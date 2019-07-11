Политика
В Закарпатье жители прогнали Порошенко с предвыборного митингаИзвестия 19:41
Бывшего президента Украины Петра Порошенко прогнали с предвыборного митинга жители города Свалява в Закарпатской области. Об этом 10 июля сообщило издание «Страна.ua».
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Армия и оружие
Украина заявила о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze
Обновлено в 07:48
Футбол
Кубок Африки. Нигерия обыграла ЮАР и вышла в полуфинал
Нигерия обыграла ЮАР в четвертьфинале Кубка Африки со счетом 2:1. В полуфинале нигерийцы сыграют с победителем пары Кот-д’Ивуар – Алжир.
Обновлено в 17:00
Политика
Медведчук считает Януковича предателем
Лидер общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук назвал в своем Twitter экс-президента Украины Виктора Януковича предателем.
Обновлено в 16:27
Общество
В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день
Заметим, что выявлять нарушителей власти намерены с помощью камер, поэтому оговорка, что наказать водителя можно один раз в стуки, целесообразна: ведь за день нарушитель может набрать несколько подобных штрафов.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес
Дети Кейт Миддлтон испортили первый публичный выход сына Меган Маркл
Появление в клубе по поло малыша Арчи стало сюрпризом – никто не ожидал, что Маркл покажет публике сына.
Обновлено в 13:01
Общество
Музыкант Теодор Курентзис переходит на работу в Дом радио в Петербурге
Музыкант Теодор Курентзис уходит с должности художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, на которой работал восемь лет и переезжает на работу в Петербург.
Обновлено в 13:36
Здоровье
Врачи рассказали, сколько шоколада можно съедать без вреда для здоровья
Половину плитки темного шоколада можно употреблять каждый день без вреда для здоровья, но есть его лучше в первой половине дня, так как это калорийный продукт и в своем составе он содержит вещества, мешающие заснуть, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:13
Происшествия
Из Багдада в Москву вылетел самолёт с российскими детьми
Из Багдада в Москву вылетел самолёт с 33 российскими детьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
Лобода пообещала показать на концерте в Нижнем Новгороде голую стойку
На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.
Обновлено в 08:36
Армия и оружие
Россия потратит 200 млрд рублей на новый авианосец
Глава «Крыловского государственного научного центра» Павел Филиппов заявил, что на создание малого неатомного авианосца потребуются 5 лет работы и 200 млрд рублей.
Обновлено в 08:29
Общество
В Вашингтоне после Дня независимости кончились деньги на безопасность
На празднование Дня независимости, во время которого проходило мероприятие «Салют Америке», администрация Вашингтона потратила $1,7 млн.
Обновлено в 18:55
Игры
Qiwi добавила игру Doom на свои терминалы
Qiwi добавила шутер Doom на большинство своих терминалов оплаты. Об этом пишет vc.ru со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 08:40
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать русский язык
Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский".
Обновлено в 19:38
Шоу-бизнес
Алика Смехова показала подтянутую фигуру в купальнике
Пользователи отметили, что фигура у актрисы отличная, на зависть многим российским.
Обновлено в 10:10
Происшествия
Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II
Обновлено в 18:47
Экономика
Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции
Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50
Политика
Медведев назвал два пути решения газового спора с Украиной
Существуют два варианта решения проблемы транзита газа через Украину.
Обновлено в 12:30
Экономика
Автодилеры назвали желаемую комиссию при покупке машин с помощью карты
Российская ассоциация автодилеров предлагает установить максимальную сумму комиссии, которая оплачивается при покупке машины с помощью банковской карты, на уровне 1–1,5 тыс. рублей.
Обновлено в 19:05
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной сделал откровенное признание
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева свозили детей в зоопарк
Алла Пугачева и Максим Галкин отдыхают в Юрмале с детками, сыном Гарри и дочкой Лизой.
Обновлено в 02:17
Финансы
Рубль подорожал после заявления главы ФРС США
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
Обновлено в 16:10
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено в 09:53
Игры
Первый сюжетный эпизод The Division 2 выйдет 23 июля
Ubisoft объявила, что следующее крупное обновление для The Division 2, в состав которого войдёт дебютный сюжетный эпизод боевика («Окрестности Вашингтона: Экспедиция») выйдет 23 июля для обладателей абонемента первого года и 30 июля для всех остальных.
Обновлено в 12:48
Авто
Начались продажи дешевого аналога Haval H6
Новый Haval M6 оценили дешевле предшественника - стоимость базовой комплектации модели на китайском рынке составляет всего 66 000 юаней, что эквивалентно 599 000 рублей по актуальному курсу.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Певица Марина Хлебникова рассказала о серьезной болезни
Певица Марина Хлебникова рассказала о том, что страдает от серьезного заболевания и не строит планов на годы вперед.
Обновлено в 19:07
Наука
В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки
Ученые совершили удивительную находку в одной из пещер на юге Греции – им удалось найти череп кроманьонца, жившего на территории будущей Эллады более двух сотен тысяч лет назад.
Обновлено в 13:00
Наука
Нейросеть из стекла сможет распознать образы без камер и алгоритмов
Научными сотрудниками из Висконсинского университета, расположенного в Мэдисоне, представлен прототип, так называемого, "умного" стекла, способного моментально запоминать и распознавать изображения и при этом без всякого рода камер, процессоров, или подключения к сети Интернет.
Обновлено вчера в 16:55