Осорио перешел в «Порту» летом 2018 года из «Тонделы» за 2 млн евро. Минувший сезон он провел на правах аренды в «Витории Гимараэш». В 27 матчах португальской лиги (все — в основном составе) он забил два мяча и получил две желтые карточки.

Единоборства Поветкин победил Фьюри и получил пояс чемпиона WBA Россиянин Александр Поветкин победил британца Хьюи Фьюри в поединке, который проходил в рамках вечера бокса в Лондоне перед встречей Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла.

Политика Украина потребовала от «Ильюшина» переименовать Ан-124 Украинское предприятие «Антонов» потребовал от конструкторского бюро «Ильюшин» переименовать Ан-124 с российскими комплектующими.

Политика Зеленский предложил создать мемориал примирения с Польшей Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с польским коллегой Анджеем Дудой предложил установить мемориал примирения на границе двух стран.

Политика Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

Происшествия Вертолет упал в Клязьминское водохранилище под Москвой Вертолет зацепился за линию электропередач близ подмосковного Долгопрудного и упал в Клязьминское водохранилище, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.

Армия и оружие Западная коалиция нанесла ракетный удар по штабу террористов в Идлибе Авиация западной коалиции во главе с США нанесла ракетный удар по штабу экстремистской группировки "Хорас ад-Дин" в окрестностях сирийского Идлиба, сообщает телеканал "Аль-Маядин".

Шоу-бизнес Собчак запускает шоу о семье Рудковской в формате Кардашьян По словам источников Super, реалити расскажет о жизни Яны Рудковской, всей ее семьи и окружения без купюр и с массой эксклюзивных подробностей — как бытовых, так и из-за закулисья мира шоу-бизнеса и моды.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Армия и оружие На Украине погибли более 200 бойцов Нацгвардии за пять лет Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан заявил, что в стране за последние пять лет при исполнении служебных обязанностей погибли более 200 бойцов Нацгвардии.

Общество Житель Берлина попал в Книгу рекордов Гиннесса с 57-м размером ноги Житель Берлина Ларс Мотца попал в Книгу рекордов Гиннесса как подросток с самым большим размером ноги — 16-летнему молодому юноше нужны ботинки 57-го размера, пишет Die Welt.

Общество Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.

Происшествия В Саратове мужчина втайне от жены зарезал родившуюся с патологией дочь Житель Саратова задержан по подозрению в том, что зарезал двухмесячную дочь, имевшую врожденную патологию, сообщило областное управление СК.

Происшествия Стрелок открыл огонь по людям в Техасе и угнал грузовик В городе Одесса в американском штате Техас вооруженные люди открыли огонь по людям. Об этом передает ABC со ссылкой на полицию.

Политика Как Польша надеется на помощь США в переписывании истории О планах "вернуть правду" при помощи США в эфире Польского телевидения на этой неделе заявил заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский.

Политика Зеленский рассказал о запланированной встрече с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его третья по счету беседа с Владимиром Путиным состоится уже при личной встрече.

Технологии Telegram разрешит пользователям скрыть свой номер телефона Мессенджер Telegram в ближайшее время планирует выпустить обновление, которое позволит пользователям скрыть свой номер телефона от всех, в том числе — от списка контактов.

Наука Создана новая вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ Создана новая вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Science Translational Medicine.

Театры Поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» впервые перевели на иврит Текст поэмы будет представлен артистами театра "Гоголь центр" в одноименной постановке на первых гастролях театра в Израиле.

Политика США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.