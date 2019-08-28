Футбол

Sports.ruSports.ruВ «Зенит» переходит защитник «Порту» Осорио

25-летний игрок сборной Венесуэлы пропустил сегодняшнюю тренировку с разрешения клуба. По информации Record, «Порту» позволил Осорио завершить трансфер в «Зенит». Осорио перешел в «Порту» летом 2018 года из «Тонделы» за 2 млн евро.
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