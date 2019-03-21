Происшествия

ФСБ задержала первого замглавы администрации ЧеховаРБК 04:13

«Дмитрия Фриша задержали в здании администрации после обысков и короткой беседы в его кабинете», — рассказал источник. Собеседник из администрации рассказал, что Фриша посадили в микроавтобус и увезли. Дмитрий Фриш — первый заместитель главы администрации Марины Кононовой.
Читать в источнике
с чего всё началось

ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова

В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете. Информацию подтвердил источник, близкий к администрации.
РБК04:13

Подробнее о событии

ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова

РБК04:13

СК и ФСБ проводят обыски в администрации Чеховского района Подмосковья

ТАСС03:21

Источник сообщил об обысках в администрации Чехова

РИА Новости05:07

После обысков ФСБ задержала замглавы подмосковного города

Lenta.ru05:10

СКР и ФСБ пришли в чеховскую администрацию по делу о незаконном выделении земель

Коммерсантъ05:05

ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова

РЕН ТВ04:59

Замглавы администрации Чехова задержали после обысков

Росбалт05:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 06:55, Ашберн
Происшествия

МЧС прокомментировало действия коллег на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Обновлено в 06:29
Армия и оружие

Новейшие «Тигр-М» поступили в российские подразделения в Абхазии

В подразделения российской военной базы Южного военного округа ЮВО в Абхазии поступили десять новейших бронированных автомобилей «Тигр-М» марки ГАЗ.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика

Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие

НАТО готовится к увеличению числа российских ракет в Европе

НАТО готовится к тому, что количество российских ядерных ракет в Европе будет увеличено, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью «Интерфаксу».
Обновлено в 05:16
Авто

Стартовали продажи нового Hyundai Santa Fe 2019 без селектора КПП

Китайские дилеры Hyundai начали прием заказов на удлиненную версию кроссовера Santa Fe с кнопками вместо традиционного селектора КПП.
Обновлено вчера в 22:25
Шоу-бизнес

Началась церемония прощания с Юлией Началовой

В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие

Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В

Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 20:31
Политика

ЦИК отказался передать Грудинину мандат депутата Госдумы

Центризбирком отказался передать директору подмосковного совхоза имени Ленина и экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы, ранее принадлежавший нобелевскому лауреату Жоресу Алферову, скончавшемуся в начале марта.
Обновлено в 05:56
Политика

Почему президент Польши не хочет разговаривать с Россией

Варшава ответила на комментарий департамента информации и печати МИД России в связи с польскими планами проведения мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 04:19
Политика

Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Игры

В сети вышел новый трейлер Mortal Kombat 11

В сети появился новый трейлер геймплея предстоящей игры Mortal Kombat 11, в которой разработчики показали драку Коталь Кан против Джеки Бриггс.
Обновлено в 06:11
Происшествия

В Крыму школьница умерла после отравления лекарствами

Одна школьница скончалась, вторая попала в реанимацию после отравления неизвестными препаратами в школе города Красноперекопск в Крыму, сообщил РИА Новости директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.
Обновлено в 06:38
Космос

Российский морской комплекс «Зефир-Т» получит новое оснащение

Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал завтрак своих пятилетних детей

Пятилетние дети уже успели завоевать любовь многих поклонников в соцсетях.
Обновлено вчера в 10:45
Экономика

Минприроды подсчитало стоимость биологических и водных ресурсов РФ

Министерство природных ресурсов РФ впервые оценило стоимость леса, воды и животных страны, сообщает РБК.
Обновлено в 04:22
Политика

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун уходит в отставку

Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес

Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована

На прошлой неделе Елене Берковой, звезде фильмов для взрослых, исполнилось 34 года.
Обновлено 19 марта в 20:43
Футбол

«Тоттенхэм» хочет подписать полузащитника «Эвертона»

По информации источника, «Тоттенхэм» хочет подписать 25-летнего португальца, который был арендован из «Барселоны» летом 2018 года сроком на один год.
Обновлено в 06:03
Политика

Ущерб от коррупции в военной сфере в 2018 году превысил 7 млрд рублей

Ущерб от коррупционных преступлений, совершенных в военной сфере вырос в четыре раза в течение минувшего года, превысил 7 млрд рублей, сообщил главный военный прокурор РФ Валерий Петров.
Обновлено в 04:20
Наука

Исследование раскрыло связь употребления горячего чая и рака пищевода

Ученые из США проводили специальное исследование десять лет. Горячий чай может повысить риск развития рака пищевода.
Обновлено вчера в 16:00
Общество

Ростов оказался в конце рейтинга доступности секс-услуг в России

«Индекс демонстрирует, сколько процентов среднего дохода составляет цена часа работы секс-работницы, работающей индивидуально (то есть той, которая находит клиентов без посредничества сутенера, самостоятельно размещая объявления на сайтах в интернете), при условии предоставления стандартного набора услуг: классический секс и оральный секс с презервативом», — говорится в предисловии к рейтингу.
Обновлено в 03:45
Авто

Lada Vesta SW получила премию за экономичность в Австрии

Модель Lada Vesta SW получила премию Marcus 2019 в Австрии за высокую экономичность.
Обновлено в 04:45
Экономика

Forbes назвал десять российских миллиардеров с наибольшими доходами

Обновлено в 04:17
Общество

Минздрав представил поправки о запрете крепкого алкоголя до 21 года

В пояснительной записке подчеркивается, что уже многие страны мира ввели запрет на продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года.
Обновлено в 05:16
Политика

Ученым закрыли доступ к рассекреченному делу адмирала Колчака

ФСБ рассекретила уголовное дело расстрелянного без суда адмирала Александра Колчака, но закрыла доступ к нему для исследователей.
Обновлено в 06:15
Политика

«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.
Обновлено в 01:22
Политика

Bloomberg рассказал о сценарии сохранения Путина у власти

В Кремле активно обсуждают варианты, при которых Владимир Путин сможет оставаться у власти как можно дольше, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес

Появилось видео медленного танца Собчак и Богомолова

В Instagram появилась запись романтического танца телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
Обновлено в 00:48
Происшествия

В Китае прогремел взрыв на территории химического промышленного парка

Взрыв произошел в четверг на территории химического промышленного парка в восточной китайской провинции Цзянсу, информации о жертвах и причинах взрыва пока нет, сообщает издание Paper.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Автобус врезался в пешеходов в Стамбуле

Пассажирский автобус врезался в пешеходов в одном из районов Стамбула в четверг, 21 марта.
Обновлено в 03:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное