Происшествия

В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символикиРИА Новости вчера в 20:52

Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой. Запись инцидента опубликовала в своем Facebook пользователь Катрин Янкина. На кадрах видна плачущая девочка, обнимающая мать, в окружении полицейских и группы очевидцев.
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Запорожские полицейские довели девочку до слез, заставив снять фронтовую пилотку

Московский Комсомолец00:33

На Украине полицейские довели девочку до слез из-за советской символики

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Видео: Полицейские в Запорожье довели девочку до слез из-за пилотки с красной звездой

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URA.Ruвчера в 23:46
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