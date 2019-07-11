Политика
В Закарпатье жители прогнали Порошенко с предвыборного митингаТАСС 18:15
Жители города Свалява в Закарпатской области прогнали с предвыборного митинга экс-президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Об этом в среду сообщило украинское издание "Страна.ua".
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Экономика
Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июне
«В Москве средний чек в июне похудел на 1,8%. Таким образом, он опустился до 706 руб. с майского показателя в 719 руб.»,— сообщает «Ромир».
Обновлено в 21:59
Футбол
Клаус Фишер забил ножницами в 69 лет и предложил Линекеру повторить
Легенда «Шальке-04» и сборной ФРГ Клаус Фишер забил гол ударом через себя в немецком телешоу в возрасте 69 лет.
Обновлено в 21:16
Общество
На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары
В селе Аянка на севере Камчатского края из-за аномальной жары начал крениться 12-квартирный дом 1970-х годов постройки, сообщает пресс-служба правительства региона в четверг.
Обновлено в 18:02
Финансы
Как банки навязывают клиентам платные услуги
В целом если менеджер в банке начинает что-то активно предлагать купить клиенту, надо четко у него спросить: в каком документе прописана обязанность приобретения этой услуги или продукта и попросить этот документ выдать на руки, советует СЕО консалтинговой группы Bulad & Co Булад Субанов.
Обновлено в 15:10
Наука
Дело не в жире: Ученые посоветовали полным людям худеть по-другому
Американские ученые заявили, что желающим похудеть и обезопасить себя от недугов (диабета, проблем с сердцем и сосудами), которые могут быть спровоцированы ожирением, следует сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц.
Обновлено в 00:06
Шоу-бизнес
Скандалист Макаревич оправдался за обидные слова о русских
Андрей Макаревич считает, что его соотечественники плохо переносят критику.
Обновлено в 11:00
Футбол
«Фиорентина» в товарищеском матче разгромила команду со счетом 21:0
Соперниками «фиалок» стала сборная курортного городка в Альпах Валь-ди-Фасса. Встреча закончилась со счетом 21:0 в пользу «Фиорентины».
Обновлено в 19:58
Футбол
«Челси» сыграл вничью в первом матче под руководством Лэмпарда
Обновлено в 17:33
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
Обновлено в 08:48
Авто
Начались продажи дешевого аналога Haval H6
Новый Haval M6 оценили дешевле предшественника - стоимость базовой комплектации модели на китайском рынке составляет всего 66 000 юаней, что эквивалентно 599 000 рублей по актуальному курсу.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:13
Происшествия
Интерпол задержал россиян в Уругвае
Сотрудники Интерпола и полиции Уругвая задержали трех граждан России, сообщили 10 июля в посольстве России в Уругвае.
Обновлено в 20:38
Экономика
Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса
Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.
Обновлено в 18:24
Здоровье
Минздрав Нижегородской области может возглавить татарстанец
Экспертная комиссия подвела итоги заочного этапа по отбору кандидатов на пост министра здравоохранения Нижегородской области.
Обновлено в 15:28
Финансы
Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США
Российский рубль к концу торгового дня на Московской бирже 10 июля укрепил свои позиции после заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла об имеющихся рисках для мировой экономики.
Обновлено в 15:54
Политика
Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса
Безопасность не может быть обеспечена.
Обновлено в 16:29
Политика
Болтон и Данилюк обсудили «мирное восстановление» территории Украины
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк обсудили в среду в Вашингтоне "мирное восстановление" территории Украины.
Обновлено в 20:07
Общество
Почему районы Москвы рискуют превратиться в гетто для бедняков
Разнообразие и неоднородность Москвы может сыграть с ней злую шутку — эксперты всерьез говорят о финансовом и этническом расслоении, которое может привести к появлению самых настоящих гетто на окраинах города.
Обновлено в 17:04
Здоровье
Несколько беременных женщин в Красноярске отравились арбузами
Несколько случаев отравления беременных женщина "ранними" арбузами зафиксировано в Красноярске.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
Автоколонна главы Донецкой области попала под обстрел
Обновлено в 12:49
Здоровье
Эксперт рассказал, что мед отравившихся на Алтае пчел может попасть в продажу
Риск попадания в продажу меда от отравившихся пчел существует, рассказал altapress.ru председатель Союза пчеловодов Алтайского края Сергей Тастан.
Обновлено в 20:18
Космос
Инженеры НАСА успешно продлили жизнь «Вояджеру-2»
Специалисты НАСА успешно продлили жизнь зонду-ветерану "Вояджер-2", отключив систему обогрева его датчика космических лучей, а также "оживив" часть двигателей, использовавшихся в последний раз 30 лет назад.
Обновлено вчера в 08:38
Шоу-бизнес
Меган Маркл раскритиковали за первое публичное появление с сыном
Супруга принца Гарри нарушила очередную негласную традицию королевской семьи, показав публике двухмесячного сына Арчи.
Обновлено в 20:22
Космос
Американцы доставят на МКС четыре новые солнечные батареи
В 2021-2022 годах на МКС доставят четыре новые солнечные батареи, которые установят на американском сегменте станции.
Обновлено в 21:13
Гаджеты
Стали известны цены на iPhone следующего поколения
Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.
Обновлено в 07:16
Авто
Renault Arkana отправляется в Гранд-Тур по России
Renault Россия начинает проект под названием «Гранд Тур Renault ARKANA» посвященный началу продаж нового купеобразного кроссовера.
Обновлено в 03:44
Энергетика
В Мексиканском заливе сократилась добыча нефти из-за угрозы шторма
Энергокомпании сократили добычу нефти в Мексиканском заливе в США на 31,9% из-за тропической бури, которая может перерасти в шторм, сообщило Бюро по безопасности и экологическому контролю США (Bureau of Safety and Environmental Enforcement, BSEE).
Обновлено в 18:27
Политика
В США опубликован законопроект о санкциях против Саудовской Аравии
Сенаторы от Демократической и Республиканской партий США публично представили законопроект об ограничениях в отношении Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги и ситуацией в Йемене, передает РИА Новости.
Обновлено в 19:59