Жители города Свалява в Закарпатской области Украины прогнали экс-президента страны Петра Порошенко с предвыборного митинга его партии "Европейская солидарность". Об этом сообщает издание Strana.ua.

В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга

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