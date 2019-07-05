Футбол

В «Зените» устроили приветственный тоннель для Дугласа СантосаSport24.ru вчера в 07:14

Новичок «Зенита», бразильский Дуглас Сантос сегодня провел первую тренировку с петербургской командой. 25-летний футболист, перешедший в стан чемпионов России из немецкого «Гамбурга», также пробежал через традиционный тоннель для новичков «Зенита».
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«Зенит» показал знакомство Сантоса с командой

Матч ТВвчера в 11:58

«Зенит» пропустил Дугласа Сантоса через тоннель (фото)

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Почему «Зениту» нужен именно Дуглас Сантос

Спорт день за днем04 июля в 17:16

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Дуглас Сантос провел первую тренировку с «Зенитом»

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Игроки «Зенита» прогнали Дугласа Сантоса по тоннелю новичка

Чемпионатвчера в 07:41

В «Зените» устроили приветственный тоннель для Дугласа Сантоса

Sport24.ruвчера в 07:14
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Испытания комплекса «Сармат» завершатся в конце 2020 года

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На борту перевернувшегося в Черном море судна находились 55 человек

Глава Туапсинского района Анатолий Русин сообщил в субботу ТАСС, что на борту катамарана, перевернувшегося в акватории Черного моря в районе поселка Джубга вечером в пятницу, по уточненным данным, находились 55 человек.
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Происшествия

Погибших на аппарате ВМФ подводников похоронят в Петербурге

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Шоу-бизнес

Раскрыты доходы Галкина, Петросяна и других юмористов

Юморист Максим Галкин оказался самым дорогим российским артистом в своем жанре, опередив по доходам Евгения Петросяна.
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Происшествия

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Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки найдена, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено в 04:22
Происшествия

В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева

Обновлено в 05:57
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено 03 июля в 22:42
Армия и оружие

Минобороны усилит группировку в подтопленных районах Иркутской области

Обновлено в 05:52
Происшествия

Около 3 млн руб. украли в НИИ из кабинета научного сотрудника

Около 3 млн руб. украли из кабинета сотрудника Научно-исследовательского института (НИИ).
Обновлено в 03:39
Авто

Названы топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России

Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.
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Гаджеты

Цена первых 5G-смартфонов Xiaomi, OPPO и Vivo превысит $700

Компании Xiaomi, OPPO и Vivo могут выпустить свои 5G-смартфоны уже до конца текущего квартала.
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Космос

Ученые нашли новое объяснение миганиям «звезды пришельцев»

Необычные потускнения загадочной звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя могут объясняться не существованием "мегаструктуры пришельцев" на ее орбите, а тем, что она украла и испарила несколько лун у одной из съеденных ей планет.
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В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп

В словенском городе Севница установили статую первой леди США Меланьи Трамп, сделанную из дерева с помощью бензопилы.
Обновлено в 02:14
Футбол

ФКСБ лишен победы в КЕЧ и 21 чемпионства в Румынии

В 2017 году наиболее титулованный клуб страны "Стяуа" в связи с конфликтом интересов сменил название на ФКСБ и стал правопреемником всех завоеванных трофеев.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности

Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия

В воинской части в Азербайджане произошёл взрыв

Взрыв произошёл в воинской части в Азербайджане, двое военнослужащих погибли, один получил тяжёлое ранение, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны республики.
Обновлено в 04:10
Происшествия

В Калифорнии произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение

Как отмечает Los Angeles Times, прошедшее землетрясение является сильнейшим в Южной Калифорнии с 1994 года.
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Армия и оружие

ДНР: Украинские военные обстреляли из минометов детскую площадку

Обновлено в 03:14
Общество

Росстат назвал регионы с самым большим количеством разводов

Наибольшее число разводов за январь - апрель 2019 года зарегистрировано в Сахалинской области, Карелии, и Ненецком автономном округе (НАО), свидетельствуют данные Росстата.
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Футбол

«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России

В матче Олимп Суперкубка России "Зенит" и "Локомотив" поспорят за первый трофей новой страницы летописи спорта №1.
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Кавай Леонард подпишет контракт с «Клипперс»

Бывший форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард, ставший свободным агентом, подпишет контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает The Athletic.
Обновлено в 03:51
Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
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Зеленский назначил нового главу Львовской области

Украинский президент Владимир Зеленский назначил нового главу Львовской области, им стал Маркиян Мальский.
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Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
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Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина сыграли мини-спектакль в Юрмале

Дети Пугачевой и Галкина разыграли спектакль на фоне баннера с нарисованными персонажами.
Обновлено в 01:52
Происшествия

Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам

Двух дочерей Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 20 миллионов из кассы банка в Башкирии, передали родственникам женщины, а её с мужем доставили в Уфу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Армия и оружие

Названо лучшее оружие Первой мировой

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В МИД России отреагировали на концепцию США по противодействию Кремлю

В МИД России прокомментировали представленную в США «концепцию противодействия пагубному влиянию Кремля», отметив, что такая стратегия направлена на насаждение русофобии в мире.
Обновлено в 06:10
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, защитник клуба «Гамбург» и сборной Бразилии. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
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