Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб ведет переговоры с нападающим «Барселоны» Малкомом. Слова функционера приводит «Фонтанка». По словам Медведева, переговоры с каталонцами находятся в «самой активной стадии».

В «Зените» прокомментировали переговоры с нападающим «Барселоны»

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