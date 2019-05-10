Происшествия
В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символикиРИА Новости вчера в 20:52
Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой. Запись инцидента опубликовала в своем Facebook пользователь Катрин Янкина. На кадрах видна плачущая девочка, обнимающая мать, в окружении полицейских и группы очевидцев.
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Запорожские полицейские довели девочку до слез, заставив снять фронтовую пилотку
Московский Комсомолец00:33
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