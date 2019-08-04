Футбол

В «Зените» прокомментировали ситуацию вокруг МалкомаГазета.Ru 17:30

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг новичка команды Малкома, передает РИА "Новости".
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Минобороны задействовало в Сибири военные самолёты

Боевые машины совершили ряд вылетов, в ходе которых была проведена разведка пожароопасной обстановки, а также аэрофотосъёмка результатов применения самолётов Ил-76 и вертолётов Ми-8 в районах пожаров, сообщает РИА Новости.
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СК возбудил уголовное дело против ФБК об отмывании миллиарда рублей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено вчера в 11:30
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Минпромторг поддержал резиносмешение

Минпромторг вынес на согласование проект поправок к постановлению №719 о локализации, который включит в него несколько секторов химической промышленности.
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Пользователи снова уличили Волочкову в фотошопе

Некоторые пользователи откровенно высмеяли Волочкову, отметив, что она перебарщивает с фотошопом.
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Максима Дадашева похоронили на городском кладбище в Петергофе

Сегодня на кладбище в Петергофе был похоронен российский боксер Максим Дадашев, скончавшийся в США после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
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Россия установила рекорд на «Танковом биатлоне»

Российская сборная справилась с этим за 18,55 минуты. Таким образом, РФ побила рекорд 2017 года в 20,58 минуты.
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В Китае создали первый в мире эмбрион-химеру человека и обезьяны

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Суд арестовал предполагаемого организатора разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ

Еще два фигуранта появились в уголовном деле в отношении сотрудников ФСБ, обвиняемых в разбойном нападении, во время которого были похищены более 136 млн рублей.
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Эрдоган анонсировал военную операцию в Сирии

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Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке

Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.
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Политика

Супруга президента Асада излечилась от рака

Асма аль-Асад, супруга президента Сирии Башара Асада, излечилась от рака. Об этом сообщает пресс-служба президентского дворца САР.
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Космос

Крупнейший в мире телескоп появится в Чили к 2027 году

Строительство крупнейшего в мире телескопа началось в 2017 году.
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Политика

Медведчук назвал путь решения газового вопроса на Украине

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что решение газового вопроса на Украине заключается в одном пути — договориться с Россией.
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Армия и оружие

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У Анастасии Березиной из «Чертаново» остановилось сердце

Девушка, которой в сентябре исполнилось бы 22 года, умерла в ночь на 4 августа. У Анастасии остановилось сердце.
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Минтранс предложил создать сеть высокоскоростных магистралей в России

Российский Минтранс предложил подумать над созданием сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России.
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Виновники смертельной аварии на Малышева угнали автомобиль

Виновники аварии с двумя погибшими, которая произошла в центре Екатеринбурга, угнали автомобиль, пишет «РИА Новости» со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.
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Один из самых высокооплачиваемых пилотов Формулы-1 рассказал о личном автопарке

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