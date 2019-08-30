Футбол
ЧемпионатСтали известны условия перехода Осорио в «Зенит»
«Зенит» и «Порту» достигли полной договорённости о переходе в стан сине-бело-голубых защитника «драконов» Йордана Осорио, сообщает O Jogo. Согласно информации источника, 25-летний игрок уже вылетел в Санкт-Петербург.
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Авто
Audi разрабатывает новую технологию освещения
Представители Audi не много говорили о своих планах компании по освещению, но отметили, что технология Digital OLED позволяет показывать сообщения другим машинам с помощью задней оптики.
32CARS.ru вчера в 00:20
Футбол
ЦСКА договорился с «Васко да Гама» об аренде Сантоса
Московский ЦСКА арендовал полузащитника бразильского клуба "Васко да Гама" Лукаса Сантоса.
Вести.Ru 03:42
Происшествия
Десять человек пострадали при стрельбе на стадионе в Алабаме
Не менее десяти человек пострадали в результате стрельбы на спортивном стадионе в городе Мобил штата Алабама (США).
РБК 01:49
Происшествия
В Индии прогремел взрыв на химическом заводе
РИА Новости 02:50
Транспорт
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 140 рейсов
В московских аэропортах по состоянию на 9 утра 31 августа задержали 141 рейс и отменили еще 11, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».
РБК 02:10
Происшествия
В аэропорту Волгограда экстренно сели три самолета
РИА Новости 01:33
Армия и оружие
Американская разведка рассказала о взрыве под Северодвинском
News.ru 29 августа в 22:03
Происшествия
Пациентка умерла в Красноярске из-за отгула врачей
В селе Партизанское Красноярского края пациентка умерла из-за, того что в больнице не оказалось нужного специалиста.
Газета.Ru 03:13
Кино
Тим Миллер уточнил модель Терминатора Т-800
Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер уточнил, какого именно персонажа сыграл Арнольд Шварценеггер, и имеет ли он отношение к предыдущим частям знаменитой фантастической франшизы.
Kinonews.ru вчера в 15:34
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 29 августа в 06:33
Происшествия
50-летнюю беременную россиянку подозревают в убийстве на Кипре
Беременная 50-летняя россиянка задержана на Кипре по подозрению в организации "обряда очищения", в ходе которого люди принимали галлюциногенную настойку.
Газета.Ru вчера в 16:05
Технологии
Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter
Хакеры получили несанкционированный доступ к аккаунту в соцсети Twitter ее гендиректора Джека Дорси.
Коммерсантъ вчера в 17:36
Политика
Украинец отказался возглавить минздрав страны
Член партии украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Радуцкий, которого хотели сделать министром здравоохранения Украины, отказался от должности.
Газета.Ru 04:32
Общество
Правительство одобрило выделение средств на здравоохранение в регионах
Проектом предусматривается выделение в 2019 году 421 миллиона 498 тысяч рублей на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в нескольких регионах страны.
РИА Новости 03:25
Происшествия
Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали
Сообщение о пожаре поступило в 07:25 мск. По прибытии было установлено, что горит кровля ангара, огонь перекинулся на соседнее здание.
ТАСС 02:55
Происшествия
На Сахалине пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Сегодня утром пассажирский самолет авиакомпании "Сибирь" совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске.
Российская газета 00:20
Общество
С 1 сентября россиян ждут правовые изменения
В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru 29 августа в 03:15
Политика
Глава МИД Латвии вычеркнул страны Балтики из истории СССР
"Балтийские страны были оккупированы Советским Союзом в рамках гитлеровско-сталинского соглашения, а затем восстановили независимость", - уточнил Ринкевичс.
Газета.Ru вчера в 23:37
Авто
УАЗ начал прием заказов на УАЗ Патриот с АКПП
Дилеры Ульяновского автозавода начали прием заказов на флагманский внедорожник УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Автоновости дня вчера в 06:53
Политика
Около 2 млн жителей Индии могут лишиться гражданства страны
Красная весна 03:11
Гаджеты
Apple назначила презентацию новых iPhone на 10 сентября
Apple анонсировала ежегодную презентацию новых продуктов, она пройдет 10 сентября (вторник) с 20:00 по Москве.
Дождь 29 августа в 13:01
Футбол
Форвард «Крыльев Советов» Соболев может перейти в «Лечче»
По информации Sky Sport Italia, руководство "Лечче" заинтересовано в приобретении 22-летнего футболиста и готово сделать "Крыльям Советов" выгодное предложение.
Вести.Ru 03:27
Политика
Дональд Трамп отменил визит в Варшаву
Коммерсантъ вчера в 18:09
Политика
В Донецке открыт памятник бывшему главе ДНР Александру Захарченко
Памятник погибшему при теракте главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в Донецке в субботу в годовщину его гибели, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий.
Интерфакс 04:16
Экономика
Идея разрешить россиянам выкупать свои долги у банков прорабатывается
Идея предоставить россиянам возможность выкупать у банков свои просроченные долги пока только прорабатывается Министерством экономического развития, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
RT на русском вчера в 08:47
Кино
Брэд Питт рассказал о самой сложной роли в своей кинокарьере
Голливудский актер Брэд Питт заявил, что самой сложной ролью за всю его карьеру оказался астронавт МакБрайд из ленты «К звездам».
Политическая Экспертиза вчера в 19:56
Культура
Умерла американская актриса Валери Харпер
Ушла из жизни известная американская актриса Валери Харпер.
РЕН ТВ вчера в 19:09
Экономика
Ставрополье планирует увеличить экспорт минеральной воды, муки и макарон
Производители Ставропольского края планируют увеличить экспорт минеральной воды, муки и мучных изделий, растительного масла.
ТАСС 04:06
Армия и оружие
В России началась разработка систем РЭБ нового поколения
В России начались работы по модернизации и созданию систем РЭБ нового поколения, которые придут на смену станциям радиоэлектронной борьбы "Красуха-4" и "Ртуть-БМ".
Российская газета вчера в 08:25