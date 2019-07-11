Политика

В Закарпатье жители прогнали Порошенко с предвыборного митингаИзвестия 19:41

Бывшего президента Украины Петра Порошенко прогнали с предвыборного митинга жители города Свалява в Закарпатской области. Об этом 10 июля сообщило издание «Страна.ua».
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Жители Закарпатья с криками «позор» прогнали Порошенко с предвыборного митинга

Взгляд.ру19:32

СМИ: Порошенко ушёл с акции в Закарпатье под крики «Ганьба!»

RT на русском20:32

Жители Закарпатья прогнали Порошенко с митинга под крики «позор»

РИА Новости20:19

Украинцы с позором прогнали Порошенко с митинга

Газета.Ru19:59

В Закарпатье жители прогнали Порошенко с предвыборного митинга

Известия19:41

Снова «Ганьба»: Порошенко прогнали с митинга в Закарпатье

Московский Комсомолец18:41

СМИ: в Закарпатье жители прогнали Порошенко с предвыборного митинга

ТАСС18:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 20:37, Вашингтон
Армия и оружие

Украина заявила о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze

Обновлено в 07:48
Футбол

Кубок Африки. Нигерия обыграла ЮАР и вышла в полуфинал

Нигерия обыграла ЮАР в четвертьфинале Кубка Африки со счетом 2:1. В полуфинале нигерийцы сыграют с победителем пары Кот-д’Ивуар – Алжир.
Обновлено в 17:00
Политика

Медведчук считает Януковича предателем

Лидер общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук назвал в своем Twitter экс-президента Украины Виктора Януковича предателем.
Обновлено в 16:27
Общество

В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день

Заметим, что выявлять нарушителей власти намерены с помощью камер, поэтому оговорка, что наказать водителя можно один раз в стуки, целесообразна: ведь за день нарушитель может набрать несколько подобных штрафов.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес

Дети Кейт Миддлтон испортили первый публичный выход сына Меган Маркл

Появление в клубе по поло малыша Арчи стало сюрпризом – никто не ожидал, что Маркл покажет публике сына.
Обновлено в 13:01
Общество

Музыкант Теодор Курентзис переходит на работу в Дом радио в Петербурге

Музыкант Теодор Курентзис уходит с должности художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, на которой работал восемь лет и переезжает на работу в Петербург.
Обновлено в 13:36
Здоровье

Врачи рассказали, сколько шоколада можно съедать без вреда для здоровья

Половину плитки темного шоколада можно употреблять каждый день без вреда для здоровья, но есть его лучше в первой половине дня, так как это калорийный продукт и в своем составе он содержит вещества, мешающие заснуть, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:13
Происшествия

Из Багдада в Москву вылетел самолёт с российскими детьми

Из Багдада в Москву вылетел самолёт с 33 российскими детьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес

Лобода пообещала показать на концерте в Нижнем Новгороде голую стойку

На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.
Обновлено в 08:36
Армия и оружие

Россия потратит 200 млрд рублей на новый авианосец

Глава «Крыловского государственного научного центра» Павел Филиппов заявил, что на создание малого неатомного авианосца потребуются 5 лет работы и 200 млрд рублей.
Обновлено в 08:29
Общество

В Вашингтоне после Дня независимости кончились деньги на безопасность

На празднование Дня независимости, во время которого проходило мероприятие «Салют Америке», администрация Вашингтона потратила $1,7 млн.
Обновлено в 18:55
Игры

Qiwi добавила игру Doom на свои терминалы

Qiwi добавила шутер Doom на большинство своих терминалов оплаты. Об этом пишет vc.ru со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 08:40
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать русский язык

Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский".
Обновлено в 19:38
Шоу-бизнес

Алика Смехова показала подтянутую фигуру в купальнике

Пользователи отметили, что фигура у актрисы отличная, на зависть многим российским.
Обновлено в 10:10
Происшествия

Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II

Обновлено в 18:47
Экономика

Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции

Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50
Происшествия

Суд отправил в колонию студентку, дважды оправданную присяжными

Обновлено в 10:14
Культура

Фестиваль «Русское поле» в Коломенском соберет 1,8 тыс. участников

Обновлено в 11:29
Политика

Медведев назвал два пути решения газового спора с Украиной

Существуют два варианта решения проблемы транзита газа через Украину.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие

Запущенные с Плесецка космические аппараты взяты на управление

Обновлено в 19:34
Экономика

Автодилеры назвали желаемую комиссию при покупке машин с помощью карты

Российская ассоциация автодилеров предлагает установить максимальную сумму комиссии, которая оплачивается при покупке машины с помощью банковской карты, на уровне 1–1,5 тыс. рублей.
Обновлено в 19:05
Происшествия

Муж Луизы Хайруллиной сделал откровенное признание

Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес

Максим Галкин и Алла Пугачева свозили детей в зоопарк

Алла Пугачева и Максим Галкин отдыхают в Юрмале с детками, сыном Гарри и дочкой Лизой.
Обновлено в 02:17
Финансы

Рубль подорожал после заявления главы ФРС США

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
Обновлено в 16:10
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

Обновлено в 09:53
Игры

Первый сюжетный эпизод The Division 2 выйдет 23 июля

Ubisoft объявила, что следующее крупное обновление для The Division 2, в состав которого войдёт дебютный сюжетный эпизод боевика («Окрестности Вашингтона: Экспедиция») выйдет 23 июля для обладателей абонемента первого года и 30 июля для всех остальных.
Обновлено в 12:48
Авто

Начались продажи дешевого аналога Haval H6

Новый Haval M6 оценили дешевле предшественника - стоимость базовой комплектации модели на китайском рынке составляет всего 66 000 юаней, что эквивалентно 599 000 рублей по актуальному курсу.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес

Певица Марина Хлебникова рассказала о серьезной болезни

Певица Марина Хлебникова рассказала о том, что страдает от серьезного заболевания и не строит планов на годы вперед.
Обновлено в 19:07
Наука

В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки

Ученые совершили удивительную находку в одной из пещер на юге Греции – им удалось найти череп кроманьонца, жившего на территории будущей Эллады более двух сотен тысяч лет назад.
Обновлено в 13:00
Наука

Нейросеть из стекла сможет распознать образы без камер и алгоритмов

Научными сотрудниками из Висконсинского университета, расположенного в Мэдисоне, представлен прототип, так называемого, "умного" стекла, способного моментально запоминать и распознавать изображения и при этом без всякого рода камер, процессоров, или подключения к сети Интернет.
Обновлено вчера в 16:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Закарпатская область
Область в Украине
Область Украины, административный центр - Ужгород.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное