Футбол
Sports.ruВ «Зенит» переходит защитник «Порту» Осорио
25-летний игрок сборной Венесуэлы пропустил сегодняшнюю тренировку с разрешения клуба. По информации Record, «Порту» позволил Осорио завершить трансфер в «Зенит». Осорио перешел в «Порту» летом 2018 года из «Тонделы» за 2 млн евро.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 20:29, Вашингтон
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Финляндия ограничит ввоз ягод из России
Финляндия с декабря ограничит ввоз ягод из России, в том числе для личного потребления, в соответствии с новой директивой Евросоюза.
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Армия и оружие
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Армия и оружие
Во Франции выступили за возобновление торговли вооружением с РФ
Депутат французского парламента просит министерство обороны разъяснить, какие меры Парижу необходимо предпринять, чтобы возобновился двусторонний диалог в части торговли вооружением с Россией, пишет RT.
Newvz.ru 05:35
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Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП на МКАД
Авария произошла на внешней стороне МКАД, в результате пострадали как минимум три человека, для их эвакуации задействовали санитарную авиацию.
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ПСЖ без Неймара, Мбаппе и Кавани одолел «Метц»
В матче 4-го тура французской Лиги 1 «Метц» потерпел домашнее поражение от «Пари Сен-Жермен» со счетом 0:2. Счет в матче был открыт на 12-й минуте, когда аргентинский полузащитник парижан Анхель Ди Мария реализовал пенальти.
LiveSport.ru 16:39
Наука
В Эфиопии обнаружили череп древнейшего вида австралопитеков
На территории Эфиопии был обнаружен череп древнейшего вида австралопитеков.
Planet Today вчера в 02:32
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
Политика
Трамп заявил о непричастности США к взрыву ракеты на космодроме Ирана
«США непричастны к катастрофической аварии во время финальной подготовки к запуску ракеты-носителя «Сафира» на стартовой площадке №1 в Семнане в Иране», — написал американский президент в своём Twitter.
RT на русском 15:07
Политика
Пушков призвал президента Грузии очнуться
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях диалога с Россией.
РИА Новости 07:35
Автоспорт
Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Бельгии
Пилот итальянской команды Ferrari Шарль Леклер стал лучшим во второй сессии тренировочных заездов в ходе 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Бельгии.
RT на русском 11:23
Политика
Трамп заявил о намерении посетить Германию по приглашению Меркель
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о намерении посетить Германию по приглашению немецкого канцлера Ангелы Меркель.
Life.ru 20:22
Армия и оружие
Рогозин отреагировал на заявление Трампа о военных действиях в космосе
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего космос следующей областью военных действий.
РБК вчера в 20:16
Футбол
«Кальяри» арендовал Ольсена. Вратарем интересовалось «Динамо»
Спорт-Экспресс 13:57
Политика
Южная Осетия не собирается воевать с Грузией
Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что с Грузией не будет никакого военного противостояния из-за ситуации вокруг грузинского блокпоста, установленного в километре от осетинского села Цнелис, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:05
Футбол
Миральяс стал игроком «Антверпена»
Бельгийский форвард Кевин Миральяс перешел в немецкий "Антверпен". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Газета.Ru 12:58
Происшествия
Американцу Полу Уилану предъявили обвинение в шпионаже
Следствие предъявило окончательное обвинение американцу Полу Уилану, которому вменяется шпионаж.
Известия 13:37
Футбол
Семак оценил шансы Дриусси сыграть против «Спартака»
В пятницу, 30 августа, тренер «Зенита» Сергей Семак оценил шансы нападающего Себастьяна Дриусси выйти в игре против «Спартака» как небольшие.
Форпост Северо-Запад 06:53
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Apple покажет новые iPhone 10 сентября
Ожидается, что 10 сентября компания покажет миру три новых устройства из линейки iPhone.
Экономика сегодня вчера в 13:40
Армия и оружие
Украинские боевики предприняли попытку вылазки на территорию ДНР
Боевики неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попытались проникнуть на территорию ДНР, сообщили 30 августа в пресс-службе Народной милиции ДНР.
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Политика
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Пока Александр Беглов работал с реальными запросами граждан, господин Бортко делал лишь громкие патриотические заявления и время от времени критиковал врио губернатора.
Ридус 16:22
Авто
Audi договаривается с BYD о поставке аккумуляторов для электрокаров
Немецкая компания Audi ведет переговоры с китайским BYD о поставках аккумуляторных батарей для своих электрокаров.
CarsWeek.ru 05:31
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru вчера в 22:56
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму на «Новой волне» в Сочи
Филипп Киркоров оказался в неприятной ситуации во время выступлении в Сочи.
OAnews 10:11
Кино
Названы дата и место прощания с актером Александром Числовым
Прощание с российским актером Александром Числовым состоится в ближайший понедельник 2 сентября в Союзе кинематографистов РФ.
Национальная служба новостей 17:48
Политика
Дмитрий Медведев везет в Астрахань членов правительства и губернаторов
Именно в Астрахани пройдет совещание по развитию водохозяйственного комплекса в бассейне реки Волги, ради которого министры федерального правительства и губернаторы и посещают наш регион.
Арбуз 02:41
Игры
В Humble Bundle можно бесплатно забрать DiRT Rally для Steam
Магазин Humble Bundle на регулярной основе устраивает раздачи игр для посетителей.
3DNews 07:14
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Россия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время
Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском 28 августа в 14:17