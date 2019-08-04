Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг новичка команды Малкома, передает РИА "Новости".

В «Зените» прокомментировали ситуацию вокруг Малкома

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