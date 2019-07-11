Бывшего президента Украины Петра Порошенко прогнали с предвыборного митинга жители города Свалява в Закарпатской области. Об этом 10 июля сообщило издание «Страна.ua».

В Закарпатье жители прогнали Порошенко с предвыборного митинга

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