Новичок «Зенита», бразильский Дуглас Сантос сегодня провел первую тренировку с петербургской командой. 25-летний футболист, перешедший в стан чемпионов России из немецкого «Гамбурга», также пробежал через традиционный тоннель для новичков «Зенита».

В «Зените» устроили приветственный тоннель для Дугласа Сантоса

Политика Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.

Происшествия Офицеров «Альфы» и управления «К» ФСБ подозревают в организации ОПГ Ранее РБК сообщил, что в четверг, 4 июля, были задержаны три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России.

Авто Как сократить расходы на топливо летом: 8 простых способов Отдельно отмечу, что по указанной причине расход топлива на пустой дороге может быть даже выше, чем на загруженной.

Музыка Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020» "Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.

Шоу-бизнес Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИ В СМИ появились данные о том, сколько получают российские юмористы за свои выступления.

Политика Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.

Политика Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН» Врио главы Калмыкии Бату Хасиков выдвинет в Совет Федерации капитана команды КВН «Сборная РУДН», продюсера сериала «Даешь молодежь!»

Гаджеты Миллионы пользователей Android стали жертвами мошенников Более десяти миллионов пользователей Android стали жертвами мошенников, загрузив фейковое обновление для смартфонов Samsung.

Шоу-бизнес Балерина Волочкова включилась в популярный челлендж Известная российская балерина Анастасия Волочкова стала участницей распространившегося в Сети челленджа – сбей пробку с бутылки.

Авто Назван ТОП-10 самых крутых автомобилей Джереми Кларксона Джереми Кларксон – самый известный автожурналист мира и ведущий популярных автомобильных телешоу Top Gear и The Grand Tour.

Армия и оружие В ЛНР насчитали семь обстрелов со стороны ВСУ за сутки Военнослужащие вооруженных сил Украины семь раз нарушили режим тишины в Донбассе, обстреляв территорию непризнанной Луганской народной республики.

Общество В России намерены создать конкурента «Википедии» В России готовятся создать конкурента интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает РБК в субботу, 6 июля.

Общество В РЖД показали новые плацкартные вагоны без «боковушек» Федеральная пассажирская компания представила концепт нового плацкартного вагона, основной особенностью которого является отсутствие боковых полок.

Политика Читинский блогер Лёха Кочегар подал заявку на митинг с якутом, идущим «изгонять Путина» Читинский блогер Лёха Кочегар (Алексей Закружный — ред.) подал три уведомления в администрацию города о проведении митинга на площади Ленина на 12, 13 и 14 июля; на мероприятии должен выступить житель Якутии Александр Габышев, идущий пешком в Москву для «изгнания Владимира Путина», сообщил 2 июля сам блогер на YouTude.

Политика Украинцев нашли на задержанном в Гибралтаре танкере Среди членов экипажа задержанного в Гибралтаре нефтяного танкера есть граждане Украины, передает РИА "Новости".

Авто В России стартовали продажи нового Toyota Hiace Дилеры Toyota в России начали прием заказов на микроавтобус Toyota Hiace шестого поколения.

Происшествия Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.

Политика СБУ заподозрила зама Гройсмана в создании схемы хищений из бюджета Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана.

Происшествия В Иркутской области из-за паводка госпитализировали более 400 человек В Иркутской области, где из-за паводка действует режим ЧС, в зоне подтопления оказались 103 населенных пункта, более 33 тысяч человек.

Политика США представили «Концепцию противодействия влиянию Кремля» Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин представил в Париже документ «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI).

Авто В трех городах-миллионниках иномаркам принадлежит более 80% парка Второй по величине результат принадлежит Санкт-Петербургу – 81,4%. Отметку в 80 процентов перешагнул и обладатель «бронзы» - Новосибирск.

Армия и оружие Над авиабазой «Хмеймим» пролетели крылатые ракеты «Томагавк» Как оказалось, с борта американских военных кораблей было выпущено несколько крылатых ракет «Томагавк», которые пролетели над российской военной авиабазой.

Политика Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине Ранее Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона в хранилищах не будет 20 миллиардов кубометров газа.

Происшествия Спецаппаратуру нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда Польский паспорт нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва.