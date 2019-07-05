Футбол
В «Зените» устроили приветственный тоннель для Дугласа СантосаSport24.ru вчера в 07:14
Новичок «Зенита», бразильский Дуглас Сантос сегодня провел первую тренировку с петербургской командой. 25-летний футболист, перешедший в стан чемпионов России из немецкого «Гамбурга», также пробежал через традиционный тоннель для новичков «Зенита».
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Дуглас Сантос: Буду плодотворно работать, чтобы приносить пользу «Зениту»
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