Футбол
Sports.ruВ «Зенит» переходит защитник «Порту» Осорио
Осорио перешел в «Порту» летом 2018 года из «Тонделы» за 2 млн евро. Минувший сезон он провел на правах аренды в «Витории Гимараэш». В 27 матчах португальской лиги (все — в основном составе) он забил два мяча и получил две желтые карточки.
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