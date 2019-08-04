Футбол
В «Зените» прокомментировали ситуацию вокруг МалкомаГазета.Ru вчера в 17:30
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг новичка команды Малкома, передает РИА "Новости".
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Экономика
Поставки российского угля на Украину в июне упали на 85%
Экспорт российского угля на Украину в июне сократился на 85,3%, до 129,3 тыс. тонн, по сравнению с тем же месяцем 2018 года, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".
Обновлено в 05:58
Происшествия
В Красноярском крае произошли взрывы и пожар на складах с боеприпасами
В понедельник, 5 августа, в Ачинском районе Красноярского края произошли взрывы и пожар на складах с артиллерийскими боеприпасами.
Обновлено в 15:54
Армия и оружие
Путин разрешил Минобороны и Росгвардии продавать лом без торгов
Президент Владимир Путин предоставил Росгвардии и Министерству обороны право продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов по рыночной стоимости компании «ТрансЛом».
Обновлено в 12:11
Политика
Эстония отказалась признавать российские паспорта жителей Донбасса
Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке (в течение трёх месяцев) получения российского гражданства для жителей ЛНР и ДНР.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Россиян задержали за драку с фанатами ФК «Краковия» в Польше
Около 20 россиян задержали после драки в понедельник, 5 августа, с фанатами футбольного клуба «Краковия» в польском Кракове.
Обновлено в 10:44
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:42
Политика
ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет еще одну повторную экспертизу подписей за кандидатов в Мосгордуму, которые подали жалобу.
Обновлено в 14:23
Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова
Грозненский "Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 14:53
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Политика
Китай приостановил импорт сельхозпродукции из США
Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию.
Обновлено в 13:25
Происшествия
Неизвестные сообщили о минировании ТЦ МЕГА — Белая Дача в Подмосковье
Неизвестные сообщили о минировании торгово-развлекательного центра МЕГА — Белая дача.
Обновлено в 15:13
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Общество
Умер автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 14:51
Общество
Священник рассказал о раскаянии Чарльза Дарвина
Обновлено в 04:17
Гаджеты
Xiaomi патентует смартфон с солнечной батареей
Обновлено вчера в 16:33
Экономика
Процесс дедолларизации России идет на низких оборотах
Из-за роста напряженности между США и РФ Владимир Путин дал установку на снижение роли доллара в международной торговле.
Обновлено в 14:25
Общество
Госдума: 15 миллионов россиян в будущем могут остаться без работы
По мнению члена комитета российского парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Олега Шеина, скоро низкоквалифицированная работа уйдет в прошлое.
Обновлено вчера в 18:05
Армия и оружие
Турции подобрали три альтернативы F-35
Турция вместо американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II может приобрести российский Су-57, китайский J-31 или создаваемый европейский NGF (Next Generation Fighter), пишет «Звезда».
Обновлено в 06:50
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Политика
Супрун обязала украинских медиков в сложных ситуациях звонить в США
В случае обнаруженного у пациента отравления и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун обязала медиков звонить по номеру, «доступному из любой точки Соединенных штатов» - именно он указан в новом протоколе для врачей скорой помощи.
Обновлено в 12:03
Общество
В Анапе из-за шторма запретили купаться на всех пляжах
Обновлено в 02:18
Политика
Глава партии Зеленского озвучил способ возвращения Донбасса
Дмитрием Разумковым, являющимся лидером украинской партии "Слуга народа", у которого есть все шансы занять должность спикера Верховной рады Украины, озвучил планы парламентского большинства.
Обновлено в 01:09
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Тиля
Московский "Спартак" объявил о переходе полузащитника Гуса Тиля из нидерландского "АЗ Алкмар", передает ТАСС.
Обновлено в 13:46
Теннис
Медведев прилетел в Монреаль в компании Кирьоса и Циципаса
Российский теннисист Даниил Медведев прилетел с турнира в Вашингтоне в Монреаль в компании австралийца Ника Кирьоса и грека Стефаноса Циципаса.
Обновлено в 15:41
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП в Татарстане
Обновлено в 15:56
Армия и оружие
Корабли Балтийского флота вышли на учения «Океанский щит»
Корабли Балтийского флота вышли на учения "Океанский щит". Об этом сообщает пресс-служба ЗВО по Балтфлоту.
Обновлено в 13:24
Финансы
Биржевой курс евро вырос до 73 рублей
Курс единой европейской валюты на торгах на Московской бирже сегодня вечером, 5 августа, поднимался до 73 рублей, что произошло впервые с 13 июня нынешнего года.
Обновлено в 15:04