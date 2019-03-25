Футбол
В «Зените» рассказали, почему к Кокорину не приезжает «клубный» врачМойка78 05:09
Адвокаты Александра Кокорина Андрей Ромашов и Татьяна Стукалова бьют тревогу, пока их подзащитный томится в «Бутырке» с больной ногой, ведь врачи «Зенита» все никак к нему не приедут. В «Зените» «Мойке78» уточнили, что неприезд врача связан с решением следователя.
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Происшествия
Бывшая жена Дацика обвинила его в избиении детей
Обновлено в 09:50
Происшествия
На Кубани два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме
В результате ЧП травмы получили два человека. Пострадавших "скорая" доставила в Центральную районную больницу.
Обновлено в 07:16
Спорт
Бергер не заинтересован в работе со сборной России по биатлону
Бывший норвежский биатлонист и лыжник Ларс Бергер рассказал, что в настоящее время не заинтересован в работе тренером сборной России по биатлону.
Обновлено в 09:53
Авто
В России насчитали около 10 млн кроссоверов и внедорожников
Обновлено в 01:40
Экономика
«Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20%
С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%.
Обновлено в 07:46
Экономика
«Магнит» выплатит дивиденды на 17 млрд рублей за 2018 год
Совет директоров розничной сети «Магнит» рекомендовал выплатить 16,9 млрд рублей дивидендов на основании финансовых результатов за 2018 год.
Обновлено в 03:16
Футбол
«Реал» предложит за Мбаппе рекордную сумму
Мадридский «Реал» собирается предложить ПСЖ 280 миллионов евро за переход нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает France Football.
Обновлено в 10:55
Футбол
РПЛ перенесла матчи «Локомотив» – «Енисей» и «Спартак» – «Рубин»
Матч 26-го тура Локомотив - Енисей состоится 28 апреля в 14:00. Игра Спартак - Рубин пройдет 29 апреля в 19:30.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Стали известны имена погибших в ДТП возле автовокзала Брянска
Стали известны имена погибших и пострадавших в ДТП возле автовокзала Брянска.
Обновлено в 10:40
Политика
Пенсионная реформа обойдёт полицейских стороной
Вопросы повышения пенсионного возраста не разрабатывались и не планируются.
Обновлено в 06:38
Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о тайных украинских тюрьмах
В районе проведения АТО Киев организовал тайные тюрьмы, заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Обновлено в 05:27
Политика
Нетаньяху вернется в Израиль из США из-за обстрела из сектора Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервет визит в США и вернется в Израиль. Причиной стали обстрелы из сектора Газа.
Обновлено в 02:40
Экономика
Рогозин допустил достройку Восточного компаниями Ротенберга и Тимченко
Кто претендует на достройку Восточного На встрече с журналистами глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин перечислил компании, которые ведомство рассматривает в качестве возможных застройщиков второй очереди космодрома Восточный после разрыва контракта с предыдущим подрядчиком ПСО "Казань".
Обновлено в 02:00
Общество
Правительство выделило 431 млрд руб. на расселение аварийного жилья
Правительство в течение трех лет направит на расселение семей из аварийного жилья 431 млрд руб. Об этом вице-премьер Виталий Мутко, курирующий вопросы строительства, заявил на совещании с премьером Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 10:27
Общество
Доренко подписал петицию с требованием заставить себя извиниться
Журналист Сергей Доренко подписал петицию с требованием заставить себя извиниться перед омичами.
Обновлено в 08:12
Политика
Двух российских актеров не пустили на Украину
В пресс-службе госпогранслужбы Украины заявили, что пограничники не пропустили двух актеров, которые являются гражданами России, на Украину.
Обновлено в 09:09
Футбол
Роналду попросил «Ювентус» купить Варана
Как сообщает Sport.es, форвард туринцев Криштиану Роналду хочет видеть Варана в составе команды, поэтому обратился к руководству «Ювентуса» с просьбой о приобретении игрока.
Обновлено в 10:49
Общество
Барнаульская учительница уволилась из-за фото в купальнике
Татьяна Кувшинникова, учительница русского языка и литературы барнаульской школы № 13, все-таки уволилась из-за скандала, возникшего в начале февраля 2019 года по поводу совершенно безобидного фото в соцсетях.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
Американцы признали, что МиГ-29 лучше истребителей США
США закупили 20 самолетов МиГ-29 у Молдавии в 1997 году. Американские истребители превосходили советский только по показателю авионики.
Обновлено в 01:18
Авто
BMW тестирует электрокары за Полярным кругом
Немецкий автопроизводитель выложил в сеть видеоролик испытаний своих электрических моделей iX3, i4 и iNEXT в шведском Арьеплуге.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес
София Ротару выложила фото на фоне слухов о болезни
Как сообщил ToDay News Ufa, на фоне слухов о своей болезни она выкладывает великолепные фотографии вместе с родными.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
Российские военные прибыли в Венесуэлу
Обновлено вчера в 11:44
Политика
В Германии хотят снять запрет на заход судов в Крым
Парламентская оппозиция намерена предложить бундестагу отменить закон о запрете кораблям и судам заходить в крымские порты, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Политика
Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Происшествия
У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы
Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.
Обновлено в 06:43
Авто
Компания Daimler может закрыть марку Smart
Как сообщает издание Handelsblatt, компания Daimler до конца года будет принято решение о судьбе марки Smart и выпускаемых под данным брендом автомобилей.
Обновлено в 09:37
Общество
Беглов отправил в отставку главу жилищного комитета Петербурга
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета города Валерия Шияна.
Обновлено в 03:44
Общество
Мощное потепление придет в Москву с 28 марта
Серьезное потепление придет в столичный регион с 28 марта. Столбики термометров поднимутся к выходным выше 10 градусов.
Обновлено в 07:30