Футбол
В «Зените» отреагировали на обвинения фанатов в расизмеLenta.ru вчера в 23:29
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал реакцию иностранных СМИ на баннер болельщиков клуба в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара». Слова функционера приводит «Р-Спорт».
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Британские СМИ обвинили фанатов санкт-петербургского «Зенита» в расизме
КП - Санкт-Петербургвчера в 11:46
«Зенит» показал, как Малком аплодировал фанатам. Это ответ клуба на публикации СМИ о расизме
Sport24.ruвчера в 20:03
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Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП на Волжской ГЭС
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения водителю «четырнадцатой».
Обновлено вчера в 06:51
Политика
Пентагон планирует разместить ракеты в Азии
Обновлено 03 августа в 11:55
Политика
Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
Министра в Румынии уволили из-за слов об изнасилованной девочке
Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволила премьер-министр Виорика Дэнчилэ после слов насчет подвергшейся нападению водителя девочке, сообщила Дэнчиле в Facebook.
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия
На севере Красноярского края пропал тушивший лес пожарный
Пожарный, тушивший лес в Эвенкии на севере Красноярского края, пропал на территории Байкитского лесничества.
Обновлено в 00:44
Политика
Виталий Кличко покинул украинскую столицу
Обновлено вчера в 09:41
Происшествия
В Челябинске четверо юнцов разбились на ВАЗ-2107
Вечером 4 августа в Тракторозаводском районе Челябинска водитель ВАЗ-2107 на большой скорости врезался в электроопору, ДТП произошло напротив магазина «Радуга».
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие
Эрдоган объявил о военной операции в Сирии
Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат.
Обновлено вчера в 20:46
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено вчера в 08:05
Общество
Десятки дач на островах под Хабаровском ушли под воду
Десятки дач на островах под Хабаровском затоплены из-за подъема уровня воды в реке Амур, который к утру понедельника достиг отметки 443 сантиметра, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 21:50
Футбол
Вальверде хочет снова выиграть чемпионат Испании в апреле
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал слова лидера команды Лионеля Месси, который призвал в новом сезоне бороться за все трофеи.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе не решается путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.
Обновлено вчера в 20:37
Армия и оружие
СМИ узнали о планах Японии создать военно-космическое подразделение
Власти Японии решили создать в стране военно-космическое подразделение Сил самообороны.
Обновлено в 01:02
Армия и оружие
В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:28
Политика
Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской
Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
Обновлено вчера в 17:00
Энергетика
Цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть марок WTI и Brent снижаются.
Обновлено в 01:03
Наука
В Китае создали первый в мире эмбрион-химеру человека и обезьяны
Группой ученых из Испании и США вырастили на территории Китая первый эмбрион-химеру, состоящий из клеток обезьяны и человека.
Обновлено 03 августа в 16:43
Экономика
В России подскочили цены на жилье
Ране о рекордном росте цен на жилье на юге России сообщали в компании «Мандарин»: по статистике агентства недвижимости, метр недвижимости в Краснодарском крае с января по июль 2019-го прибавил в цене 4 тысячи рублей (около 8 процентов).
Обновлено в 00:25
Экономика
В России может появиться еще один способ получения зарплаты
Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.
Обновлено вчера в 11:59
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Экономика
Чешский производитель молока оценил убытки от российского продэмбарго
Убытки крупнейшего чешского производителя молочных продуктов, компании Madeta, заводы которого расположены на юге республики, из-за эмбарго, введенного Россией в ответ на антироссийские санкции Запада, составили около 6,5 миллиона долларов, сообщил РИА Новости председатель правления и генеральный директор компании Милан Теплы.
Обновлено вчера в 20:38
Армия и оружие
Прошло 80 лет со дня гибели советского летчика Михаила Ююкина
5 августа исполняется 80 лет со дня героической гибели советского летчика Михаила Ююкина.
Обновлено в 00:27
Происшествия
Семь человек пострадали во время стрельбы в парке Чикаго
Не менее 19 человек погибли в результате стрельбы, произошедшей 3 августа в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса.
Обновлено вчера в 11:53
Здоровье
Сахалинским пациентам с гипертонией собирается помочь российский Минздрав
Российский Минздрав собирается помочь сахалинским пациентам с гипертонией.
Обновлено в 00:40
Политика
Депутат Госдумы прокомментировал слова Помпео о принадлежности Крыма
Извечные заявления американского госсекретаря Майка Помпео о необходимости вернуть Крым в состав Украины являются типичным проявлением жандармской политики США, уверен депутат Госдумы Руслан Бальбек.
Обновлено вчера в 08:59
Авто
Обновленная Toyota Yaris замечена во время тестов
В Сети появились шпионские снимки, демонстрирующие, как будет выглядеть Toyota Yaris 2020 модельного года.
Обновлено в 00:27