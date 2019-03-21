Происшествия
ФСБ задержала первого замглавы администрации ЧеховаРБК 04:13
«Дмитрия Фриша задержали в здании администрации после обысков и короткой беседы в его кабинете», — рассказал источник. Собеседник из администрации рассказал, что Фриша посадили в микроавтобус и увезли. Дмитрий Фриш — первый заместитель главы администрации Марины Кононовой.
Читать в источнике
Оценить18
с чего всё началось
В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете. Информацию подтвердил источник, близкий к администрации.РБК04:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 06:55, Ашберн
Армия и оружие
Новейшие «Тигр-М» поступили в российские подразделения в Абхазии
В подразделения российской военной базы Южного военного округа ЮВО в Абхазии поступили десять новейших бронированных автомобилей «Тигр-М» марки ГАЗ.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
НАТО готовится к увеличению числа российских ракет в Европе
НАТО готовится к тому, что количество российских ядерных ракет в Европе будет увеличено, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью «Интерфаксу».
Обновлено в 05:16
Авто
Стартовали продажи нового Hyundai Santa Fe 2019 без селектора КПП
Китайские дилеры Hyundai начали прием заказов на удлиненную версию кроссовера Santa Fe с кнопками вместо традиционного селектора КПП.
Обновлено вчера в 22:25
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие
Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В
Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 20:31
Политика
ЦИК отказался передать Грудинину мандат депутата Госдумы
Центризбирком отказался передать директору подмосковного совхоза имени Ленина и экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы, ранее принадлежавший нобелевскому лауреату Жоресу Алферову, скончавшемуся в начале марта.
Обновлено в 05:56
Политика
Почему президент Польши не хочет разговаривать с Россией
Варшава ответила на комментарий департамента информации и печати МИД России в связи с польскими планами проведения мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 04:19
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Игры
В сети вышел новый трейлер Mortal Kombat 11
В сети появился новый трейлер геймплея предстоящей игры Mortal Kombat 11, в которой разработчики показали драку Коталь Кан против Джеки Бриггс.
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Крыму школьница умерла после отравления лекарствами
Одна школьница скончалась, вторая попала в реанимацию после отравления неизвестными препаратами в школе города Красноперекопск в Крыму, сообщил РИА Новости директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.
Обновлено в 06:38
Космос
Российский морской комплекс «Зефир-Т» получит новое оснащение
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал завтрак своих пятилетних детей
Пятилетние дети уже успели завоевать любовь многих поклонников в соцсетях.
Обновлено вчера в 10:45
Экономика
Минприроды подсчитало стоимость биологических и водных ресурсов РФ
Министерство природных ресурсов РФ впервые оценило стоимость леса, воды и животных страны, сообщает РБК.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована
На прошлой неделе Елене Берковой, звезде фильмов для взрослых, исполнилось 34 года.
Обновлено 19 марта в 20:43
Футбол
«Тоттенхэм» хочет подписать полузащитника «Эвертона»
По информации источника, «Тоттенхэм» хочет подписать 25-летнего португальца, который был арендован из «Барселоны» летом 2018 года сроком на один год.
Обновлено в 06:03
Политика
Ущерб от коррупции в военной сфере в 2018 году превысил 7 млрд рублей
Ущерб от коррупционных преступлений, совершенных в военной сфере вырос в четыре раза в течение минувшего года, превысил 7 млрд рублей, сообщил главный военный прокурор РФ Валерий Петров.
Обновлено в 04:20
Наука
Исследование раскрыло связь употребления горячего чая и рака пищевода
Ученые из США проводили специальное исследование десять лет. Горячий чай может повысить риск развития рака пищевода.
Обновлено вчера в 16:00
Общество
Ростов оказался в конце рейтинга доступности секс-услуг в России
«Индекс демонстрирует, сколько процентов среднего дохода составляет цена часа работы секс-работницы, работающей индивидуально (то есть той, которая находит клиентов без посредничества сутенера, самостоятельно размещая объявления на сайтах в интернете), при условии предоставления стандартного набора услуг: классический секс и оральный секс с презервативом», — говорится в предисловии к рейтингу.
Обновлено в 03:45
Авто
Lada Vesta SW получила премию за экономичность в Австрии
Модель Lada Vesta SW получила премию Marcus 2019 в Австрии за высокую экономичность.
Обновлено в 04:45
Общество
Минздрав представил поправки о запрете крепкого алкоголя до 21 года
В пояснительной записке подчеркивается, что уже многие страны мира ввели запрет на продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года.
Обновлено в 05:16
Политика
Ученым закрыли доступ к рассекреченному делу адмирала Колчака
ФСБ рассекретила уголовное дело расстрелянного без суда адмирала Александра Колчака, но закрыла доступ к нему для исследователей.
Обновлено в 06:15
Политика
«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.
Обновлено в 01:22
Политика
Bloomberg рассказал о сценарии сохранения Путина у власти
В Кремле активно обсуждают варианты, при которых Владимир Путин сможет оставаться у власти как можно дольше, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Появилось видео медленного танца Собчак и Богомолова
В Instagram появилась запись романтического танца телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
Обновлено в 00:48
Происшествия
В Китае прогремел взрыв на территории химического промышленного парка
Взрыв произошел в четверг на территории химического промышленного парка в восточной китайской провинции Цзянсу, информации о жертвах и причинах взрыва пока нет, сообщает издание Paper.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Автобус врезался в пешеходов в Стамбуле
Пассажирский автобус врезался в пешеходов в одном из районов Стамбула в четверг, 21 марта.
Обновлено в 03:41