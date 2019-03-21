Происшествия
В администрации Чехова проходят обыскиОka.fm 04:18
Утром в здание нагрянули сотрудники ФСБ и Следственного комитета. В здании администрации Чехова сейчас проходят обыски, сообщает «РЕН ТВ». По данным издания, в мэрии работают сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями.
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Общество
Тающие снега Эвереста открыли тела погибших альпинистов
Обновлено в 09:46
Кино
Сотни человек пришли проститься с режиссером Марленом Хуциевым
Сотни человек пришли в московский Дом кино, чтобы проститься с режиссером Марленом Хуциевым, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 06:51
Кино
Тим Роббинс и Лиззи Каплан сыграют в новом «Касл-Роке»
Как сообщает Empire, ими стали Тим Роббинс (" Побег из Шоушенка", "Таинственная река"), Лиззи Каплан (" Союзники", "Горе-творец"), Гаррет Хедлунд (" Тройная граница", "Несломленный"), Элси Фишер (" Восьмой класс", "Плохое поведение"), Юсра Варсама (" Порядок вещей", "Дракула"), Баркхад Абди (" Бегущий по лезвию 2049", "Хорошее время") и Мэттью Алан (" Сыны анархии", "Остаться в живых").
Обновлено в 03:39
Экономика
Чистая прибыль «М.Видео-Эльдорадо» в 2018 году выросла до 8,4 млрд руб
Консолидированная чистая прибыль группы «М.Видео-Эльдорадо» в 2018 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 20% — до 8,365 млрд руб.
Обновлено в 09:36
Общество
Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Политика
В Кремле раскрыли цель звонка Назарбаева Путину
Обновлено в 07:13
Общество
Победительницу «Мисс Москва» лишили титула и короны
Алесю Семеренко, ставшую "Мисс Москва-2018", лишили титула и короны из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено в 07:18
Спорт
Чен выиграл короткую программу на ЧМ в Сайтаме, Коляда — десятый
Американец Натан Чен занял первое место по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес
Суд расторг брак Марата Башарова
Мировой суд расторг брак актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы Шевырковой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Десятки человек погибли при крушении туристического парома в Ираке
По меньшей мере 45 человек погибли при крушении туристического парома, следовавшего по реке Тигр, в районе города Мосул в Ираке.
Обновлено в 09:41
Энергетика
Wintershall: жители ЕС не заплатят ни цента за «Северный поток-2»
Евросоюз выдает субсидии на Baltic Pipe, СПГ-терминал в Свиноуйсьце и интерконнектор между Литвой и Польшей.
Обновлено в 09:20
Общество
Названы самые ленивые регионы России
В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие
«Роскосмос» адаптирует «Союз-5» для поддержки проекта «Морской старт»
Обновлено в 05:41
Происшествия
ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы
Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 09:25
Политика
В Венгрии оценили ущерб из-за санкций против России
Венгрия потеряла около $7 млрд из-за экспортных ограничений, которые появились после введения европейских санкций в отношении России.
Обновлено в 05:21
Происшествия
В Центре питания Универсиады в Красноярске проходят обыски
Всемирная зимняя Универсиада прошла в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.
Обновлено в 02:41
Общество
Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного
Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
Политика
Оскорбившего малоимущих пенсионеров депутата лишили полномочий
По решению депутатов Волгоградской думы депутат Гасан Набиев был лишен депутатских полномочий за оскорбительные высказывания в сторону малоимущих пенсионеров.
Обновлено в 09:11
Происшествия
В работе онлайн-сервисов МВД произошел сбой
В работе онлайн-сервисов Министерства внутренних дел (МВД) произошел сбой.
Обновлено в 08:21
Общество
Названы сайты Рунета с самыми агрессивными пользователями
Эксперты выделили такие периоды агрессивного поведения: 14-19 лет, когда играют гормоны, и 25-35 лет, когда появляется осознание важности собственного мнения.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие
В МИД РФ обвинили США в понижении порога применения ядерного оружия
Замглавы МИД РФ Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что ядерный порог понижается из-за российской ракеты 9М729.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Утрехтского стрелка подозревают в убийстве с террористическими целями
Как сообщили в четверг в прокуратуре Нидерландов, задержанный "подозревается в убийстве нескольких человек с террористическими целями, покушении на жизнь и угрозах".
Обновлено в 07:21
Общество
ВЦИОМ рассказал о самом частом нарушении потребительских прав в России
Отмечается, что большинство опрошенных (исключая 8%) точно знают, куда можно пожаловаться на нарушение их потребительских прав.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Лавров отметил новые возможности взаимодействия с Сан-Марино
Неприсоединение Сан-Марино к санкциям Евросоюза против России открывает новые возможности для расширения двустороннего взаимодействия, в том числе в банковской сфере и в области сельского хозяйства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
На химическом заводе в Китае произошел взрыв
Обновлено в 05:52
Политика
Глава Оренбургской области Юрий Берг подал в отставку
Обновлено в 03:39
Здоровье
«Росконтроль» назвал лучшие марки цыплят-бройлеров
На экспертизу отправили тушки цыплят-бройлеров марок "Петруха", "Приосколье", "Ясные зори", "Троекурово", "Петелинка" и "Мираторг".
Обновлено в 05:40