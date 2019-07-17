Футбол
Антон Заболотный отказался уходить из «Зенита»Невские Новости 12:29
Футболисту накануне поступило хорошее предложение от другого клуба, но он от него отказался. По словам Медведева, Заболотный сказал, что пока не готов покидать «Зенит». Нападающий остается в расположении петербургского клуба, но тренироваться и играть будет за дубль «Зенита».
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:53, Вашингтон
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