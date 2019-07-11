Политика

В Закарпатье жители прогнали Порошенко с предвыборного митингаТАСС 18:15

Жители города Свалява в Закарпатской области прогнали с предвыборного митинга экс-президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Об этом в среду сообщило украинское издание "Страна.ua".
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