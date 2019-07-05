Футбол

В «Зените» устроили приветственный тоннель для Дугласа СантосаSport24.ru вчера в 07:14

Новичок «Зенита», бразильский Дуглас Сантос сегодня провел первую тренировку с петербургской командой. 25-летний футболист, перешедший в стан чемпионов России из немецкого «Гамбурга», также пробежал через традиционный тоннель для новичков «Зенита».
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Бразильский футболист, защитник клуба «Гамбург» и сборной Бразилии. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
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