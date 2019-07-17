Футбол

Антон Заболотный отказался уходить из «Зенита»Невские Новости 12:29

Футболисту накануне поступило хорошее предложение от другого клуба, но он от него отказался. По словам Медведева, Заболотный сказал, что пока не готов покидать «Зенит». Нападающий остается в расположении петербургского клуба, но тренироваться и играть будет за дубль «Зенита».
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Антон Заболотный отказался уходить из «Зенита»

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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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