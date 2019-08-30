Футбол

ЧемпионатЧемпионатСтали известны условия перехода Осорио в «Зенит»

«Зенит» и «Порту» достигли полной договорённости о переходе в стан сине-бело-голубых защитника «драконов» Йордана Осорио, сообщает O Jogo. Согласно информации источника, 25-летний игрок уже вылетел в Санкт-Петербург.
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СМИ: Трансфер защитника «Порту» обойдется «Зениту» в 9 миллионов евро

Sportbox.RU02:03

СМИ: «Зенит» арендует у «Порту» защитника Осорио с обязательством выкупа

РИА Новостивчера в 14:04

«Зенит» возьмет Осорио в аренду с обязательством выкупа

Sport24.ruвчера в 13:52

🐴ЦСКА купит Комличенко, «Зенит» подпишет защитника «Порту», Смоллинг в «Роме». Трансферный дайджест Sports.ru

Sports.ruвчера в 16:00

«Зенит» подпишет Осорио на правах аренды, у клуба будет право выкупа

Sport.ruвчера в 14:14

Источник: «Зенит» арендует Осорио с правом выкупа

Спорт-Экспрессвчера в 13:20

Стали известны условия перехода Осорио в «Зенит»

Чемпионатвчера в 13:07
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:45, Вашингтон
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В Башкирии мать найденного мертвым ребенка призналась в его убийстве

РИА Новости 02:32
Авто

Audi разрабатывает новую технологию освещения

Представители Audi не много говорили о своих планах компании по освещению, но отметили, что технология Digital OLED позволяет показывать сообщения другим машинам с помощью задней оптики.
32CARS.ru вчера в 00:20
Футбол

ЦСКА договорился с «Васко да Гама» об аренде Сантоса

Московский ЦСКА арендовал полузащитника бразильского клуба "Васко да Гама" Лукаса Сантоса.
Вести.Ru 03:42
Происшествия

Десять человек пострадали при стрельбе на стадионе в Алабаме

Не менее десяти человек пострадали в результате стрельбы на спортивном стадионе в городе Мобил штата Алабама (США).
РБК 01:49
Происшествия

В Индии прогремел взрыв на химическом заводе

РИА Новости 02:50
Транспорт

В аэропортах Москвы задержали и отменили более 140 рейсов

В московских аэропортах по состоянию на 9 утра 31 августа задержали 141 рейс и отменили еще 11, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».
РБК 02:10
Происшествия

В аэропорту Волгограда экстренно сели три самолета

РИА Новости 01:33
Армия и оружие

Американская разведка рассказала о взрыве под Северодвинском

News.ru 29 августа в 22:03
Происшествия

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В селе Партизанское Красноярского края пациентка умерла из-за, того что в больнице не оказалось нужного специалиста.
Газета.Ru 03:13
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Тим Миллер уточнил модель Терминатора Т-800

Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер уточнил, какого именно персонажа сыграл Арнольд Шварценеггер, и имеет ли он отношение к предыдущим частям знаменитой фантастической франшизы.
Kinonews.ru вчера в 15:34
Музыка

Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 29 августа в 06:33
Происшествия

50-летнюю беременную россиянку подозревают в убийстве на Кипре

Беременная 50-летняя россиянка задержана на Кипре по подозрению в организации "обряда очищения", в ходе которого люди принимали галлюциногенную настойку.
Газета.Ru вчера в 16:05
Технологии

Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter

Хакеры получили несанкционированный доступ к аккаунту в соцсети Twitter ее гендиректора Джека Дорси.
Коммерсантъ вчера в 17:36
Политика

Украинец отказался возглавить минздрав страны

Член партии украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Радуцкий, которого хотели сделать министром здравоохранения Украины, отказался от должности.
Газета.Ru 04:32
Общество

Правительство одобрило выделение средств на здравоохранение в регионах

Проектом предусматривается выделение в 2019 году 421 миллиона 498 тысяч рублей на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в нескольких регионах страны.
РИА Новости 03:25
Происшествия

Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали

Сообщение о пожаре поступило в 07:25 мск. По прибытии было установлено, что горит кровля ангара, огонь перекинулся на соседнее здание.
ТАСС 02:55
Происшествия

На Сахалине пассажирский самолет совершил аварийную посадку

Сегодня утром пассажирский самолет авиакомпании "Сибирь" совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске.
Российская газета 00:20
Общество

С 1 сентября россиян ждут правовые изменения

В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru 29 августа в 03:15
Политика

Глава МИД Латвии вычеркнул страны Балтики из истории СССР

"Балтийские страны были оккупированы Советским Союзом в рамках гитлеровско-сталинского соглашения, а затем восстановили независимость", - уточнил Ринкевичс.
Газета.Ru вчера в 23:37
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Дилеры Ульяновского автозавода начали прием заказов на флагманский внедорожник УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Автоновости дня вчера в 06:53
Политика

Около 2 млн жителей Индии могут лишиться гражданства страны

Красная весна 03:11
Гаджеты

Apple назначила презентацию новых iPhone на 10 сентября

Apple анонсировала ежегодную презентацию новых продуктов, она пройдет 10 сентября (вторник) с 20:00 по Москве.
Дождь 29 августа в 13:01
Футбол

Форвард «Крыльев Советов» Соболев может перейти в «Лечче»

По информации Sky Sport Italia, руководство "Лечче" заинтересовано в приобретении 22-летнего футболиста и готово сделать "Крыльям Советов" выгодное предложение.
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Дональд Трамп отменил визит в Варшаву

Коммерсантъ вчера в 18:09
Политика

В Донецке открыт памятник бывшему главе ДНР Александру Захарченко

Памятник погибшему при теракте главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в Донецке в субботу в годовщину его гибели, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий.
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Экономика

Идея разрешить россиянам выкупать свои долги у банков прорабатывается

Идея предоставить россиянам возможность выкупать у банков свои просроченные долги пока только прорабатывается Министерством экономического развития, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Политическая Экспертиза вчера в 19:56
Культура

Умерла американская актриса Валери Харпер

Ушла из жизни известная американская актриса Валери Харпер.
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Экономика

Ставрополье планирует увеличить экспорт минеральной воды, муки и макарон

Производители Ставропольского края планируют увеличить экспорт минеральной воды, муки и мучных изделий, растительного масла.
ТАСС 04:06
Армия и оружие

В России началась разработка систем РЭБ нового поколения

В России начались работы по модернизации и созданию систем РЭБ нового поколения, которые придут на смену станциям радиоэлектронной борьбы "Красуха-4" и "Ртуть-БМ".
Российская газета вчера в 08:25
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