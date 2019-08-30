Футбол

Sports.ruSports.ruВ «Зенит» переходит защитник «Порту» Осорио

25-летний игрок сборной Венесуэлы пропустил сегодняшнюю тренировку с разрешения клуба. По информации Record, «Порту» позволил Осорио завершить трансфер в «Зенит». Осорио перешел в «Порту» летом 2018 года из «Тонделы» за 2 млн евро.
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Источник: «Зенит» арендует Осорио с правом выкупа

Спорт-Экспрессвчера в 13:20

СМИ: «Зенит» арендует у «Порту» защитника Осорио с обязательством выкупа

РИА Новостивчера в 14:04

СМИ узнали условия перехода защитника «Порту» в «Зенит»

Матч ТВвчера в 15:45

🐴ЦСКА купит Комличенко, «Зенит» подпишет защитника «Порту», Смоллинг в «Роме». Трансферный дайджест Sports.ru

Sports.ruвчера в 16:00

«Зенит» подпишет Осорио на правах аренды, у клуба будет право выкупа

Sport.ruвчера в 14:14

«Зенит» возьмет Осорио в аренду с обязательством выкупа

Sport24.ruвчера в 13:52

Стали известны условия перехода Осорио в «Зенит»

Чемпионатвчера в 13:07
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 01:45, Ашберн
Политика

Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины о Донбассе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил заявление нового главы МИД Украины Вадима Пристайко о разрешении кризиса в Донбассе за полгода, назвав его амбициозным, но сомнительным.
RT на русском вчера в 22:41
Транспорт

В аэропортах Москвы задержано или отменено более 100 рейсов

Более 100 рейсов задержано и отменено в трех столичных аэропортах, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Коммерсантъ 00:29
Политика

Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга

Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости вчера в 11:54
Футбол

Руководство «ПСЖ» озвучило позицию по трансферу Неймара в «Барселону»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо отметил, что клуб открыт для новых предложений «Барселоны» по Неймару.
Матч ТВ вчера в 20:23
Политика

Дональд Трамп отменил визит в Варшаву

Коммерсантъ вчера в 18:09
Происшествия

В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей

В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия вчера в 12:17
Происшествия

Собака напала на восьмимесячного ребенка в квартире в Москве

В Москве собака покусала восьмимесячного ребенка. По данным следствия, дог находился в квартире родственников хозяев животного.
Интерфакс вчера в 14:43
Общество

На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия вчера в 07:41
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 сентября

В начале сентября Пенсионный фонд формально завершает перерасчет страховых пенсий, который в беззаявительном порядке проходил в России с января.
Известия 29 августа в 17:02
Происшествия

Украинский пограничник погиб от взрыва в Харьковской области

РБК вчера в 21:53
Происшествия

В Башкирии нашли мертвым пропавшего годовалого мальчика

В Башкирии нашли мертвым годовалого мальчика, пропавшего 29 августа.
РБК вчера в 23:52
Политика

США намерены потребовать от Китая оплаты императорских долгов

Следующим шагом главы Белого дома Дональда Трампа во все более масштабной торговой войне с Пекином могут стать финансовые претензии по китайским облигациям, выпущенным в императорский период правления в Китае, а также времен Китайской республики – пишет американское информационное агентство Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 15:19
Общество

Любовь Соболь намерена провести шествие в центре Москвы 31 августа

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь намерена провести шествие в центре Москвы 31 августа.
Эхо Москвы 28 августа в 11:11
Теннис

Даниил Медведев пробился в четвертый круг US Open

Вести.Ru 01:17
Общество

Умер создатель американских мультфильмов Гордон Брэссак

Создатель американских мультфильмов 1990-х годов Гордон Брэссак скончался в пятницу, 30 августа, в возрасте 68 лет.
Известия вчера в 23:37
Происшествия

На Сахалине пассажирский самолет совершил аварийную посадку

Сегодня утром пассажирский самолет авиакомпании "Сибирь" совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске.
Российская газета 00:20
Происшествия

Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке

Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ вчера в 07:08
Футбол

Агент Лукаса Сантоса высказался о возможном трансфере игрока в ЦСКА

Газета.Ru вчера в 18:19
Общество

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября

Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.
РИА Новости вчера в 03:23
Политика

Глава МИД Латвии вычеркнул страны Балтики из истории СССР

"Балтийские страны были оккупированы Советским Союзом в рамках гитлеровско-сталинского соглашения, а затем восстановили независимость", - уточнил Ринкевичс.
Газета.Ru вчера в 23:37
Энергетика

Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу

Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ 29 августа в 06:41
Авто

В России Porsche отзывает 138 автомобилей

Как говорится в сообщении пресс-службы Росстандарта, отзыв затронет 138 автомобилей Porsche Cayman/Boxster (тип 981), Porsche 718 Cayman/718 Boxster (тип 982), Porsche Panamera (тип 970), Porsche 911 (тип 991), выпущенных в период с июля 2015 года по май 2017 года.
SpeedMe вчера в 09:48
Политика

Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу

История принадлежит историкам, а не политикам, и ситуация с памятником Коневу это лишь подтверждает, написал в пятницу вечером в Twitter первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.
РИА Новости вчера в 15:47
Общество

Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении

Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru вчера в 12:22
Здоровье

Медики назвали пять связанных со сном симптомов слабоумия

Британские специалисты обнаружили несколько признаков слабоумия, которые связаны со сном.
Дни24 вчера в 17:03
Политика

«К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой

В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».
Рамблер вчера в 08:08
Армия и оружие

В России началась разработка систем РЭБ нового поколения

В России начались работы по модернизации и созданию систем РЭБ нового поколения, которые придут на смену станциям радиоэлектронной борьбы "Красуха-4" и "Ртуть-БМ".
Российская газета вчера в 08:25
Футбол

«Рома» отдала Ольсена в аренду «Кальяри», Дефреля – «Сассуоло»

Sports.ru вчера в 18:25
Политика

МИД прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии

МИД прокомментировал ситуацию на границе Южной Осетии и Грузии, отметив, что "эскалацию напряженности" спровоцировало строительство поста грузинской полиции вблизи югоосетинского села Цнелис.
РИА Новости вчера в 13:47
Происшествия

Очевидцы сообщают о пожаре в Колтушах

Очевидцы сообщают в социальных сетях, что в Колтушах на Колтушинском шоссе в районе Янино-2 пожар. Сообщается, что горит промзона.
Невские Новости 00:49
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