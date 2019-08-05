Футбол

В «Зените» отреагировали на обвинения фанатов в расизмеLenta.ru вчера в 23:29

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал реакцию иностранных СМИ на баннер болельщиков клуба в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара». Слова функционера приводит «Р-Спорт».
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В «Зените» отреагировали на обвинения фанатов в расизме

Lenta.ruвчера в 23:29

Британские СМИ обвинили фанатов санкт-петербургского «Зенита» в расизме

КП - Санкт-Петербургвчера в 11:46

«Зенит» показал, как Малком аплодировал фанатам. Это ответ клуба на публикации СМИ о расизме

Sport24.ruвчера в 20:03

СМИ: Малком может покинуть «Зенит» из-за расизма

Нева Спортвчера в 16:20

«Зенит» ответил зарубежным СМИ на обвинения фанатов в расизме

Евро-футбол.рувчера в 17:39

Фанаты «Зенита» посвятили Малкому расистский баннер, сообщили СМИ

РИА Новостивчера в 15:08

Фанаты «Зенита» приветствуют Малкома. Видео

Спорт-Экспрессвчера в 20:32
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Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено вчера в 09:01
Происшествия

Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП на Волжской ГЭС

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения водителю «четырнадцатой».
Обновлено вчера в 06:51
Политика

Пентагон планирует разместить ракеты в Азии

Обновлено 03 августа в 11:55
Политика

Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары

Обновлено вчера в 11:13
Происшествия

Министра в Румынии уволили из-за слов об изнасилованной девочке

Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволила премьер-министр Виорика Дэнчилэ после слов насчет подвергшейся нападению водителя девочке, сообщила Дэнчиле в Facebook.
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия

На севере Красноярского края пропал тушивший лес пожарный

Пожарный, тушивший лес в Эвенкии на севере Красноярского края, пропал на территории Байкитского лесничества.
Обновлено в 00:44
Политика

Виталий Кличко покинул украинскую столицу

Обновлено вчера в 09:41
Происшествия

В Челябинске четверо юнцов разбились на ВАЗ-2107

Вечером 4 августа в Тракторозаводском районе Челябинска водитель ВАЗ-2107 на большой скорости врезался в электроопору, ДТП произошло напротив магазина «Радуга».
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБ

Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие

Эрдоган объявил о военной операции в Сирии

Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат.
Обновлено вчера в 20:46
Общество

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода

Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено вчера в 08:05
Общество

Десятки дач на островах под Хабаровском ушли под воду

Десятки дач на островах под Хабаровском затоплены из-за подъема уровня воды в реке Амур, который к утру понедельника достиг отметки 443 сантиметра, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 21:50
Футбол

Вальверде хочет снова выиграть чемпионат Испании в апреле

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал слова лидера команды Лионеля Месси, который призвал в новом сезоне бороться за все трофеи.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс

Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе не решается путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.
Обновлено вчера в 20:37
Гаджеты

Xiaomi запатентовала безрамочный смартфон с солнечной батареей

Обновлено в 00:26
Армия и оружие

СМИ узнали о планах Японии создать военно-космическое подразделение

Власти Японии решили создать в стране военно-космическое подразделение Сил самообороны.
Обновлено в 01:02
Армия и оружие

В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России

Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено вчера в 13:46
Политика

Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:28
Политика

Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской

Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
Обновлено вчера в 17:00
Энергетика

Цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть марок WTI и Brent снижаются.
Обновлено в 01:03
Наука

В Китае создали первый в мире эмбрион-химеру человека и обезьяны

Группой ученых из Испании и США вырастили на территории Китая первый эмбрион-химеру, состоящий из клеток обезьяны и человека.
Обновлено 03 августа в 16:43
Экономика

В России подскочили цены на жилье

Ране о рекордном росте цен на жилье на юге России сообщали в компании «Мандарин»: по статистике агентства недвижимости, метр недвижимости в Краснодарском крае с января по июль 2019-го прибавил в цене 4 тысячи рублей (около 8 процентов).
Обновлено в 00:25
Экономика

В России может появиться еще один способ получения зарплаты

Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.
Обновлено вчера в 11:59
Общество

В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Экономика

Чешский производитель молока оценил убытки от российского продэмбарго

Убытки крупнейшего чешского производителя молочных продуктов, компании Madeta, заводы которого расположены на юге республики, из-за эмбарго, введенного Россией в ответ на антироссийские санкции Запада, составили около 6,5 миллиона долларов, сообщил РИА Новости председатель правления и генеральный директор компании Милан Теплы.
Обновлено вчера в 20:38
Армия и оружие

Прошло 80 лет со дня гибели советского летчика Михаила Ююкина

5 августа исполняется 80 лет со дня героической гибели советского летчика Михаила Ююкина.
Обновлено в 00:27
Происшествия

Семь человек пострадали во время стрельбы в парке Чикаго

Не менее 19 человек погибли в результате стрельбы, произошедшей 3 августа в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса.
Обновлено вчера в 11:53
Здоровье

Сахалинским пациентам с гипертонией собирается помочь российский Минздрав

Российский Минздрав собирается помочь сахалинским пациентам с гипертонией.
Обновлено в 00:40
Политика

Депутат Госдумы прокомментировал слова Помпео о принадлежности Крыма

Извечные заявления американского госсекретаря Майка Помпео о необходимости вернуть Крым в состав Украины являются типичным проявлением жандармской политики США, уверен депутат Госдумы Руслан Бальбек.
Обновлено вчера в 08:59
Авто

Обновленная Toyota Yaris замечена во время тестов

В Сети появились шпионские снимки, демонстрирующие, как будет выглядеть Toyota Yaris 2020 модельного года.
Обновлено в 00:27
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