресты

Вести Подмосковья04:54

Обыски проводят в администрации подмосковного Чехова

Новости московского региона04:35

Источник сообщил об обысках в администрации Чехова

РИА Новости05:07

Обыски проходят в администрации Чеховского района Подмосковья

РЕН ТВ02:57

СКР и ФСБ пришли в чеховскую администрацию по делу о незаконном выделении земель

Коммерсантъ05:05
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:55, Ашберн
Общество

Тающие снега Эвереста открыли тела погибших альпинистов

Обновлено в 09:46
Кино

Сотни человек пришли проститься с режиссером Марленом Хуциевым

Сотни человек пришли в московский Дом кино, чтобы проститься с режиссером Марленом Хуциевым, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 06:51
Кино

Тим Роббинс и Лиззи Каплан сыграют в новом «Касл-Роке»

Как сообщает Empire, ими стали Тим Роббинс (" Побег из Шоушенка", "Таинственная река"), Лиззи Каплан (" Союзники", "Горе-творец"), Гаррет Хедлунд (" Тройная граница", "Несломленный"), Элси Фишер (" Восьмой класс", "Плохое поведение"), Юсра Варсама (" Порядок вещей", "Дракула"), Баркхад Абди (" Бегущий по лезвию 2049", "Хорошее время") и Мэттью Алан (" Сыны анархии", "Остаться в живых").
Обновлено в 03:39
Экономика

Чистая прибыль «М.Видео-Эльдорадо» в 2018 году выросла до 8,4 млрд руб

Консолидированная чистая прибыль группы «М.Видео-Эльдорадо» в 2018 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 20% — до 8,365 млрд руб.
Обновлено в 09:36
Общество

Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Политика

В Кремле раскрыли цель звонка Назарбаева Путину

Обновлено в 07:13
Общество

Победительницу «Мисс Москва» лишили титула и короны

Алесю Семеренко, ставшую "Мисс Москва-2018", лишили титула и короны из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено в 07:18
Спорт

Чен выиграл короткую программу на ЧМ в Сайтаме, Коляда — десятый

Американец Натан Чен занял первое место по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес

Представитель Началовой прокомментировала сообщения о раке у певицы

Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес

Суд расторг брак Марата Башарова

Мировой суд расторг брак актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы Шевырковой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Десятки человек погибли при крушении туристического парома в Ираке

По меньшей мере 45 человек погибли при крушении туристического парома, следовавшего по реке Тигр, в районе города Мосул в Ираке.
Обновлено в 09:41
Энергетика

Wintershall: жители ЕС не заплатят ни цента за «Северный поток-2»

Евросоюз выдает субсидии на Baltic Pipe, СПГ-терминал в Свиноуйсьце и интерконнектор между Литвой и Польшей.
Обновлено в 09:20
Общество

Названы самые ленивые регионы России

В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие

«Роскосмос» адаптирует «Союз-5» для поддержки проекта «Морской старт»

Обновлено в 05:41
Происшествия

ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы

Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 09:25
Политика

В Венгрии оценили ущерб из-за санкций против России

Венгрия потеряла около $7 млрд из-за экспортных ограничений, которые появились после введения европейских санкций в отношении России.
Обновлено в 05:21
Происшествия

В Центре питания Универсиады в Красноярске проходят обыски

Всемирная зимняя Универсиада прошла в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.
Обновлено в 02:41
Общество

Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного

Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
Политика

Оскорбившего малоимущих пенсионеров депутата лишили полномочий

По решению депутатов Волгоградской думы депутат Гасан Набиев был лишен депутатских полномочий за оскорбительные высказывания в сторону малоимущих пенсионеров.
Обновлено в 09:11
Происшествия

В работе онлайн-сервисов МВД произошел сбой

В работе онлайн-сервисов Министерства внутренних дел (МВД) произошел сбой.
Обновлено в 08:21
Общество

Названы сайты Рунета с самыми агрессивными пользователями

Эксперты выделили такие периоды агрессивного поведения: 14-19 лет, когда играют гормоны, и 25-35 лет, когда появляется осознание важности собственного мнения.
Обновлено в 09:37
Экономика

Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров России с наибольшими доходами

Обновлено в 08:51
Армия и оружие

В МИД РФ обвинили США в понижении порога применения ядерного оружия

Замглавы МИД РФ Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что ядерный порог понижается из-за российской ракеты 9М729.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Утрехтского стрелка подозревают в убийстве с террористическими целями

Как сообщили в четверг в прокуратуре Нидерландов, задержанный "подозревается в убийстве нескольких человек с террористическими целями, покушении на жизнь и угрозах".
Обновлено в 07:21
Общество

ВЦИОМ рассказал о самом частом нарушении потребительских прав в России

Отмечается, что большинство опрошенных (исключая 8%) точно знают, куда можно пожаловаться на нарушение их потребительских прав.
Обновлено вчера в 22:30
Политика

Лавров отметил новые возможности взаимодействия с Сан-Марино

Неприсоединение Сан-Марино к санкциям Евросоюза против России открывает новые возможности для расширения двустороннего взаимодействия, в том числе в банковской сфере и в области сельского хозяйства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее

Обновлено вчера в 17:57
Происшествия

На химическом заводе в Китае произошел взрыв

Обновлено в 05:52
Политика

Глава Оренбургской области Юрий Берг подал в отставку

Обновлено в 03:39
Здоровье

«Росконтроль» назвал лучшие марки цыплят-бройлеров

На экспертизу отправили тушки цыплят-бройлеров марок "Петруха", "Приосколье", "Ясные зори", "Троекурово", "Петелинка" и "Мираторг".
Обновлено в 05:40
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Чеховский район
Административный округ
Административно-территориальная единица и одноимённое муниципальное образование, существовавшие до июня-июля 2017 года на юге Московской области России.
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